Eugen Hărșan (Gurghiu): ”Sunt omul faptelor!”

Share



”Mă numesc Eugen Hărșan, sunt născut în data de 27 iulie 1962, sunt căsătorit, am o familie frumoasă, doi copii, de profesie sunt silvicultor, lucrez la Ocolul Silvic Gurghiu, tehnician silvic, șef district, lucrez de 36 de ani în cadrul aceluiași district, îmi iubesc meseria, o fac cu plăcere și pun suflet în ceea ce fac. Am ales această profesie deoarece localitatea Gurghiu are un trecut foarte bogat în ceea ce privește formarea de silvicultori, după cum se știe avem Liceul Silvic și Școala profesională de pădurari”, se prezintă alegătorilor din comuna Gurghiu candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar, Eugen Hărșan.

Om nou în politică

Un atu important al candidatului socialdemocrat îl reprezintă elanul și dorința unui om onest, nou intrat pe eșichierul politic, de a se face util, prin fapte, nu prin vorbe, locuitorilor din Gurghiu.

”Nu sunt omul vorbelor, sunt omul faptelor. Nu pun vorbele înaintea faptelor. Acesta este atuul meu. În politică am intrat în aprilie 2019, am făcut o cerere de adeziune la Partidul Social Democrat, a avut loc o ședință în căminul cultural al comunei Gurghiu, unde s-a ales o nouă conducere, iar eu am fost propus să fiu președinte de organizație al comunei Gurghiu. Astfel, colegii au decis că sunt cel mai potrivit pentru a prelua conducerea organizației PSD din Gurghiu”, a declarat Eugen Hărșan.

”Am ales să fac politică în PSD fiind atras de doctrina Partidului Social Democrat, care cred că mi se potrivește cel mai bine, deoarece a pus în prim plan oamenii, cetățenii. PSD nu este un partid pentru grupuri, unii să aibă și alții mai puțin sau chiar deloc. Mă reprezintă foarte bine doctrina Partidului Social Democrat și încerc în ceea ce fac să o pun în practică. Fiind și o localitate așezată sub poalele muntelui, specificul de bază al oamenilor este agricultura, creșterea animalelor și oamenii au nevoie de multe îndrumări, sfaturi, care trebuie date cu sinceritate”, a completat Eugen Hărșan.

Deși nou intrat în politică, Eugen Hărșan deține, totuși, experiență în domeniul alegerilor, având în CV o candidatură, în urmă cu 4 ani, pentru funcția de consilier local.

”Acum, după 4 ani de la acea candidatură, mă abțin să spun prea multe. Tot ce pot spune este că am candidat independent, am fost ales în Consiliul Local, dar din cauza unor chichițe de ordin juridic și administrativ, mandatul meu nu a putut fi validat”, a afirmat candidatul social-democrat.

Canalizarea, un obiectiv apolitic

Sincer cu el, dar mai ales cu cetățenii comunei, Eugen Hărșan afirmă că nu este omul promisiunilor fără acoperire.

”Degeaba spun eu ceva despre promisiuni, nu intru pe acea lungime de undă. Consider însă că s-ar impune canalizarea străzilor. Indiferent cine va fi primar, canalizarea ar trebui să fie un proiect prioritar. Legat de școli, pot spune că mă interesează ca elevii și profesorii să aibă condiții cât mai bune pentru actul educațional. În 2016 când am candidat, nu am făcut campanie, am strâns semnături și atâta tot, nu am promis nimic, nimănui. Legat de persoana mea, repet ideea că nu sunt omul vorbelor, ci sunt omul faptelor. Nu sunt omul care promite lucruri, nu pun vorbele înaintea faptelor”, a punctat Eugen Hărșan.

Mesaj pentru locuitorii Gurghiului

La final, candidatul pentru funcția de primar al comunei Gurghiu din partea Partidului Social Democrat a transmis următorul mesaj către locuitorii comunei Gurghiu: ”Le transmit un mesaj foarte important, să se gândească fiecare, să fie înțelepți, să nu se lase manipulați. Să meargă singuri în cabina de vot, ei cu ei și să nu fie influențați de nimeni, să judece ceea ce e bine și ceea ce nu. Nu am ce să spun mai mult, să se reprezinte ei pe ei în cabina de vot.”

”Am o echipă foarte bună”

”Am o echipă foarte bună, compusă din candidați cu școală, educați, de la oameni de afaceri la muncitori de rând, oamenii care muncesc pământul și cred că reprezintă foarte bine specificul comunei, sunt toți persoane cu familii, profesori, consilieri și marea majoritate sunt oameni simpli, gospodari ai satului, ai localităților comunei Gurghiu. Nu sunt sofisticat, sunt concret, pentru a simți foarte bine ce transmit oamenii și mă voi strădui să duc la bun sfârșit fiecare cerere, fiecare nemulțumire, să am un dialog cinstit cu oamenii, iar atunci când oamenii vin în Primărie, ei trebuie sfătuiți pentru a avea răbdare cu ei și asta voi încerca să fac, să mă port ca atare. În momentul actual, PSD Gurghiu are două mandate în Consiliul Local, iar obiectivul meu este să scot undeva peste patru consilieri”, a afirmat Eugen Hârșan.

Susținere pentru echipa PSD

”Consider că echipa Partidului Social Democrat de la Consiliul Județean Mureș merită votul mureșenilor și al locuitorilor din Gurghiu. La fel cum spuneam și despre mine legat de ce m-a determinat să intru în Partidul Social Democrat, acestea sunt și trăsăturile domnului Vasile Gliga, candidatul de pe locul 1 pentru Consiliul Județean Mureș, un om gospodar, un om cinstit, un om cu putere de muncă, are grijă de cei în dificultate, care nu au perspectiva unei afaceri, are grijă de oameni. Am încredere în domnul Vasile Gliga și în echipa PSD de la Consiliul Județean Mureș pentru că oamenii vor fapte, nu vorbe”, a transmis Eugen Hârșan.

Investiții pentru Gurghiu în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Alimentare cu apă potabilă în satele Orșova Pădure, Orșova, Comori și Gurghiu, comuna Gurghiu” (valoarea investiției: 0,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizarea infrastructurii rutiere silvice în comuna Gurghiu” (valoarea investiției: 6,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizarea Colegiului Silvic Gurghiu” (valoarea investiției: 2,2 milioane de lei, sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Gurghiu” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizare grădiniță Gurghiu” (valoarea investiției: 2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)