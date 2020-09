Emil Almășan (Cristești): “În primul rând vreau să aduc mai mult zâmbet pe fețele oamenilor”

Share



Acum 4 ani pierdea la un singur vot competiția pentru mandatul de primar al comunei Cristești. În 2020, Emil Almășan consideră că are toate atuurile să fie noul primar al comunei, din partea Partidului Social Democrat.

“Mă numesc Emil Almășan și sunt candidat al Partidului Social Democrat, la Primăria Cristești. Sunt căsătorit, am 47 de ani, am două fete și lucrez momentan ca maistru la Azomureș”, se prezintă acesta alegătorilor din comuna Cristești.

Ca deziderat amintit mai întâi, Emil Almășan ne-a spus: “În primul rând vreau să vin cu mai mult zâmbet pe fețele oamenilor”.

Apoi trecem la chestiuni concrete.

“Pentru dezvoltarea comunei, aș vrea să realizez o legătură, printr-un pod, între Cristești și comunele apropiate peste Mureș, cum ar fi Sântioana, Pănet, Nazna, Sâncrai. Și aș dori să fac un pod, să fac legătura sau în cel mai rău caz să transform podul de cale ferată în pod rutier. Eu zic că ar fi util, ar putea fi o centură a orașului, între Cristești și comunele de pe partea cealaltă a orașului. Fonduri pentru un asemenea proiect ar exista, pentru că și acum s-au construit foarte multe poduri, am văzut când am mers la Răstolița unde s-au construit două poduri peste Mureș. Fonduri ar fi și cu argumente bine întemeiate și cu ajutor de la guvern s-ar putea realiza”, ne-a explicat Emil Almășan.

Centru medical cu specialiști

Un alt proiect gândit de acesta este în domeniul sănătății. E un proiect pe care Emil Almășan l-a avut, în mandatul de consilier, și se referă la amenajarea unui centru medical.

“Centrul medical în Cristești al cărui proiect a fost depus și la Primărie, cu 12 cabinete, 12 specialități, printre care și laborator de analize și îngrijire la domiciliu, ORL, tot ce este necesar pentru oamenii din Cristești ca să nu mai facă drumul până la Spitalul Nou, să stea la coadă.Toată investiția ar costa primăria 500.000 de lei, cu aparatură cu tot, fiindcă avem deja clădirea. Deci era o investiție, dar cu timpul se amortiza.Până la urmă nu era o afacere pentru primărie, era necesar, era un lucru bun. Până la momentul actual noi avem doar cabinet.”

Nevoia de cultură

Un alt proiect este legat de activitățile culturale din Cristești.

“În ultimii ani, în Cristești nu s-a făcut nicio activitate culturală, nimic, doar „Ziua Cristeștiului”, care e o zi pe an și atât. Mă gândesc la un cămin, un for de copii, un club, o asociație culturală. M-am gândi că acum o să fie renovat căminul cultural și să facem un ansamblu de dansuri acolo. Vreau să fie și în Cristești un ansamblu, am și vorbit cu fetele de la dansuri și erau de acord să vină, dar nu aveam unde. Dacă reușim să terminăm de renovat căminul, vom înființa și un ansamblu. Căminul acum se renovează, prin fonduri nerambursabile, 25 de milioane”, arată candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Cristești.

Emil Almășan a trăit în ultimii 4 ani și supărarea că s-au suspendat activitățile sportive (minifotbal) și ar vrea să reia activitățile sportive.

Alte proiecte importante

În Cristești, mai e o problemă cu terenurile care nu sunt intabulate, a început intabularea lor, deci un proiect ar fi intabularea tuturor terenurilor care aparțin domeniului public. Nu erau intabulate nici străzile, acum au început să fie intabulate.

Alte proiecte ar fi asfaltarea tuturor străzilor, introducerea apei și canalizării, atragerea de investitori pentru ridicarea de locuințe, izolarea termică a tuturor blocurilor din Cristești.

“Sunt cam 418 apartamente. Ar fi un proiect gândit și discutat cu asociațiile de locatari. O parte din costuri le va suporta primăria și o parte locatarii”, punctează Emil Almășan.

Ar mai fi necesară găsirea de soluții pentru parcări.

“Vom face un proiect pentru parcări.

Cam de 600 de parcări ar fi nevoie.

Candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Cristești nu a uitat nici de agrement.

“Lângă Mureș avem câteva, vreo 7 hectare de teren, care acum sunt pășunate de oi, și s-ar putea face o zonă de agrement, un ștrand cu bazine, ca un fel de „Weekend” la dimensiuni mai mici. S-ar mai putea face în zona pădurii tot așa ceva de agrement”, adaugă Emil Almășan.

Cu zâmbetul pe buze

Emil Almășan deschide lista PSD pentru Consiliul Local Cristești. Pe lista de consilieri locali mai sunt: Belean Manuel, Lazăr Aurel, Obreja Ioan și Muntean Loredana Andreea.

“Alegătorilor aș vrea să le zic, dacă vor să fie o comună așa cum a fost până acum câțiva ani, veselă și oamenii să fie cu zâmbetul pe buze, să nu mai fie atâta ură, să aleagă cu sufletul și să aleagă omul, în primul rând, nu partidul”, menționează Emil Almășan.

“Aici este vorba despre un proiect prin Ministerul Educației care a început în guvernării PSD și este în curs de finalizare, și anume Grădinița cu program normal care se află lângă școala generală din comună și care are un rol important în tot ce înseamnă educație și învățământul copiilor noștri. Aici un rol important l-a avut relația bună dintre directorul școlii și ministrul Învățământului la acea vreme care a dus la o nouă investiție în comuna noastră din partea guvernului. Îi sfătuiesc pe oameni să aleagă om care le aparține, care este dintre ei, un om pe care îl găsiți 24 de ore din 24 de ore în mijlocul vostru, care nu pleacă din comună la ora 15 și mai vine a doua zi, un om pe care îl găsiți printre voi și la magazin, la farmacie, în parc cu copiii la biserică duminica, pe stradă sau în fața blocului, la o poveste cu vecinii în fiecare zi. Dumnezeu să dea sănătate și înțelepciune oamenilor din Cristești!”, a transmis Emil Almășan.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)