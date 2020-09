Marius Lircă: ”Investițiile pentru Răstolița continuă!”

Share



Marius Lircă (50 de ani, soț, tată și bunic), este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Răstolița la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Candidatul social-democrat deține o experiență vastă în ceea ce privește administrația publică locală, având la activ trei mandate de viceprimar și două mandate de primar al comunei Răstolița.

”Candidez la funcția de primar al comunei Răstolița, sper ca lumea să aibă încredere în mine. Sunt primar al comunei Răstolița din 2012, dar am la activ și trei mandate de viceprimar, între anii 2000 și 2012. În acești ani am făcut tot posibilul să ajut cetățenii din comună, să fac cât mai multe realizări, dintre care pot aminti: finalizarea a două poduri peste râul Mureș în valoare de 120 de milioane de lei, urmează să finalizăm extinderea alimentării cu apă în localitatea Răstolița – am refăcut în acest sens toate captările, sunt și stații de clorinare, am extins rețeaua de apă. Aceste două poduri pe care le-am făcut la Răstolița erau foarte necesare deoarece am avut multe probleme cu celelalte poduri care necesitau permanent reparații. Am avut un proiect și la școala generală în valoare de 500.000 de lei pe care l-am finalizat. Proiectul prevedea scară nouă de incendiu, schimbarea ușilor din lemn în termopan, sistemul de alarmă împotriva incendiilor, toate necesare pentru obținerea avizului de funcționare din partea ISU”, a declarat Marius Lircă.

Proiecte de infrastructură

Extrem de preocupat de prezentul și, mai ales, de viitorul comunității din Răstolița, candidatul social-democrat propune proiecte noi care au menirea de a schimba în bine viața locuitorilor.

”Avem un proiect aprobat pentru căminul cultural din Răstolița, sperăm să facem licitația cât se poate de repede astfel încât să demarăm lucrările în primăvara anului 2021. Proiectul are valoarea de 1,5 milioane de euro. De asemenea, un alt proiect foarte important este alimentarea cu apă a comunei Răstolița. Lucrarea e începută din 2007. Am primit finanțare, cu sprijinul conducerii Partidului Social Democrat Mureș, și mai departe îmi doresc să asfaltăm străzile din comuna Răstolița. Pe perioada viitoare, echipa Primăriei și-a propus modernizarea căminului cultural din Răstolița, și am câștigat o finanțare în acest sens. Am depus proiect și pentru asfaltarea de drumuri comunale în Răstolița pe o lungime de 6,5 kilometri și canalizarea din comuna Răstolița – sperăm să găsim un constructor și banii necesari pentru a finaliza canalizarea în comuna Răstolița”, a precizat Marius Lircă.

Barajul, restart pentru turismul local

Potrivit primarului comunei Răstolița, finalizarea lucrărilor de la baraj ar constitui un start veritabil în revigorarea turismului local.

”Cel mai mult însă m-aș bucura să fie finalizat barajul din comuna Răstolița. Acesta ar reprezenta un punct important de atracție pentru turiști. Am avut o discuție cu primarul comunei Vătava pentru a face o legătura între lacul Colibița și barajul din Răstolița. Vătava are o pășune în zonă și am propus realizarea unui proiect comun pe o distanță de 50 de kilometri, astfel încât turiștii care merg la Colibița să vină și la barajul de la Răstolița. E un proiect greu de realizat, dar nu imposibil”, a arătat Marius Lircă.

”Dacă reușim toate proiectele aflate în agenda Primăriei, Răstolița va fi o comună foarte dezvoltată. Finalizarea barajului este foarte importantă pentru noi. Acum, Primăria lucrează la planurile parcelare, a fost o problemă în chiuveta lacului, cu proprietarii, cu retrocedările, și la ora actuală lucrările sunt efectuate în proporție de 30-40% și sperăm să finalizăm planurile parcelare în decurs de două luni”, a completat primarul comunei Răstolița.

Parteneriat pentru o pârtie de schi

Candidatul Partidului Social Democrat și-a completat ideea despre dezvoltarea turismului cu un proiect care prevede construirea unei pârtii de schi în localitatea Răstolița, printr-un parteneriat public-privat.

”Avem un partener împreună cu care dorim să realizăm o pârtie de schi în Răstolița. Terenul este cumpărat deja de către acel investitor privat, urmează alte demersuri pe care trebuie să le facem pentru a avea o pârtie de schi. Primăria Răstolița ar contribui la acest proiect cu 2 hectare de pășune, la baza pârtiei, unde să fie construcții administrative și parcări. Avem peste 600 de cabane în comună, case de vacanță, iar unele dintre ele sunt date în chirie, astfel încât turiștii au posibilitatea de a veni la Răstolița și în prezent”, a menționat Marius Lircă.

”Locuitorii comunei mă cunosc de mulți ani, eu sunt genul de om care stă la discuții cu toți locuitorii din Răstolița, încerc să fac tot ce pot pentru bunăstarea oamenilor din Răstolița, Andreneasa, Iod, Gălăoaia și Borzia. Sper ca oamenii să aibă încredere în mine și să mă voteze. Lista PSD pentru Consiliul Local Răstolița este deschisă de mine, iar alături de mine voi avea o echipă închegată, care va reprezenta cu cinste comuna Răstolița și va contribui la dezvoltarea comunei Răstolița. Colegii mei sunt oameni serioși care dacă vin în Consiliul Local vor avea cunoștințe elementare despre ce înseamnă administrația publică locală și proiectele. Vom avea o echipă de consilieri reprezentativă pentru fiecare sat, inclusiv candidați de etnie maghiară”, a mai transmis Marius Lircă.

Finanțări pentru Răstolița în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Alimentare cu apă potabilă comuna Răstolița, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstolița” (valoarea investiției: 1 milion de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizare școală din localitatea Răstolița” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Răstolița” (valoarea investiției: 5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Construire pod pentru râul Mureș în localitatea Borzia, comuna Răstolița” (valoarea investiției: 4,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Construire pod pentru râul Mureș în localitatea Iod, comuna Răstolița” (valoarea investiției: 4,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Extindere alimentare cu apă potabilă, comuna Răstolița” (valoarea investiției: 2,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)