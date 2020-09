Cosmin Cătinean: ”E nevoie de canalizare în Crăiești”

Share



În Crăiești, localitate care are în componență satele Crăiești, Lefaia, Milășel și Nima Milășelului, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar este Cosmin Cătinean, un agricultor destoinic în vârstă de 43 de ani.

”Sunt agricultor, am familie, doi copii și am la activ două mandate de consilier local în Consiliul Local al comunei Crăiești. Am ales să fac politică în Partidul Social Democrat deoarece am văzut că este un partid mult mai serios decât alte partide, este un partid cu români mai adevărați, mai patrioți, cu suflet mai mare”, a declarat Cosmin Cătinean.

Susținere pentru proiectele comunității

Candidatul social-democrat este de părere că principalele probleme ale comunității din Crăiești sunt canalizarea și infrastructura rutieră: ”Am mai candidat acum patru ani la funcția de primar. Aș vrea să ajut mai mult oamenii, să rezolv problemele din comunitate și ce nu a putut realiza actuala conducere a primăriei să realizez eu, cu o echipă nouă. Consider că trebuie făcută canalizarea în comună. De asemenea, ar mai trebui asfaltate toate străzile în Crăiești.”

Consilier local în mandatul 2016-2020, Cosmin Cătinean trece în revistă câteva realizări la care și-a adus contribuția.

”În mandatul meu de consilier, din 2016- 2020, s-a construit în Crăiești un dispensar uman cu farmacie, este modern și are program zilnic, iar medicul merge în fiecare zi de miercuri în Milășel și în Lefaia, să consulte pacienții de acolo, făcând și vizite la domiciliu, dacă este cineva bolnav. S-au realizat și trei capele, în Crăiești, Milășel și Lefaia, iar în Milășel și în Lefaia au fost modernizate căminele culturale. Tot în acest mandat a fost modernizată și școala din Crăiești și în prezent se realizează și intabulări”, a afirmat propunerea PSD pentru funcția de primar al comunei Crăiești.

Cosmin Cătinean are o părere foarte bună despre locuitorii comunei Crăiești, despre care afirmă că sunt oameni gospodari și muncitori: ”Comunitatea din Crăiești este frumoasă, cu oameni buni, gospodari, muncitori. Din păcate, sunt puțini tineri și foarte puțini copii. Majoritatea tineretului este la lucru în oraș sau în străinătate. Cei puțini care au rămas acasă fac agricultură, își muncesc pământul și cresc animale. Avem în comună și o firmă care se ocupă cu avicultura, unde lucrează mulți localnici.”

Gânduri către comunitate: ”Candidez și la Consiliul Local, iar pe lista propusă de PSD se află și Emil Florin Chiorean – agricultor și crescător de animale, și Dumitru Chiorean – angajat la abatorul de pui din Crăiești. Cetățenilor din comună le transmit multă sănătate și să aibă spor în muncă. Sunt un om căruia îi place corectitudinea, nu îmi place minciuna. La județ, lista Partidului Social Democrat este alcătuită din oameni de încredere, motiv pentru care îi recomand locuitorilor din Crăiești.”

Investiții pentru Crăiești în guvernarea PSD (2016 – 2019)

– ”Asfaltare DC 150 sat Milășel, comuna Crăiești” (valoarea investiției: 1,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)