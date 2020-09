Claudiu Pătrușel (Zagăr): “Am intrat în politică din dorința de a realiza ceva util pentru comunitatea din care fac parte”

Share



Partidul Social Democrat (PSD) propune pentru mandatul de primar al comunei Zagăr un candidat tânăr, de 41 de ani, Claudiu Pătrușel. De profesie tehnician silvic, în prezent angajat la Romgaz, Claudiu Pătrușel a ales PSD dintr-o multitudine de argumente: “Sunt oameni de calitate. Profesioniști, dar în primul rând oameni pe care te poți baza, oameni cu care poți discuta orice și care își țin cuvântul dat”.

Claudiu Pătrușel a intrat în politică în anul 2013, când l-a susținut pe actualul viceprimar PSD al comunei Zagăr, de la care a acumulat, în timp, numeroase cunoștințe din domeniul administrației și care l-a convins să candideze.

“M-am decis să candidez la funcția de primar al comunei Zagăr în acest an, în luna iulie. Cel mai important impuls în acest sens l-am primit de la domnul viceprimar, care m-a convins că sunt omul potrivit să devin primar în Zagăr”, își amintește candidatul PSD la funcția de primar al comunei.

De ce a ales PSD?

Dintr-o multitudine de motive. “Am ales să fac politică în Partidul Social Democrat pentru că am văzut că în acest partid sunt mulți oameni de calitate. Profesioniști, dar în primul rând oameni pe care te poți baza, oameni cu care poți discuta orice și care își țin cuvântul dat. Acesta a fost principalul motiv pentru care am ales PSD. Desigur, am intrat în politică din dorința de a realiza ceva util pentru comunitatea din care fac parte”, spune Claudiu Pătrușel.

L-a motivat și faptul că ar trebui accelerată dezvoltarea în comună.

“În lipsa locurilor de muncă, mulți locuitori din Zagăr au ales să ia drumul unor țări străine. Din datele pe care le am, peste 80% din tineri părăsesc comuna, mulți dintre ei alegând să plece la lucru într-o țară străină. Știu că un primar nu poate crea în mod direct locuri de muncă, dar prin anumite măsuri de sprijinire a unor afaceri mici, a unor întreprinzători, comuna Zagăr poate reînflori. Acesta este unul dintre obiectivele mele de viitor, să acordăm, prin hotărâre de Consiliu Local, sprijin și facilități celor care doresc să demareze o afacere. Aceste facilități ar avea rolul de a atrage investitori, obiectiv care se leagă de o altă prioritate de-a mea, respectiv introducerea rețelei de canalizare și apă menajeră în comună, pentru că, în prezent, Zagărul nu dispune de aceste condiții minime de civilizație. Există de exemplu teren pe care se poate construi chiar și o fabrică de încălțăminte sau de orice, în funcție de investitor. Doar să fie condiții demne de anul 2020. În prezent, economia comunei Zagăr este aproape pe linie moartă, în afară de o pădure de 350 de hectare nu are nimic”, prezintă Claudiu Pătrușel una dintre direcțiile de dezvoltare a comunei.

De asemenea, în planul candidatului PSD se află și un proiect dedicat locuitorilor de etnie rromă din comună care reprezintă 70% din populație, care vor fi sprijiniți pentru a-și deschide mici afaceri, așa cum administrațiile publice locales-au implicat în alte localități ale județului.

“Pe locul 2 și pe locul 4 pe lista consilierilor locali PSD pentru Consiliul Local Zagăr se află doi candidați care reprezintă populația romă din comună. Sper să facem o echipă bună, înspre binele cetățenilor. Timp de 9 ani am fost pădurar în comună, cunosc bine problemele familiilor de romi și vreau să ajut la rezolvarea lor. Mesajul meu pentru romii din Zagăr este să mă voteze pentru o schimbare în bine, pentru a putea demara proiecte în primul rând pentru ei pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată cu adevărat la problemele romilor”, a mai adăugat Claudiu Pătrușel.

“Mult succes, doamnă Dumitrița Gliga! Sunteți persoana potrivită pentru a conduce Consiliul Județean și sunt sigur că veți reuși pentru că oamenii își doresc o schimbare în județul nostru, sunt multe comunități care așteaptă de mulți ani dezvoltarea infrastructurii și înființarea unor locuri de muncă. PSD prin politica și proiectele sale este un partid care poate rezolva aceste lucruri. Doamne ajută!”, a transmis Claudiu Pătrușel.

Investiții în comuna Zagăr în guvernarea PSD (2016 – 2019)

– Valoare totală: 2.142.693,26 lei;

– Modernizare străzi principale în localitatea Seleuș; Valoarea investiției: 949.618,81 lei; Finanțare prin PNDL 2;

– Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr; Valoarea investiției: 1.193.074,45 lei; Finanțare prin PNDR.

