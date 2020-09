Raul Călin Apăfăian: ”Propun un parc industrial în Sântana de Mureș”

Share



Face politică deoarece are crezul că aceasta este o responsabilitate pe care ar trebui să și-o asume fiecare cetățean cu spirit civic. Raul Călin Apăfăian este un antreprenor în vârstă de 35 de ani, studiază administrarea afacerilor Business Academy, căsătorit, care dorește să le ofere celor doi copii ai familiei sale un viitor cât mai bun în Sântana de Mureș, comună unde candidează pe locul 1 pe lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local.

O comunitate dezamăgită

Deși nu dorește să își denigreze competitorii electorali, Raul Călin Apăfăian face o radiografie realistă a situației existente în prezent în comunitatea din Sântana de Mureș.

“În urmă cu patru ani, așteptările au fost mari, iar astăzi lumea este foarte dezamăgită de actuala conducere a primăriei. Primarul nici măcar nu locuiește în Sântana de Mureș. Nu poți să faci administrație publică de la ora 8 fără 5 până la ora 15 fără 5. Nu ai cum”, a afirmat candidatul social-democrat, în viziunea căruia un ales local trebuie să fie permanent alături de comunitatea care i-a acordat încredere prin vot.

Politica, o reponsabilitate

Referindu-se la politică și la scopurile pe care aceasta ar trebui să le aibă, Raul Călin Apăfăian spune că finalitatea activității aleșilor locali trebuie să se regăsească în proiecte responsabile, gândite pentru bunăstarea comunităților.

”Pentru mine politica este o responsabilitate, dacă lumea nu se implică are doar de pierdut, nu poți să stai să arăți cu degetul și să aștepți. De aceea m-am implicat de tânăr. N-am putut să stau deoparte, e ca și atunci când vezi, de exemplu, că o femeie cade pe stradă lângă tine, iar spiritul civic îți spune să o ajuți să se ridice. Așa e și politica. Am început de foarte tânăr, cu lipit de afișe, întins de bannere, împărțit de pliante. De când mă știu sunt în Partidul Social Democrat, îmi grupul din care fac parte, alături de care am avut multe realizări”, a declarat Raul Călin Apăfăian.

Viziune pentru o viitoare zonă industrială

Consilier local în mandatul 2016-2020, Raul Călin Apăfăian este inițiatorul unui proiect care are ca obiectiv realizarea unui parc industrial pe un teren al comunei Sântana de Mureș.

”Cea mai mare realizare din mandatul 2016-2020 este Planul Urbanistic Zonal (PUZ Sântana Sud. Am făcut demersuri în Consiliul Local ca să întocmim un PUZ pentru terenul viran – zona Uzinei Foto, aproape de râul Mureș. Terenul respectiv beneficiază de niște utilități industriale și le-am explicat domnilor consilieri că este cea mai oportună zonă din comună care poate transformată în zonă industrială. Inițial, consilierii locali au fost sceptici la propunerea mea, însă până la urmă am avut susținerea lor. PUZ pentru această zonă esteîn lucru și cred că vom ajunge să avem o zonă industrială mai mare decât cea de la Vidrasău. Banii care vor fi încasați de comună de pe urma acestui parc industrial vor determina o independență financiară. Acolo se poate face orice fabrică, uzina de apă este aproape, este și canalizare inclusiv gaz metan. Pentru un investitor e un confort să vină și să găsească toate utilitățile și să facă astfel economii de milioane de euro. Fabrica Foto nu se va mai deschide, cred, vreodată, dar rețelele și utilitățile sunt acolo. Dacă s-ar fi deschis zona respectivă pentru constuirea de case de locuit compromiteam acest proiect”, a subliniat Raul Călin Apăfăian, care consideră că se pot face mult mai multe și pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră din zonă.

Necesitatea unui birou de urbanism

În prezent, Raul Călin Apăfăian este de părere că of-ul cel mare din punct de vedere administrativ este lipsa unui birou de urbanism în cadrul Primăriei Sântana de Mureș.

”La Sântana de Mureș este o problemă cu urbanismul. Câteva persoane din actuala conducere a Primăriei, din dorința de a munci mai puțin și de a încasa aceiași bani, încetul cu încetul au distrus biroul de urbanism și, sub motivul că nu se angajează nimeni, l-au ținut într-o stare latentă, de inactivitate, și trimit actele de urbanism la Consiliul Județean. Efectiv nu s-a vrut să se facă birou de urbanism, ca să se poată construi în comună. Dintr-o lipsă de experiență a primarului și a conducerii de la acea vreme, la indicațiile lor, arhitectul a hașurat câteva zone cu interdicție de construcție, lucru care astăzi încurcă mult dezvoltarea comunei. Sunt locuitori care au cumpărat teren de 10 ani și nu pot să construiască în acele zone. Ba mai mult, își fac documentații pe banii lor și actuala conducere încearcă să îi încurce și mai tare. Cred că ar trebui refăcut biroul de urbanism. Eu ca om de afaceri în domeniul construcțiilor știu importanța unui asemenea birou și mi-l doresc în cadrul primăriei”, a arătat candidatul social-democrat.

Propunere: teren gratuit pentru tineri

Referindu-se la viitor, Raul Călin Apăfăian a declarat că va propune acordarea de teren gratuit, din proprietatea Consiliului Local, pentru familiile de tineri care doresc să se stabilească în Sântana de Mureș.

”Din terenul aflat în proprietatea comunei pot fi împărțite către tineri loturi de câte 400 de metri pătrați, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale. Nu inventez eu roata, așa au procedat de exemplu și autoritățile locale din Sâncraiu de Mureș și din multe comune. Aici nu se vrea acest lucru. E nevoie de a identifica unde se află disponibil asemenea teren doarece din cauza lipsei de comunicare, conducerea Primăriei nu dorește să dezvăluie această informație”, a menționat antreprenorul social-democrat.

Preocupare pentru Educație

Tot pe viitor, consideră Raul Călin Apăfăian, comuna Sântana de Mureș ar avea nevoie de ocreșă nouă și de o grădiniță nouă, cu capacitate mai mare, deoarece actuala nu face față nici din punctul de vedere al capacității, dar nici din punct de vedere calitativ.

”Foarte multe mămici mi s-au plâns de acest fapt, sunt mulți părinți nemulțumiți de creșă, de grădiniță în special, dar și de școală. În prezent, foarte mulți părinți, printre care și eu, își duc copiii în oraș, la școală și la grădiniță. Cred că cea mai importantă moștenire pe care o lăsa unui copil este educația și văd că educația lasă, deocamdată, de dorit în Sântana de Mureș.”

Încredere în tineri

”Echipa de consilieri este o echipă tânără, care vrea să muncească, care dorește să implice, cu calități deosebite. Colegii mei sunt cunoscuți și apreciați în comunitatea locală. Născuți și crescuți în Sântana de Mureș. Eu sunt cap de listă, iar colegii care candidează eligibile vin din domeniul managementului și IT-ului. Mesajul meu pentru locuitorii comunei este să aibă încredere, că lupta nu e pierdută. Să aibă încredere în tineri, pentru că tinerii vor schimba lucrurile în bine. Schimbarea se poate alți oameni, nu cu aceiași oameni”, a transmis Raul Călin Apăfăian.

Finanțări pentru Sântana de Mureș în guvernarea PSD (2016-2019):

-”Dotarea căminelor culturale din localitățile Sântana de Mureș, Curteni și Chinari” (valoarea investiției: 0,3 milioane de euro; sursa de finanțare PNDR);

– ”Reabilitarea căminului cultural din localitatea Chinari” (valoarea investiției: 1 milion de euro; sursa de finanțare PNDR);

– ”Conformarea cu normele de siguranță la incendiu la Școala Gimnazială ”Ion Chinezu” din comuna Sântana de Mureș” (valoarea investiției: 1 milion de euro; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Extindere rețea distribuție apă potabilă și rețea canalizare în comuna Sântana de Mureș” (valoarea investiției: 3,5 milioane de euro; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)