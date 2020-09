Florin Culcear: ”Vreau să rezolv problema canalizării. Ungheniul trebuie să devină un mic orășel la nivel european”

Share



Antreprenor în domeniul agriculturii și consilier local cu trei mandate la activ, Florin Culcear este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Ungheni la alegerile din data de 27 septembrie 2020.

”Sunt de profesie inginer, sunt căsătorit, avem două fete, locuiesc în Recea – Ungheni, vârsta de 45 de ani și sunt proprietarul unei societăți din domeniul agricol, cu activități de creștere a animalelor și cultură mare în localitatea Ungheni”, se prezintă Florin Culcear.

Experiență de consilier local

Propunerea social-democraților pentru funcția de primar al orașului Ungheni, Florin Culcear deține o vastă experiență în domeniul administrației publice locale.

”Politică fac din anul 2000, în organizația Partidului Social Democrat din Ungheni, în care m-am înscris după absolvirea facultății. Am fost consilier local un mandat, între 2004 – 2008, am făcut apoi o pauză și am revenit în Consiliul Local în 2012. Așadar, am la activ trei politice social-democrate. În al doilea rând, în Partidul Social Democrat sunt oameni capabili și am avut și avem o echipă frumoasă, dedicată comunității”, a precizat Florin Culcear.

În calitate de consilier local, Florin Culcear a votat favorabil toate proiectele considerate benefice pentru comunitate.

”În ultimii patru ani am votat pentru toate proiectele argumentate bine și utile comunității dar au fost și cazuri în care nu am votat anumite proiecte la care sumele nu erau justificate”, a precizat consilierul local PSD.

Canalizarea, un mare of

Marea nemulțumire a locuitorilor din Ungheni și din localitățile aparținătoare este lipsa rețelei de canalizare și, în unele cazuri, proasta funcționare a acesteia. În acest caz, Florin Culcear este părere că autoritățile locale au datoria morală față de cetățeni să identifice cea mai optimă soluție.

”Orașul Ungheni cu localitățile aparținătoare are nevoie de multe proiecte stringente, trebuiau demult finalizate. În primul rând, canalizarea a fost un proiect amplu care trebuia mulți, ani înainte. Singura localitate unde canalizarea este funcțională este Ungheniul, dar nu pe străzile nu în toate zonele orașului. În Cerghid, lucrarea de canalizare este realizată în proporție de 90%, dar momentan nu funcționează din cauza lipsei unor pompe de împingere a menajere. Sunt localități la care nu s-a făcut recepția acelor branșamente, care trebuiau realizate de atâta timp, lucrări care au fost plătite și nu sunt funcționale. În Recea, canalizare este cred doar pe străduța principală, iar rețeaua este deteriorată. Canalizarea este principala problemă din Ungheni și în calitate de primar mă voi implica, alături de echipa pe care o voi avea, să rezolvăm această problemă și toate localitățile aparținătoare orașului să fie racordate la sistemul de canalizare. Multe dintre aceste lucrări sunt sistate din cauza unor procese care au loc de 5-6 ani cu o firmă care nu le mai poate continua. Vom propune și vom găsi soluția corectă, vom debloca această situație, pentru a ajunge la o stare de normalitate”, a declarat Florin Culcear.

Plan pentru asfaltarea străduțelor

Un alt punct important din proiectul de primar al candidatului PSD îl reprezintă modernizarea infrastructurii rutiere.

”Un alt aspect care a lăsat de dorit și lasă de dorit, dar sper ca pe viitor să se soluționeze, este asfaltarea celor mai multe străduțe din toate localitățile. Avem contribuabili puternici în oraș și sunt de părere că o parte din încasările la bugetul local trebuie să se regăsească în infrastructura urbană. Nu știu dacă avem în orașul Ungheni undeva la 40% din străzi asfaltate. Este strigător la cer. Este nevoie să renunțăm la orgoliile politice și să construim împreună viitorul localității”, a arătat Florin Culcear.

Preocupare pentru siguranța cetățenilor

De asemenea, Florin Culcear propune un proiect prin intermediul căruia să fie achiziționate și montate camere de supraveghere în punctele cheie ale localității.

”Eu și echipa care îmi va fi alături vom fi preocupați de siguranța cetățenilor și a rutiere. Vom iniția un proiect prin intermediul căruia să montăm camere de supraveghere video. Momentan nu avem așa ceva, deși în aproape toate localitățile există astfel de sisteme, ales în condițiile în care orașul Ungheni este tranzitat de o arteră importantă de circulație”, a menționat Florin Culcear, propunerea PSD pentru funcția de primar al orașului Ungheni.

Pe lista de priorități a lui Florin Culcear, dar și a Partidului Social Democrat, se află și găsirea unei soluții pentru construirea unei policlinici menite să deservească pacienții din zonă.

”În proiectul PSD Ungheni pentru Ungheni avem în vedere găsirea unei soluții policlinică în localitate. Suntem, totuși, un orășel. Soluția este următoarea: Consiliul Local poate dispoziție un teren pe care să se construiască o asemenea policlinică. E anormal ca cetățenii orașului să meargă la Târgu Mureș, pentru că la noi există doar un dispensar oarecum rudimentar. Suntem, totuși, un oraș foarte aproape de Târgu Mureș, nu o comună”, a afirmat Culcear.

”Avem o echipă de elită”

Totodată, Florin Culcear candidează pe locul 1 pe lista PSD pentru Consiliul Local al orașului Ungheni.

”Echipa este bună, avem oameni familiști, oameni din Ungheni și localitățile oameni responsabili, de la contabili la muncitori, sunt oameni care sunt văzuți bine în care nu au probleme cu anumite instituții ale statului. Avem o echipă de elită. Pentru locuitorii am un mesaj de bine, să susțină echipa PSD, să ceară mult mai mult de la cei care îi reprezintă în Consiliul Local și la Primărie, să se implice și ei în aceste realizări”, a menționat Florin Culcear.

”În zona blocurilor din Ungheni există o piață agroalimentară care în prezent nu funcționează. Avem mulți producători, mici și mari, de la legume la fructe, care ar merita să fie susținuți. Avem, de asemenea, și crescători de animale care produc diverse sortimente de lactate. Ar trebui să ne susținem producătorii. Oare de ce nu suntem în stare să deschidem acea piață agroalimentară?”, a mai transmis Florin Culcear, candidat PSD la Primăria orașului Ungheni.

Viziune pentru un parc industrial nou

”Avem un parc industrial, dar o gândire în perspectivă ar putea fi înființarea unui nou parc. Este o pășune de peste 40 de hectare care ar putea fi transformată în parc industrial, desigur cu respectarea tuturor etapelor legale. E nevoie de viziune și să fim mai maleabili ca autorități. Nu e o realizare pe care să o faci în 1-2 ani. Trebuie să fim realiști, zona de dezvoltare e aproape, avem autostrada lângă noi, avem aeroportul în zonă, avem și gară CFR lângă Ungheni, toate atuurile pentru un astfel de proiect. 80% din utilități există, e un obiectiv realizabil 100%, este marea șansă de dezvoltare economică pentru Ungheni, care astfel ar putea ajunge cu adevărat un oraș european”, a declarant Florin Culcear.

Finanțări pentru Ungheni în guvernarea PSD (2016-2019):

-”Modernizarea părții carosabile, trotuare, parcări și rețea de canalizare pluvială în blocuri Gară, oraș Ungheni” (valoarea investiției: 1,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Racorduri de canalizare în localitatea Morești, orașul Ungheni – segment Morești (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Racorduri de canalizare în localitatea Cerghid, orașul Ungheni (valoarea investiției: 0,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

-”Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, orașul Ungheni” (valoarea investiției: 3,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Canalizare menajeră a orașului Ungheni și a localităților aparținătoare: Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești” (valoarea investiției: 5,4 milioane de lei; sursa de PNDL 1).

