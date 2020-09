Nicolae Șovrea (Albești): “Întotdeauna am pus semnul egalității între administrarea unei comune și administrarea unei gospodării”

Share



Nicolae Șovrea, primarul comunei Albești și candidatul Partidului Social Democrat pentru Primărie la alegerile locale din 27 septembrie, dovedește că apropierea de faimosul municipiu cetate poate reprezenta un atu economic pentru comunele din jur. Comuna Albești a mizat și în ultimul mandat, în mare parte, pe veniturile proprii pentru dezvoltarea comunei.

Inginer agronom de profesie, Nicolae Șovrea a fost adoptat acum 35 de ani de către locuitorii comunei Albești, când s-a căsătorit aici. Este tată a patru copii, două fete și doi băieți. În 2009, an din care este și membru al PSD, Nicolae Șovrea a fost ales de comunitate primar al comunei Albești. În 2012, 2016 apoi, locuitorii comunei l-au învestit din nou cu încrederea lor. În 2020 candidează, din nou, pentru că e om de echipă și de onoare, recunoscând că: “Nu îmi pot lăsa colaboratorii și colegii de izbeliște în momentele grele, așa cum fac alții”.

Proiecte pentru comunitate din bugetul local

Comuna Albești este una dintre unitățile administrativ-teritoriale norocoase, dăruite, pentru că are capacitatea de a-și susține din propriile resurse proiectele de investiții. Bine, a fost în primul rând o chestiune de curaj de a se duela în justiție pentru propriul teritoriu.

La reușita procesului a contribuit fostul primar și deputat Toader Stroian. Acesta a inițiat și a susținut în Parlamentul României o lege care a stat la baza redeschiderii și succesului acestuia. Trebuie menționat că legea a fost susținută și votată și de parlamentarii PSD din acea legislatură, printre care s-a numărat, evident, și domnul deputat Vasile Gliga. Cu banii obținuți din taxele și impozitele achitate de firmele din zona industrială a fost modernizat satul reședință al comunei. A fost demarat, astfel, un proiect de modernizare pentru strada Lungă din Albești și pentru alți 15 kilometri de străzi din care au mai rămas circa 3 kilometri nefinalizați din cauza pandemiei, dar și a necesității reproiectării impuse de evacuarea apei de ploaie prin șanțuri acoperite. În afară de asfaltare, s-au realizat șanțuri și trotuare. Celelalte două sate aparținătoare sunt, de asemenea, vizate de un proiect major de infrastructură, imediat ce administrația locală rezolvă problema canalizării de pe raza localităților.

“În Boiu și Țopa nu am investit în infrastructura rutieră întrucât nu avem introdusă canalizarea. Ordinea firească este realizarea canalizării și abia apoi infrastructura rutieră. Am inițiat proiecte pentru atragerea de fonduri europene, dar nu am avut rezultate până în 2017, când am obținut o finanțare de la AFIR de 1 milion de euro pentru un proiect care are ca obiectiv introducerea canalizării în Boiu și Țopa. Din păcate, licitația s-a desfășurat foarte greu, cu contestații, și au fost cam șapte corecturi ale proiectului. Lucrările au demarat în anul 2019, iar la finalizarea acestora vom pune la punct și drumurile, șanțurile și trotuarele din cele două sate. Rețeaua va avea o lungime de peste 20 de kilometri de canalizare, la care se adaugă branșamentele de la fiecare gospodărie. E vorba de circa 2.000 de locuitori. Sper că locuitorii din Boiu și Țopa înțeleg situația existentă, care nu a depins de voința autorităților locale”, subliniază Nicolae Șovrea.

“Vom aduna, la propriu, copiii de pe drumuri”

Totuși, cele două sate amintite au beneficiat de investiții. Primarul Nicolae Șovrea a subliniat că administrația publică locală a atras, prin AFIR și GAL Dealurile Târnavei, o finanțare de 200.000 de euro pentru renovarea și modernizarea a două cămine culturale din Boiu și Țopa, precum și 40.000 de euro pentru a achiziționa și moderniza un sistem de gestionare a situațiilor de urgență. De asemenea, pentru comunitatea defavorizată din comună a fost depus un proiect cu mare încărcătură umană.

“Ne zbatem ca, pe plan social, să educăm o parte a populației de etnie romă, respectiv să realizăm un centru de zi pentru copii defavorizați, neșcolarizați, prin intermediul a două proiecte: unul pentru construcția și dotarea centrului în valoare de 150.000 de euro, din care 50.000 de euro obținuti prin GAL, de la AFIR și 100.000 de euro este cofinanțarea noastră. Al doilea, pentru funcționare și dezvoltare, în valoare de 1 milion de euro, care va fi depus până în 31 august a.c. prin POCU. Suma este în totalitate nerambursabilă și fără cofinanțare”, descrie proiectul Nicolae Șovrea.

Șanse pentru cultură

Comuna Albești se remarcă și printr-o activitate culturală vastă, având “grupuri și ansambluri folclorice care ne reprezintă și ne duc bunul renume în țară și peste hotare: ”Doina Târnava” din Albești, ”Românașul” din Albești, ”Patco – Potcoava” din Albești, ”Târnava Mare” din Țopa, ”Târnava din Țopa” și ”Arinii din Boiu”.

”Continuăm ceea ce am început pentru o viață mai bună și îmbelșugată”

Mesajul candidatului Partidului Social Democrat la Primăria comunei Albești pentru locuitorii din cele trei sate este unul care a evoluat din cel gândit la primul mandat.

“Îi rog pe cetățenii comunei Albești să mediteze, să se gândească bine, le cer scuze dacă le-am pricinuit eventuale neplăceri în decursul mandatelor mele, dar îi asigur că intențiile mele sunt la fel de clare, simple și nobile. În campania pentru primul meu mandat am avut sloganul ”Votați omul care te ajută.” Având un contact permanent în decursul timpului cu cetățenii comunei am încercat să le satisfac și problemele lor mai personale, zic eu, nu doar cele generale, de a le face viața mai simplă și mai bună. Poate că acum sloganul potrivit ar fi: ”Continuăm ceea ce am început, pentru o viață mai bună și a îmbelșugată”, a transmis Nicolae Șovrea.

“Întotdeauna am pus semnul egalității între administrarea unei comune și administrarea unei gospodării. Sunt aceleași interese, respectiv dezvoltarea permanentă și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru familie, dar și pentru comunitate”, a punctat Nicolae Șovrea, primarul comunei Albești.

Eforturi pentru centura Sighișoarei

Drumul European E60 traversează comuna Albești. Pe cât poate fi de utilă pentru dezvoltarea economică, cu atât reprezintă un disconfort și un poluator pentru locuitori. De aceea, varianta de ocolire a municipiului Sighișoara reprezintă o prioritate a comunei Albești.

“Împreună cu domnul primar al municipiului Sighișoara, Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean, dar și cu primarul comunei Vânători, am făcut demersuri pentru deblocarea proiectului pentru varianta de ocolire a municipiului Sighișoara. Sunt speranțe că proiectul va fi realizat, iar odată cu acesta traficul rutier din Albești va fi degrevat”, punctează Nicolae Șovrea.

Investiții pentru comuna Albești în guvernarea PSD (2016 – 2019:

– Extindere rețea de canalizare menajeră în Satele Boiu și Țopa; Valoarea totală a investiției: 2,3 milioane de euro, din care 1 milion de euro finanțare prin PNDR, iar 1,3 milioane de euro cofinanțare.2

Comuna Albești a beneficiat și de un proiectal Administrației Bazinale de Apă Mureș – „Regularizare râu Târnava Mare pe sectorul Albești – Odorheiul Secuiesc, jud. Mureș și Harghita, gândit să protejeze peste 10.000 de locuitori din zonă. Valoarea totală a investiției se cifrează la 12,92 milioane de lei cu TVA.

