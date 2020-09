Dumitru Dinu Cotoi: „Nu voi lansa promisiuni electorale, las faptele şi realizările să vorbească”

Share



Omul sfințește locul, spune o vorbă folosită din păcate tot mai rar. Dar sunt și exemple care întăresc pe deplin vechea zicală românească. Un astfel de exemplu îl găsim pe Valea Luțului, mai precis în comuna Batoș, în persoana primarului Dumitru Dinu Cotoi. Despre provocarea unui nou mandat ne-a vorbit Dumitru Dinu Cotoi în interviul următor.

Reporter: Ce v-a motivat să mergeți înainte pentru un nou mandat de primar?

Dumitru Dinu Cotoi: Sigur că nu este nici o noutate sau surpriză, faptul că mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al Comunei Batoș. Această candidatură se datorează în primul rând oamenilor din comună, oameni pe care îi simt aproape și sunt sigur că mă vor susţine în continuare, iar pentru toate acestea le mulţumesc. Mi-am depus candidatura cu gândul de a continuă împreună și de a duce la bun sfârșit cele începute în acești ani, cu gândul de a munci mai departe, pentru că avem încă multe de făcut în direcţia dezvoltării și promovării comunei noastre. Nu am uitat niciodată de unde am plecat, am încercat să fiu un primar activ și implicat. Am încercat, și zic că am și reușit, să formăm o unitate, cu bună înţelegere între locuitorii comunei, indiferent de naţionalitate, religie sau altele, iar astăzi putem vorbi de realizări și pași importanţi în fiecare domeniu de activitate. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat o unitate și o bună colaborare cu locuitorii comunei, cu membrii Consiliului Local, cu aparatul Primăriei cu diverse instituţii și în general cu toată lumea. Bineînţeles, mai sunt și greșeli – numai cine nu muncește nu greșește – știu că nu am reușit să mulţumesc pe toată lumea – asta este imposibil -, dar m-am străduit, cât de mult am putut, să răspund nevoilor generale sau personale ale comunităţii și cetăţenilor. Îi asigur că învăţând din greșeli voi face în așa fel încât să fiu un primar și mai bun. Îmi doresc să continuăm împreună, am puterea și experienţa necesară, iar cu sprijinul locuitorilor vom reuși să dezvoltăm comuna Batoș.

Rep.: Cu ce zestre vă prezentați în fața alegătorilor pentru un nou mandat?

D.D.C.: Pentru mine se încheie un mandat care consider că a fost mai greu decât cel dinainte. Spun asta pentru că am întâmpinat mai multe greutăţi, chiar piedici, și nu am fost susţinut de anumite persoane care până la urmă aveau să zicem obligaţia să susţină comuna Batoș. Cu toate acestea, în decursul timpului ne-am preocupat de lucruri și lucrări din fiecare domeniu de activitate, astfel încât dezvoltarea să continue la Batoș. Prioritatea numărul 1 a fost bineînţeles educaţia, învăţământul. Am spus de multe ori despre problema aparte pe care am întâmpinat-o cu retrocedarea clădirilor. Am rezolvat acest aspect, iar astăzi suntem proprietari. Am reușit în cea mai mare parte să reabilităm și să dotăm aceste școli, săli de port și grădiniţe. Se lucrează și acum și urmează alte lucrări astfel încât să finalizăm acest capitol. Oricum, spre învăţământ se duc cele mai mari sume de bani din buget. Tot pentru elevi și pentru tineri am construit terenuri de sport, spaţii de joacă. De asemenea, ne-am preocupat de capitolul sănătate, astfel încăt să avem în comună dispensare umane, farmacii sau cabinet stomatologic, corespunzătoare.

Rep.: Un bun gospodar se cunoaște în primul rând după cum îi arată casă. Cum vă îngrijiți de acest aspect?

D.D.C.: O importanţă deosebită am acordat activităţilor de gospodărie comunală, cu tot ce cuprinde această: curăţenie, cosit, întreținut șanţuri, poduri, podeţe, punţi, flori, parcuri, iluminat public, deszăpezit, și multe altele. Trebuie să menţionez faptul că deţinem un ,,parc de utilaje” destul de mare, utilaje cumpărate unele din buget local, altele cu finanţare europeană sau altele cu finanţare guvernamentală.

Rep.: Activitatea de bază a locuitorilor comunei o reprezintă agricultură. Cum îi sprijiniți pe cei care activează în acest sector?

D.D.C.: Dat fiind faptul că Batoș este o comună cu specific agricol, am considerat că trebuie să venim în sprijinul celor din agricultură, indiferent dacă lucrează în cultură mare, zootehnie, pomicultură, viticultură sau altă ramură. Platforma pentru gunoi de grajd sau staţia antigrindină, cadastrarea și înregistrarea sistematică a terenurilor sunt obiective care vin în sprijinul fermierilor. S-au reparat poduri și drumuri de exploatare care asigura accesul cetățenilor la exploatațiile agricole.

Rep.: Ce alte priorități ați avut în vedere pentru dezvoltarea comunei?

D.D.C.: În ceea ce privește infastructura mare, spun că este o realizare că reţeaua de apă să fie în fiecare sat și pe fiecare stradă, am continuat cu trotuarele, avem un iluminat public deosebit, dar sigur o lucrare mult așteptată este asfaltarea străzilor, lucrare aflată în plină desfășurare. Așa cum am spus de fiecare dată, se cheltuie bani pe documentaţii, avize, proiecte sau alte astfel de activităţi birocratice care nu se văd. La capitolul cultură, culte cred că stăm destul de bine, astfel că în fiecare sat al comunei avem cămine culturale bine puse la punct și dotate. Există 4 capele mortuare funcţionale și urmează curând că și cea de la Uila să fie dată în folosinţă. Nu în ultimul rând, în urmă unei bune colaborări cu diverse instituţii de la judeţ sau de la București s-a reușit realizarea unor lucruri importante, cum ar fi înlocuirea reţelei de gaz, reţea electrică nouă, îndiguirea și decolmatarea pârâului Luţ. Nu pot să nu remarc faptul că avem un drum judeţean Reghin – Batoș cum nu am avut niciodată și anume bun pe toată lungimea lui.

Rep.: Cea mai mare avere până la urmă este cea umană…

D.D.C.: Toate aceste lucrări de care am pomenit sunt foarte importante, dar factorul cel mai important într-o comunitate este omul. Un semn bun este faptul că populaţia comunei nu este în scădere intensă cum este în alte localităţi, că tinerii se întorc, că se construiesc sau se modernizează case și nu puţine, din acest motiv am hotărât să îi susținem și prin majorarea intravilanului comunei prin actualizarea PUG și prin atribuirea de terenuri în folosință gratuită pentru construirea de case. La fel, faptul că apar firme, investitori mai mici sau mai mari iar asta din punct de vedre economic sau al locurilor de muncă este bine. Repet mereu, faptul că avem puţine dosare pentru ajutor social, chiar numai persoane cu probleme de sănătate.

Rep.: Mereu ați spus că fiecare lucru are importanța să. Cum a fost să le împăcați pe toate?

D.D.C.: În decursul anilor, pe întreaga perioadă cât am fost primarul comunei Batoș am analizat cum se prezintă fiecare localitate în parte, astfel încât investițiile la nivel de comună să fie făcute în mod echitabil, astfel încât nivelul fiecărei localități în parte să fie același. Am preluat localități rămase în urmă, cu numeroase lipsuri, asfalt, apă, și ne-am canalizat forțele spre localitățile respective. Aici mă refer în special la Uila, sat pe care am încercat să îl aducem la nivelul celorlalte sate ale comunei. Într-un final, în toate localitățile aparținătoare va fi și asfalt, trotuare, tot ce face într-o localitate se va face și în celelalte. Nu am făcut diferențe între localitățile aparținătoare comunei. Desigur, trebuie menționat faptul că prioritar au fost satele cu mai mulți locuitori, cele cu școală, unde sunt elevi mai mulți, unde au fost necesare anumite investiții. Dar până la urmă în fiecare sat s-a făcut și se face în continuare treabă. Nu am vrut să existe diferențe sau discriminări, nici între sate, nici între etnii sau culte religioase, am încercat să-i mulțumim pe fiecare în mod echitabil.

Rep.: Cu ce gânduri porniți la drum pentru un nou mandat de primar?

D.D.C.: Va urma o campanie electorală, iar eu, așa cum v-am obișnuit, nu voi ataca pe nimeni și nici nu voi răspunde jignirilor și vorbelor urâte. De asemenea, nu voi lansa promisiuni electorale, las faptele și realizările să vorbească. În speranţa că vremea și vremurile vor fi bune, îi aștept pe cetățenii comunei Batoș la vot pe 27 septembrie și indiferent de ce vor alege, voi avea faţă de fiecare, același respect.

A consemnat Alin ZAHARIE