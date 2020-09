Mihai Morar (Suseni): ”Am o viziune pentru intrarea în normalitate”

Share



Propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Suseni la alegerile din 27 septembrie este Mihai Morar, un candidat în vârstă de 42 de ani, licențiat în Administrație publică.

”M-am născut, am copilărit și trăiesc în Suseni, sunt căsătorit, am un băiat în vârstă de un an și jumătate și sunt licențiat în Administrație publică la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș, promoția 1997-2001. De-a lungul timpului am avut mai multe locuri de muncă, în topografie – cadastru, șef de tură la Kastamonu timp de 8 ani, am muncit și în Marea Britanie, m-am întors acasă și în 2012 am fost ales viceprimar. În prezent, dețin o firmă de construcții și mai sunt administratorul unei societăți, împreună cu soția mea”, a afirmat Mihai Morar.

Consilier local de 16 ani

Candidatul social-democrat are o experiență de 16 ani în calitate de consilier local al comunei Suseni, experiență pe care dorește să o pună în slujba comunității locale, în calitate de primar.

”Am fost interesat de politică încă din perioada studenției, când eram prezent în secțiile de votare ca reprezentant al unor formațiuni politice. Studiind administrație publică mi s-a părut normal să fac acest pas către administrație, către lucrul cu cetățenii. În 2004 am fost ales consilier local, la vârsta de 26 de ani, și de atunci la fiecare mandat am fost ales consilier local. Am ales să candidez din partea Partidului Social Democrat pentru că e un partid puternic, interesat de soarta oamenilor simpli. Candidez deoarece consider că am experiență în activitatea de consilier local, respectiv 16 ani, perioadă în care am lucrat în folosul oamenilor, în folosul comunității din care fac parte. Cunosc oamenii din comună, știu ce nevoi și ce probleme sunt și am și o viziune pentru dezvoltarea Suseniului, în special pentru demararea unor investiții. Sunt conștient că pot realiza ceea ce mi-am propus. De asemenea, mi-am propus ca în calitate de primar să contribui la o intrare într-o stare de normalitate, pentru a fi mai multă ordine, deoarece în momentul de față nu cred că este așa ceva în comună”, a declarat Mihai Morar.

Ordine și siguranță

Candidatul își dorește să contribuie la îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță din comuna Suseni.

”Sunt multe lucruri la care trebuie lucrat. Consider că trebuie pornit de la o relație corectă și serioasă cu cetățenii. Militez pentru introducerea unui sistem de supraveghere în localitate care cred că ar aduce mai multă siguranță locuitorilor și mai multă liniște. E un obiectiv normal care nu necesită fonduri guvernamentale sau europene, ci doar voință. Această investiție poate fi suportată de la bugetul local al comunei”, a afirmat Mihai Morar.

Proiecte pentru asfaltarea drumurilor

Însă prioritatea numărul 1 a lui Mihai Morar rămâne îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

”Starea drumurilor ar trebui să fie prioritară pentru conducerea Primăriei. Suntem în anul 2020, nu ne mai putem permite să umblăm în praf sau în noroi. Din start trebuie făcute proiecte pentru asfaltarea tuturor drumurilor din comună. Trebuie decolmatate, curățate albiile tuturor pârâurilor pentru a evita anumite momente neplăcute cum am mai avut în decursul anilor. Suntem destul de aproape de râul Mureș, care reprezintă un pericol pentru locuitorii comunei Suseni”, a punctat propunerea PSD la funcția de primar al comunei Suseni.

Fibula de la Suseni, punct de atracție turistic

Întrucât Fibula de la Suseni reprezintă un simbol al județului Mureș, Mihai Morar dorește ca locul în care a fost făcută celebra descoperire arheologică să devină obiectivul turistic numărul 1 de pe raza comunei Suseni.

”Intenționez ca în calitate de primar să inițiez un proiect pentru amenajarea locului în care s-a descoperit Fibula de la Suseni, care de-a lungul anilor a fost neglijat de către conducerea Primăriei. Cred că acel loc merită mai multă atenție, inclusiv accesul până la locația respectivă nu este tocmai ușor. Vorbim, totuși, despre cea mai importantă descoperire arheologică făcută pe raza județului Mureș, iar o replică a descoperirii este acordată anual de către conducerea Prefecturii Mureș, în semn de apreciere, unor personalități marcante ale județului Mureș și nu numai. Locul unde a fost descoperită fibula este un loc simbolic pentru comunitatea din Suseni și este în zona unde se află lacul acum, la circa 1,5 kilometri de centrul comunei. E păcat să fie în paragină. Ar putea fi un punct de atracție pentru turiști, s-ar putea amenaja ceva frumos acolo, un loc de agrement și de relaxare. Cum se poate în alte zone, cred că se poate și la noi, iar potențialul acestei descoperiri ar trebui fructificat pentru dezvoltarea comunității”, a afirmat Mihai Morar.

Respect pentru investitori

În ceea ce privește mediul de afaceri, Mihai Morar promite că în calitate de primar al comunei Suseni va arăta respect față de actualii antreprenori locali, precum și deschidere față de potențialii investitori.

”Mai trebuie pusă la punct problema terenurilor. Trebuie clarificate multe situații și consider că trebuie apelat la un specialist în cadastru. În prezent, nu avem niciun inginer angajat la Primărie și cred că ar fi nevoie de un inginer la Departamentul Agricol. Programul de cadastrare a demarat în comună, dar încă nu a fost finalizat. La fel ca PUG-ul comunei, s-a început reactualizarea acestuia în 2015 și după 5 ani nu a fost încă finalizat. Am lucrat și eu la PUG, am apelat și la o firmă specializată. Am parcurs pe jos tot conturul comunei Suseni și pot spune că am realizat o strategie despre extinderea comunei prin construire de locuințe, respectiv zone pentru servicii, pentru investitori, în partea de sus a Suseniului. Este o stradă acolo special pentru cei care doresc să investească. Din păcate, comunicarea la nivel local e problematică și nu cunosc exact stadiul în care se află acest proiect important pentru comuna noastră. În 2015 s-a început un proiect pentru canalizare și contează foarte mult finalizarea acestuia deoarece investitorii au nevoie de condiții și apa menajeră este una dintre acestea. Ca lungime, canalizarea este finalizată în procent de peste 50%, dar cred că racordarea la magistrală va fi mai dificilă. Personal, am avut o relație foarte bună cu reprezentanții mediului de afaceri din localitate. La un moment dat, un cetățean a avut o inițiativă de a înființa un parc fotovoltaic. Proiectul nu s-a realizat din cauze independente de voința noastră, a fost vorba despre anumite termene, dezmembrări de teren pentru că investitorul avea nevoie de o suprafață mai mare. A fost și o intenție de realizare a unei piste pentru avioane și parașutism. În calitate de primar voi avea o deschidere permanentă pentru sprijinirea investitorilor, desigur cu respectarea legislației în vigoare”, a subliniat candidatul PSD la funcția de primar al comunei Suseni.

”A sosit timpul pentru normalitate”

”Umbla o vorbă prin America mai demult și cineva spunea că nu se teme de oamenii răi, ci de cei indiferenți. Mesajul meu pentru cetățeni este să iasă la vot, chiar dacă ne confruntăm cu o pandemie. Consider că, respectând măsurile de siguranță, se va putea vota fără probleme. Cred că a sosit timpul nostru, timpul pentru normalitate și dialog, timpul unei schimbări în Suseni, de întinerire a conducerii Primăriei. Avem o viziune de viitor pentru comuna Suseni și dorim să începem treaba. Cel mai important membru al echipei PSD pentru Consiliul Local este Mihai Morar, un agricultor foarte important și respectat în comunitate, fost primar al Suseniului, iar consilierii locali propuși pe lista PSD sunt din toate satele aparținătoare”, a declarat Mihai Morar.

Finanțări pentru Suseni în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Reabilitarea și modernizarea grădiniței din localitatea Suseni” (valoarea investiției: 0,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Suseni” (valoarea investiției: 6,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Lucrări de asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Suseni” (valoarea inveestiției: 4,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Suseni” (valoarea investiției: 4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)