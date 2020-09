INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Vasile-Dumitru Vitan, definiția pasiunii pentru sport

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Vasile-Dumitru Vitan este șeful de promoție al programului de masterat Educație fizică și consiliere sportivă din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește mai multe detalii despre parcursul său profesional, dar și din timpul studenției, îndemnându-ne să facem mereu ceea ce ne place, pentru că în acest mod nu vom simți niciodată lucrurile ca pe o povară.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Vasile-Dumitru Vitan: Am 34 de ani și locuiesc în Târnăveni, absolvind primele opt clase la Școala Generală nr. 1, actuala Școală Gimnazială ,,Avram Iancu” din Târnăveni, iar apoi am urmat studiile liceale la Liceul cu program sportiv ,,Szasz Adalbert” din Târgu Mureș. Continuarea logică ar fi fost să urmez o facultate cu profil sportiv, ceea ce am și făcut, alegând Universitatea ,,Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, fiind prima promoție după ,,Sistemul Bologna”. Am absolvit studiile universitare în anul 2008, iar imediat după aceea am intrat în învățământ, de data aceasta ca și profesor, iar ,,coincidența” aș putea spune, este că am ajuns exact la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Târnăveni, unde mi-am întâlnit unii dintre foștii mei profesori. Decizia de a păși pe treptele acestei instituții în calitate de masterand a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea și voi recomanda cu încredere această universitate.

Rep.: Ce te-a determinat să te îndrepți spre această specializare?

V.D.V.: După 10 ani în care am predat, zic eu cea mai frumoasă materie, Educație Fizică și Sport, simțeam că am nevoie de o altă provocare pentru dezvoltarea mea, și am decis să mă înscriu la studiile de masterat la UMFST Târgu-Mureș, unde așteptam cu nerăbdare începutul lunii octombrie. Și cum toate dorințele se îndeplinesc necondiționat, înainte de începutul cursurilor am avut două dorințe: prima dorință a fost participarea activă la toate cursurile din cadrul programului, iar a doua, ca și o încununare a rezultatelor obținute, voiam să fiu șeful de promoție al acestui program – Educație Fizică și Consiliere sportivă.

Rep.: Cu ce se ocupă un consilier sportiv? Care sunt tehnicile pe care le folosește?

V.D.V.: Materia „Consiliere Sportivă” ne-a fost predată de doamna profesoară Dana Bădău, iar pe această cale țin să îi mulțumesc pentru toate cunoștiințele predate, pentru că mereu a răspuns detaliat întrebărilor, și care, printre detaliile specifice materiei ne împărtășea mereu cu drag din experiențele personale. La noi în țară, domeniul de ,,Consilier sportiv” este unul nou, în continuă dezvoltare și aș putea spune că de mare viitor. Consilierul sportiv este acea persoană care după cum îi spune și denumirea consiliază sportivii în activitatea lor. Printe activitățile pe care le face se află colectarea informațiilor despre sportiv, identificarea problemelor apărute și propunerea de soluții pentru acestea. Poate avea implicații pe parcursul situațiilor conflictuale, în cazul unor negocieri, poate avea valențe deosebite în viața extrasportivă, dar poate avea grijă și de imaginea sportivului sau a clubului din care face parte. Consider că un consilier sportiv trebuie să fie cinstit și corect față de sportiv în toate situațiile apărute. Poate folosi conversația ca și tehnică, dar și chestionarul este destul de util, cât timp este adaptat nevoilor sportivului.

Rep.: Prin ce se diferențiază un consilier sportiv de un psiholog sportiv?

V.D.V.: Cred că cea mai importantă diferență între psiholog sportiv și consilier sportiv este aceea că, psihologul sportiv, prin metodele și tehnicile lui te lasă pe tine să îți dai seama de următorul pas, iar consilierul sportiv îți prezintă situația exact așa cum este și îți propune soluții pentru îmbunătățirea ei.

Rep.: Spre ce profesie te îndreaptă această specializare și ce profesie ți-ai dori tu să urmezi?

V.D.V.: Absolvirea studiilor de masterat vine împreună cu câteva oportunități. Având în vedere că sunt deja implicat în sistemul de învățământ, odată cu obținerea diplomei de masterand și a modului psihopedagogic nivelul II, aceste lucruri îmi permit să aplic pentru predarea materiei în învățământul liceal, precum și la cluburile sportive școlare pe profilul de antrenor într-o ramură sportivă. Îmi place foarte mult ceea ce fac în prezent, dar aș accepta și alte provocări, să zicem transferul la un liceu sau antrenor în cadrul unui club sportiv, dacă se vor ivi oportunități pe viitor. Mi-aș dori și sunt sigur că mi-ar plăcea foarte mult să urmez și studiile doctorale ale UMFST Târgu-Mureș, dar deocamdată instituția așteaptă acreditarea studiilor doctorale pe Educație Fizică și Sport din partea ARACIS-ului și sper să obțină acreditarea cât mai curând.

Rep.: Care crezi că va fi o provocare pe care o vei întâmpina în meseria aleasă?

V.D.V.: Pentru mine fiecare zi este o provocare, având în vedere că sunt implicat în sistemul de învățământ, unde zilnic am de a face cu elevi de clasele 0 – VIII și luând în considerare perioada tehnologică în care trăim, elevii vin la școală cu tot mai multe întrebări și curiozități, iar pentru asta trebuie să fii mereu pregătit din toate punctele de vedere.

Rep.: Ce îți va oferi cea mai mare satisfacție în acest domeniu?

V.D.V.: Consider că cea mai mare satisfacție în acest domeniu o vei obține doar pe termen mediu și lung, iar aici mă refer la faptul că progresul și evoluția elevilor se observă abia după un an de studiu sau un ciclu de învățământ. Să poți vedea progresul și evoluția unui copil de 6 ani, care are prima lui oră de Educație Fizică și Sport din viață, pănă la absolvirea celor nouă clase, unde realizez o lecție de bilanț în urma parcursului colectiv și individual, este ceva cu totul deosebit. Să știi că ai pus și tu o mică parte acolo undeva în sufletul unui om, că ai putut să dai ceva din tine, ceva care va dăinui mulți ani de acum înainte este un sentiment minunat.

Rep.: Ce te-a motivat pe parcursul anilor de studiu?

V.D.V.: Motivația pot spune cu sinceritate că a fost una intrinsecă, am avut două dorințe la începutul studiilor, care s-au îndeplinit. Mi-am propus să dau tot ce e mai bun din mine în fiecare zi, la fiecare curs sau proiect pe care l-am avut de făcut și la fiecare lucrare practică din acești doi ani. Consider că în momentul în care faci ceea ce îți place totul se leagă și universul lucrează împreună cu tine. Aici aș putea încuraja oamenii să facă mereu ceea ce le place și ceea ce îi face cu adevărat fericiți și atunci nu o să o simtă niciodată ca pe o povară.

Rep.: Fiind un domeniu care implică multă mișcare, cum a afectat pandemia ultimul an de studiu pentru tine?

V.D.V.: La începutul lunii martie, după ce am fost anunțați că se vor suspenda cursurile on-site, dar vom face cursuri online mă întrebam cum vom derula aceste cursuri, dar, datorită managementului foarte bun și calitativ al universității, ne-am desfășurat în condiții excelente și cursurile din ultimul semestru al anilor de studiu. Îmi doream să avem și lucrări practice, să ma întâlnesc cu profesorii, dar îi vedeam pe cameră zilnic și mă bucur că am reușit să termin studiile având în vedere situația. Pe plan personal, datorită activităților extracurriculare pe care le desfășor, și anume tenis de masă și fitness, având în portofoliul personal materiale variate, nu mi-am întrerupt activitatea fizică și consider că dacă vrei să faci ceva, găsești mereu soluții.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

V.D.V.: Pe viitor vreau să obțin gradul didactic I în domeniul învățământului, dacă se va obține acreditarea pentru studiile doctorale voi aplica pentru acestea, vreau să particip la examenul pentru metodiști pentru profesorii de Educație Fizică și vreau să particip la un curs de Chiropractician.

Rep.: Cum ai încuraja tinerii să facă mai mult sport?

V.D.V.: În Statele Unite ale Americii, în urmă cu câțiva ani s-a facut un studiu în care pentru fiecare dolar investit în domeniul sportiv s-au economisit 3,2 dolari cheltuiți din domeniul sănătății. Practicând orice activitate fizică într-un mod regulat organismul uman va fi deci mai sănătos, imunitatea va crește și se vor putea bucura mai mult de plăcerile vieții. În Grecia Antică, învățații acelor vremuri recomandau o oră de mișcare fizică intensă și patru ore de lectură zilnic. Dacă privim vechile sculpturi și desene din acea epocă putem observa calitatea deosebită a dezvoltării morfologice, iar un fizic armonios este și un fizic sănătos. Educația Fizică și Sportul, alături de celelalte activități fizice au efecte pozitive și benefice asupra organismului uman. Acestea le pot confirma și prin experiența personală, fiind o persoană care practică sport într-un mod organizat de la vârsta de 6 ani, de cel puțin 3 ori pe săptămână. Important e să practici orice activitate fizică, care îți face placere, în zilele noastre domeniul este foarte vast așa că ai de unde alege.

A consemnat Andreea ȚIȚIU