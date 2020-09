Vasile Boer (Voivodeni): ”Îi respect în mod egal pe toți locuitorii comunei!”

Share



Intrat în politică în urmă cu 15 ani, Vasile Boer și-a făcut ”încălzirea” în domeniul administrației publice cu un mandat de consilier local, iar din 2012 gospodărește, fără întrerupere, în calitate de primar, comuna Voivodeni.

”Am intrat în politică în 2005, când un localnic mi-a spus că aș fi omul potrivit pentru a conduce comuna. Am fost consilier local două mandate, până în anul 2012, când am candidat pentru funcția de primar și am fost ales de locuitorii comunei. Din 2012 sunt primar al comunei Voivodeni”, a declarat Vasile Boer, candidatul Partidului Social Democrat pentru un nou mandat de primar al comunei Voivodeni.

Realizări numeroase

De-a lungul celor opt ani petrecuți la cârma Primăriei din Voivodeni, Vasile Boer a lăsat în urmă realizări frumoase, apreciate de comunitățile din satele aparținătoare, Voivodeni și Toldal.

”În primul mandat am asfaltat patru drumuri secundare din Voivodeni, mai ales din satul Voivodeni, am realizat asfaltări pe toate drumurile care duc spre biserici, indiferent de opțiunile religioase ale locuitorilor: ortodocși, reformați, adventiști. Am avut un tronson de drum la ieșire din localitate spre Breaza, care a fost asfaltat și lărgit; în al doilea mandat au început lucrările între Breaza -Voivodeni – Glodeni. Drumul este asfaltat, lărgit, în intravilan am realizat doar 1 kilometru de asfalt. Acum se lucrează în localitate la podețe, ziduri de sprijin și rigole carosabile la cimitirul reformat, însă, până nu vom introduce conductele de canalizare în localitate, nu vom trage covorul de asfalt. Am mai avut un proiect prin GAL, pe fonduri europene, pentru căminul cultural din localitatea Toldal, care a constat în reabilitarea și extinderea acestuia cu grupuri sanitare. A fost o realizare mare pentru comunitatea noastră, completată cu amenajarea unui parc de joacă pentru copii, în centrul localității, din fonduri de la bugetul local. Totodată, s-a mai realizat un parc în centrul localității Voivodeni, sisteme de sonorizare pentru căminul cultural, am achiziționat și costume populare pentru formațiile de dansuri din comună. Dacă nu sunt activități culturale, parcă acea comună nu are o identitate proprie. Am mai avut un proiect pentru susținerea pompierilor voluntari din comună, dotarea cu motopompă și echipamente, tot ce este necesar pentru a se interveni prompt și eficient. Acum Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are și două mașini în dotare”, a declarat Vasile Boer.

În timpul celui de-al doilea mandat, primarul comunei a inițiat și finalizat, cu ajutorul Fundației FAER, case dotate cu baie, curent și toate facilitățile, pentru 25 de familii vulnerabile din comună.

De la infrastructură la educație

În al doilea mandat s-au realizat drumurile de legătură care leagă drumul județean DJ 154 de drumul județean DJ 153.

”Primul strat de asfalt a fost realizat, legătura este făcută între cele două drumuri județene, se lucrează momentan la podețe. În toamna acestui an va fi adăugat ultimul strat de uzură”, a punctat Vasile Boer.

Totodată, a fost reabilitată și Școala Gimnazială din Voivodeni, încă în primul mandat de primar, iar condițiile de învățătură ”sunt ca la oraș”.

În aceeași perioadă a fost depus și un proiect pentru modernizarea iluminatului public cu leduri în Voivodeni.

”În primul mandat, au fost schimbate toate lămpile la nivel de comună din sistemul de iluminat public, cu becuri economice, însă introducerea iluminatului public cu leduri va însemna o economie de 60%, care va fi utilizată pentru achitarea unor studii de fezabilitate pentru viitoarele proiecte”, a explicat candidatul social-democrat.

“Avem, de asemenea, un proiect semnat pentru introducerea Internetului la nivelul comunei, în beneficiul locuitorilor, cu antene în mai multe puncte din Voivodeni”, a completat Vasile Boer.

Elevii din Voivodeni au beneficiat și de „Programul Școală după școală”, timp de 5 ani, finanțat de Primărie, în colaborare cu o fundație din străinătate și cu Fundația FAER din Reghin.

Proiect pentru un dispensar modern

Vasile Boer a mai menționat că are în vedere un proiect nou de reabilitare a dispensarului medical sau chiar pentru construirea unui dispensar medical nou în comună.

”Personal medical avem în comună, avem doctor și două asistente medicale, care au domiciliul în localitate”, a precizat Vasile Boer.

”Nu mă pot plânge de plecarea tineretului din comună. Am tot respectul față de fermierii tineri care s-au apucat de agricultură și au accesat diverse finanțări cu care și-au achiziționat utilaje. Am avut un proiect pentru drumurile de exploatație agricolă și canalele dintre pârâul Luț și râul Mureș. S-a decolmatat, inclusiv decolmatarea și amenajarea Luțului pe porțiunea Voivodeni-Glodeni, până la revărsare în râul Mureș; s-au construit podețe și drumurile de exploatație au fost reabilitate, astfel încât să fie accesibile, iar fermierii să nu își piardă vremea inutil pe ele. Am achiziționat și un tractor pentru Primărie, de mare folos pentru comunitate”, a adăugat primarul comunei Voivodeni.

Printre realizările echipei conduse de Vasile Boer se află și achiziționarea unui imobil și a unui teren situat în vecinătatea clădirii, unde vor funcționa Primăria și Consiliul Local, iar la parter va fi amenajat un cămin cultural, deoarece în Voivodeni acesta a fost retrocedat. Din punctul de vedere al rețelei de apă potabilă, localitatea Voivodeni este acoperită integral. Pentru Toldal se lucrează deja la proiectare pentru extinderea acesteia și pe străzile secundare, urmând a fi realizată în curând, această localitate fiind cuprinsă în Master Planul județului.

Canalizarea, o prioritate

Însă prioritatea principală a primarului Vasile Boer a fost și rămâne soluționarea problemei canalizării.

”Canalizarea în secolul 21 este o prioritate. Am avut probleme cu proiectul din cauză că stația de epurare a fost aprobată pentru a putea face față și la localitatea Toldal, care cândva să fie legată de această stație. Acum proiectul este în derulare, urmează în curând licitația pentru execuție. Am mai avut un proiect pentru patru drumuri agricole. Am obținut doar 94 de puncte, pentru că nu avem ieșire la un drum național. Mai aveam nevoie de 10 puncte. Proiectul a fost declarat eligibil, dar nu a fost finanțat. Sperăm ca în viitor să găsim o altă sursă de finanțare”, a spus Vasile Boer.

”Avem un proiect tehnic întocmit pentru asfaltarea tuturor străzilor secundare din Voivodeni și Toldal. Totodată, prioritare sunt și proiectele aflate în derulare, pentru a le putea finaliza cu succes. Am un proiect semnat, finanțabil, pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Se impune amenajarea unei parcări și a unui spațiu pentru găzduirea autoutilitarei, a echipamentelor, a mașinii de teren utilizate pentru acest seviciu, și a tractorului proprietatea Primăriei, cu toate dotările acestuia”, a completat gospodarul numărul 1 al comunei Voivodeni, care propune pentru Consiliul Local al comunei Voivodeni o echipă ”pe care te poți baza”, din partea Partidului Social Democrat.

”Eu n-am făcut și nici nu voi face diferențe între oameni. Îi respect pe toți locuitorii comunei la fel, vorbesc și limba română, și limba maghiară. Orice locuitor care vine la primărie va găsi ușa mea deschisă. Nu am un program special de audiențe, ușa mea este deschisă cetățenilor 24 de ore din 24. Acesta este rolul meu, să rezolv problemele locuitorilor din comună”, a declarat Vasile Boer, primarul comunei Voivodeni

”Am luat la cunoștință cu plăcută surprindere de candidatura doamnei Gliga Dumitrița la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș din partea Partidului Social Democrat. Sunt ferm convins că a procedat corect când s-a înscris în această cursă, pentru că Mureșul are nevoie de un președinte care să depună tot efortul pentru dezvoltarea și modernizarea echilibrată a fiecărei zone al acestui județ, în care fiecare cetățean să aibă siguranța unui trai mai bun. O cunosc ca o femeie responsabilă, devotată și energică, dar în același timp calmă și cu mult bun simț, care sunt sigur că va acționa în așa fel ca județul nostru să prospere. Îndemn locuitorii comunei Voivodeni să o voteze la alegerile locale ce vor avea loc în data de 27 septembrie 2020, pentru a câștiga funcția de președinte al Consiliului Județean!”, a transmis Vasile Boer, primarul comunei Voivodeni.

Investiții pentru Voivodeni în guvernarea PSD (2016- 2019):

– ”Modernizare drumuri secundare în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în localitatea Voivodeni” (valoarea investiției: 4,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în comuna Voivodeni” (valoarea investiției: 0,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizare drum comunal DC 154 Voivodeni – Toldal și stradă în localitatea Toldal, comuna Voivodeni” (valoarea investiției: 5,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)