Ovidiu Stoica (Viișoara): “Tot ce s-a făcut în acești ani s-a făcut pentru comunitate”

Ovidiu Stoica este primarul comunei Viișoara de trei decenii și încă mai are proiecte de realizat. Cel mai interesant pe care ni l-a prezentat ni s-a părut cel al primei cooperative energetice din România, care pus în aplicare ar asigura independența electrică a comunelor din zonă și a orașului sibian Dumbrăveni. La alegerile locale va candida pentru a-și continua proiectele. Și nu sunt puține.

În etate de 62 de ani, Ovidiu Stoica păstorește, din 1 noiembrie 1990, comuna Viișoara, după o activitate în domeniul îmbunătățirilor funciare, specializare absolvită la Institutul Politehnic ”Traian Vuia” din Timișoara. Originar din municipiul Târnăveni, s-a stabilit în Viișoara după căsătorie, unde s-a născut și unica sa fiică.

Când face un bilanț extrem de succint al celor trei decenii la conducerea Primăriei comunei Viișoare, recunoaște că: “cea mai mare realizare este asigurarea condițiilor optime în școli și grădinițe. Mai avem de modernizat școala din Viișoara. Toată lumea vorbește despre infrastructură, dar infrastructură nu înseamnă doar drumuri, infrastructură înseamnă și Învățământ și Sănătate. Tot ce s-a făcut în acești ani s-a făcut pentru comunitate”.

Investițiile demarate în acest mandat se împart în două categorii, unele au fost finalizate, iar altele urmează să fie finalizate. Prin Banca Mondială s-a construit o grădiniță nouă în Viișoara.

“Există tineret în comună, iar necesitatea construirii unei grădinițe noi a venit din faptul că Legea retrocedării nu e tocmai bună. Toate unitățile de învățământ și cultură, aici mă refer la grădinițe, școli, cămine culturale, au fost retrocedate Consistoriului german care ne-a impus o anumită chirie, pe care noi nu ne-am mai permis să o achităm. Ne-am zis că mai bine facem ceva nou, care să fie al nostru. Așa ne-am propus să construim școli și grădinițe. Avem în curs de realizare o grădiniță nouă prin programul AFIR, în Sântioana, am construit școală nouă și grădiniță nouă în Ormeniș, am făcut extindere de școală în Sântioana, iar acum am primit finanțare prin POR și vom construi o școală nouă și în Viișoara”.

În mandatul 2016-2020 a fost reabilitat și modernizat căminul cultural din Sântioana.

Totodată, primăria a depus la Compania Națională de Investiții proiecte pentru reabilitatea și modernizarea căminelor culturale din Viișoara și Ormeniș. Proiectul are valoarea de 500.000 de euro, pentru ambele cămine culturale.

Dispensar modern pentru vârstnicii comunei

Prin PNDL II va fi modernizat și dotat un dispensar uman în comună pentru a căror lucrări de execuție a fost organizată licitația.

“Fiind o comună mai îmbătrânită, cu mulți locuitori care au probleme de sănătate, am luat decizia să extindem actualul dispensar și în plus să facem și un cabinet stomatologic, deoarece în zonă nu prea există servicii de asemenea gen. Orașul Dumbrăveni este la 10 kilometri distanță, Sighișoara și Mediaș, la 30 de kilometri, iar Târnăveni și Târgu Mureș, la 50 de kilometri depărtare. Pentru populația mai îmbătrânită este mai greu să se deplaseze la asemenea distanțe.

Cabinetul stomatologic va avea și dotările necesare, moderne, la nivelul anului 2020. La dispensar, avem un doctor care vine în Viișoara în fiecare zi. Viitorul dispensar va avea un cabinet destinat consultării pacienților, sală de tratament și de așteptare. Va fi și o cameră de gardă, pentru situații de urgență”, descrie Ovidiu Stoica proiectul.

Bani pentru infrastructură

Prin PNDL I a fost introdusă apa potabilă în localitatea Viișoara, pentru că satele aparținătoare Sântioana și Ormeniș sunt prinse în Masterplanul Aqua Invest “care are o investiție despre care nu știm când va fi realizată”, își spune of-ul primarul.

Rețeaua de apă potabilă deservește, deocamdată, 200 de gospodării. De asemenea, este în derulare și un proiect privind infrastructura rutieră.

“Am depus la AFIR și am câștigat un proiect în valoare de 1 milion de euro pentru asfaltarea a 2 kilometri din drumul comunal pe care l-am asfaltat într-o primă fază pe o lungime de 9 kilometri prin SAPARD, în anul 2010. Totodată, proiectul prevede și asfaltarea tuturor străzilor din Viișoara, Sântioana și Ormeniș. Ormenișul e asfaltat, iar cei 2 kilometri din drumul comunal DC 70 de asemenea, e pus și acostamentul, iar la Sântioana locul este pregătit pentru asfaltare. În prezent, echipa de asfaltare este în Viișoara. Până la alegeri vrem să finalizăm proiectul”, subliniază Ovidiu Stoica.

Ar mai fi de rezolvat problema canalizării, doar să fie identificată sursa de finanțare, pentru că, prin AFIR, proiectul nu este eligibil deoarece comuna numără sub 2.000 de locuitori, și câteva obiective de investiții.

“Pentru viitor îmi doresc finalizarea unei capele mortuare în Viișoara și să realizăm două terenuri de sport pentru tinerii amatori de mișcare. E vorba de terenuri sintetice în Viișoara și în Ormeniș.”

„Sunt optimist în privința viitorului comunei”

Primarul Ovidiu recunoaște că Viișoara are viitor.

“Sunt optimist în privința viitorului comunei. Mulți tineri care cândva erau reticenți la atragerea finanțărilor prin proiecte încep să demareze afaceri. Avem persoane care vor să își deschidă afaceri de coafură, spălătorie auto. Se dezvoltă mici antreprenori tineri, dar și mici fermieri, care au 40-50 de vaci”, ne spune edilul șef.

Și nu sunt singurele motive care îl determină să fie optimist.

“Cred că Viișoara va deveni o localitate agroturistică de succes. Avem o pensiune, alta e în curs de construire, avem și un traseu destinat bicicliștilor, iar peisajele sunt extraordinare. Biserica săsească este un obiectiv turistic important, deoarece în fundația sa s-au descoperit vestigii din piatră de pe vremea lui Decebal”, subliniază acesta.

O declarație de independență

Optimismul vine, poate, și din perspectiva de a deveni o comună independentă energetic.

“Am înființat în 2020, la Viișoara, prima cooperativă energetică din România. Am trimis la Bruxelles o intenție de proiect. În prima fază, ideea era ca beneficiarul unic al proiectului să fie comuna Viișoara. Cei de la Bruxelles ne-au răspuns că proiectul e prea mic ca areal, trebuie să avem o sferă mai largă, asfel că am realizat cooperativa din care fac parte comunele Zagăr, Suplac, Băgaciu, Gănești și orașul sibian Dumbrăveni. Proiectul e gândit să producă energie timp de opt luni, anual, din energie solară și patru luni, prin biomasă. Intenția de proiect este în evaluare, iar în viitorul apropiat așteptăm un ok de la Bruxelles și finanțarea de 100.000 de euro, pentru a demara proiectarea, în etape. Într-un an, pot fi accesați cam 12 milioane de euro. Ei oferă 60% din finanțare, iar diferența este asigurată de autoritățile de la București. Astfel, nu vom mai depinde de rețeaua clasică de energie electrică, deoarece ne vom produce noi energia electrică. Ne vom face și rețea proprie. Totul va merge pe curent electric, inclusiv încălzirea, prin pompe de căldură. Nu e nimic inventat, în alte țări se practică de mult așa ceva”, explică Ovidiu Stoica.

O echipă întinerită

La alegerile locale din 27 septembrie, candidatul pentru încă un mandat de primar propune o întinerire a reprezentanților în Consiliul Local Viișoara. “Candidez cu o echipă de tineri. Vreau să întineresc echipa de consilieri locali, de aceea le propunem locuitorilor din Viișoara candidați dinamici: o directoare de școală, un angajat dintr-o companie multinațională, fermieri și oameni activi. Le-am spus că ei sunt viitorul comunei. Îmi doresc să am majoritatea în Consiliul Local”, subliniază Ovidiu Stoica.

“Susțin candidatura doamnei DumitrițaGliga, cunoscându-i capacitățile organizatorice, implicarea și devotamentul în urmărirea realizării binelui comun, a dezvoltării economice, sociale și spirituale a județului nostru. Sunt sigur că are acele calități necesare unui bun administrator, unui bun conducător”, a transmis Ovidiu Stoica, primarul comunei Viișoara.

Din cartea de istorie a comunei

Comuna Viișoara a trecut în istoria sa recentă printr-un episod când a dispărut ca unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare.

“În 1987 când a fost mișcarea revoluționară de la Brașov, comuna Viișoara și încă o comună nu și-a ales primarul impus de Partidul Comunist Român. Atunci, fostul secretar de partid care era similar ca funcție cu prefectul din prezent a desființat comuna Viișoara. Viișoara a trecut la Zagăr, iar Sântioana și Ormeniș au trecut la Suplac, până în 1990”, ne-a povestit primarul Ovidiu Stoica.

Investiții în comuna Viișoara în guvernarea PSD (2016 – 2019):

– Valoare totală: 9.414.310,30 lei;

– Alimentarea cu apă a localității Viișoara; Valoarea investiției: 2.875.135,28 lei; Finanțare prin PNDL 1;

– Modernizare DC70 și străzi în comuna Viișoara; Valoarea investiției: 4.531.556,04 lei; Finanțare prin PNDR;

– Construire grădiniță cu două grupe în localitatea Sântioana; Valoarea investiției: 1.336.848,97 lei; Finanțare prin PNDR;

– Extindere și modernizare dispensar medical uman, loc. Viișoara; Valoarea investiției: 670.770,01 lei; Finanțare prin: PNDL 2.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)