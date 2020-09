Dezvoltarea turismului, prioritate PSD la Vânători

Share



În localitatea Vânători, Partidul Social Democrat mizează pe o echipă de consilieri locali gospodari, onești, cu o foarte bună reputație în comunitate.

Locul 1 pe lista de candidați pentru Consiliul Local este ocupat de Gheorghe Filip, președintele PSD Vânători.

”Sunt patron la două firme, una are activitate în Germania, cealaltă în România, în domeniul HoReCa. Întotdeauna am fost alături de Partidul Social Democrat, sunt membru PSD din 1993 și am fost mereu implicat în bunul mers al comunității locale. Mă consider un om de echipă, sunt foarte interesat de dezvoltarea comunei Vânători, iar mesajul meu către locuitori este să aibă în continuare încredere în Partidul Social Democrat, deoarece tot ce s-a realizat în Vânători s-a realizat datorită PSD-ului. O recomand pe doamna Dumitrița Gliga pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. De-a lungul anilor am avut întotdeauna o colaborare foarte bună, este genul de om care își ține cuvântul dat, este de încredere, ce a promis a realizat și în plus este și un român adevărat”, a declarat liderul social-democraților din Vânători.

A doua casă pentru Prințul Charles

Pe a doua poziție a listei de consilieri locali se află Octavian Albu, originar din satul Archita, unul dintre cei mai activi aleși locali ai comunei Vânători.

”Am pietruit satul Archita de două ori în decurs de patru ani. A fost și meritul fostului primar, și al colegilor consilieri care m-au sprijinit în demersurile mele. În acest sat care la un moment dat părea uitat de Dumnezeu am avut noroc că s-a stabilit un englez, Lordul Carrington, cu care am colaborat, astfel încât încet-încet a început să se audă de Archita. Totul a culminat cu venirea Prințului Charles. Am fost de două ori în comitetul de primire al Prințului Charles, care s-a îndrăgostit atât de mult de aceste locuri încât și-a cumpărat o casă în Archita. Totodată, am colaborat și cu Fundația ”Mihai Eminescu Trust” care a restaurat multe case și șuri în Archita, printre care și fostul cămin cultural și Cetatea în general. Acum, Cetatea e o emblemă a satului Archita, și sunt mândru deoarece unde se vorbește despre comuna Vânători se vorbește și despre Archita”, a afirmat Octavian Albu.

Infrastructură pentru toate satele aparținătoare

Dezvoltarea infrastructurii a fost și rămâne un obiectiv major al consilierilor locali PSD din Vânători.

”Până în prezent, s-a asfaltat jumătate din Archita. Mai e un pod care se va construi în Archita. Sunt plăcut surprins că de la Mujna s-a ajuns cu ambele benzi de asfaltare până în sat, iar acum vin către Mureni. Întotdeauna m-am luptat pentru asfaltarea acestui drum pe care îl consider strategic. Din cauza schimbărilor climaterice, dacă se ”rupe” cumva Drumul European E60 Saschiz – Mihai Viteazu – spre Bunești, singura varianta de a ajunge la Brașov era pe la Agnita – Făgăraș. Acum, după asfaltare, din Archita putem merge cu mașina spre Brașov deoarece avem două variante: să ieșim la Cața – Rupea și la Baraolt – Apața, deci e un drum strategic realizat printr-o investiție a Consiliului Județean Mureș. Să nu uităm de Magistrala 300, care va trece pe la noi. Un drum pentru trenuri de mare viteză Sighișoara – Brașov”, a menționat candidatul PSD.

Pașii următori sunt extinderea rețelei de apă potabilă și introducerea rețelei de gaz în Archita: ”La Vânători rețea de apă a fost, dar avea multe întreruperi. S-au cheltuit mulți bani pentru forări, ca să se facă legăturile, iar acum rețeaua e funcțională. Acum, apă este. S-a făcut nu numai pentru Vânători, ci și în Feleag și în Mureni. În 2021 va începe un proiect pentru introducerea apei în Archita și în Șoard, iar în 2022 se va introduce gazul în Archita. Ne vom uni cu Roadeșul și ne putem lega la două magistrale pentru a avea gaz în Archita.”

Proiecte medico-sociale

Totodată, proiectele medico-sociale sunt la fel de importante precum cele de infrastructură, a afirmat Octavian Albu.

”Dispensarul din Archita nu a funcționat 40 de ani. Ei, bine, am fost convinși să îl dăm Consiliului Județean care a alocat bani pentru canalizare, de la dispensar până în vale. A rămas moartă treaba. Noi l-am luat iarăși de la Consiliul Județean Mureș, la Primărie, și am finalizat dispensarul care este funcțional, iar în fiecare zi de miercuri medicul de familie are consultații acolo. Avem promisiuni că vom avea și asistentă medicală în trei schimburi, care va asigura urgențele din sat. Avem un alt proiect medical, să facem un azil de bătrâni în Archita în incinta fostei grădinițe. Acum, avem o grădiniță cu două încăperi, cu toalete, cu toate condițiile pentru 30 de copii. În total, la grădiniță și la școală merg peste 100 de copii. Totodată, s-au făcut poduri și podețe și s-a introdus apa pe trei străzi. Apă stradală, la pompă. S-a decolmatat și valea. Dacă nu făceam asta, la cele mai recente inundații ar fi fost mari probleme în Archita din cauza viiturii”, a punctat Octavian Albu.

Turismul, o șansă de dezvoltare

Pe lista priorităților echipei PSD din Vânători un loc fruntaș este reprezentat de promovarea turismului local, inclusiv înființarea unui circuit turistic de 8 kilometri.

”Mă mândresc că cei mai mulți kilometri din circuitul nou creat destinat bicicliștilor trece prin Archita. Am mai propus înființarea unui circuit turistic deoarece avem niște peisaje extraordinare. Să pornească din Valea Copacilor unde avem cel mai înalt punct, Tutuleac – pe hartă e Omăt, care are 820 de metri altitudine. De asta s-a îndrăgostit Prințul Charles de aceste locuri, pentru că avem peisaje fantastice care trebuie exploatate. Propunerea noastră este un circuit turistic de 8 kilometri cu două puncte de popas, la câte o stână. Merg pe ideea că dezvoltarea agroturismului ne mai poate scoate un pic din necazul din prezent. Ca să reușim, avem nevoie însă de sprijin”, a arătat Octavian Albu.

”Tot ce s-a realizat până acum în Vânători s-a făcut datorită Partidului Social Democrat, datorită programului de guvernare al PSD, mereu încerc să le explic oamenilor că în perioada de guvernare a PSD-ului, partidul din care fac parte, și-a întors fața spre ”muritorii de rând”. Cine a mai văzut în lume un guvern care să mărească pensiile, salariile, alocațiile, ajutoarele sociale, să fie schimbat? Am rămas perplex, că n-am înțeles. Adversarii noștri i-au intoxicat pe oameni cu minciuni și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sperăm însă că oamenii au văzut într-adevăr cine a ținut la ei și cine a avut un program de guvernare pentru binele lor. Mesajul meu pentru locuitorii comunei este următorul: a vota Partidul Social Democrat înseamnă că îți votezi viitorul deoarece noi avem proiecte de viitor care sunt în folosul omului și întotdeauna ne-am gândit așa, banul contribuabilului să se întoarcă în favoarea sa”, a declarat Octavian Albu.

Finanțări pentru Vânători, în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Execuția lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a comunei Vânători” (valoarea investiției: 2,2 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânători” (valoarea investiției: 4,4 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDR);

– ”Reabilitare cămin cultural în localitatea Șoard, comuna Vânători” (valoarea investiției: 0,6 milioane de lei; sursa investiției: PNDR);

– ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânători – etapa II” (valoarea investiției: 5,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)