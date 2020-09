Grigore Prădan (Ideciu de Jos): ”Apa, gazul și canalizarea sunt proiecte inițiate de PSD”

Share



”Oamenii sunt prima bogăție, iar apa sărată – a doua”, spune Grigore Prădan (54 de ani), candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Ideciu de Jos. Ajuns datorită serviciului pe frumoasele meleaguri de la Ideciu de Jos, în urmă cu mai bine de trei decenii. Grigore Prădan s-a îndrăgostit iremediabil de locuri și, mai ales, de oamenii din Ideciu de Jos, Ideciu de Sus și Deleni. Recent, în 2019, Grigore Prădan a decis că a venit vremea să intre în politică și să accepte nominalizarea făcută de colegii social-democrați care i-au propus să candideze la funcția de primar, principalul gospodar al comunei.

”Sunt originar din localitatea bistrițeană Ilva Mică, am absolvit un liceu cu profil mecanic, după care am urmat doi ani cursurile Școlii de pregătire a subofițerilor, la Slatina, iar în 1989 am fost repartizat în comuna Ideciu de Jos, unde locuiesc și astăzi. Am absolvit, de asemenea, Facultatea de Drept și un Masterat în Drept Comunitar. În 2017 am ieșit la pensie, am doi copii, soția decedând din păcate. Fiul meu a absolvit liceul, iar fiica mea este studentă la Universitatea ”Babeș Bolyai” din ClujNapoca, profilul Relații Internaționale. În politică am intrat în 2019 cu scopul de a-mi pune experiența și expertiza în folosul cetățenilor, pentru siguranța unui trai mai bun, pentru că în comuna Ideciu de Jos este loc de mai bine. Cred că doctrina PSD mi se potrivește foarte bine pentru că este un partid care se îngrijește permanent ca cetățenilor să le fie mai bine. În momentul în care am intrat în rândurile PSD, colegii mei mi-au propus să candidez la funcția de primar și la cea de consilier local. Sunt un om serios, integru, care vrea să facă lucruri pozitive pentru comunitate, astfel încât am acceptat propunerea lor. Cred că pot să fac ceva bun pentru comuna Ideciu de Jos”, a declarat Grigore Prădan.

Atenție la infrastructură

Grigore Prădan, propunerea Partidului Social Democrat la funcția de primar al localității Ideciu de Jos, afirmă că soluționarea problemelor de infrastructură sunt esențiale pentru dezvoltarea altor proiecte, la fel de improtante. ”Apa, gazul și canalizarea au fost proiecte inițiate de Partidul Social Democrat, la fel proiectele de pietruire și de asfaltare a străzilor. Fondurile prin care s-au asfaltat străzile în ultimii patru ani au venit de la guvernul PSD. O să asigurăm condițiile de trai cele mai bune și va trebui să găsim soluții astfel încât canalizarea existentă să funționeze”, a precizat Grigore Prădan.

Dezvoltarea ștrandului, vitală

Candidatul social-democrat își dorește și propune încă de pe acum viitorului Consiliu Local al comunei Ideciu de Jos luarea unor măsuri pentru susținerea și promovarea turismului local.

”Ideciu de Jos este comună balneoclimaterică, trebuie transformată în stațiune balneoclimaterică, pentru că avem potențial. Există spațiu și toate utilitățile necesare pentru mărirea ștrandului cu băi sărate, se pot accesa fonduri europene pentru aceasta și pentru modernizarea lui. Trebuie insistat cu demersuri la Ministerul Turismului. Totodată, sunt 11 locuri de cabană pe un teren al Primăriei care ar putea fi concesionate către investitori, pentru dezvoltarea comunei, și introducerea lor în circuitul turistic. În prezent, există o singură pensiune cu 10-12 locuri de cazare și circa 20-30 de cabane private. E nevoie de o dezvoltare în privința locurilor de cazare, a locurilor de servire a mesei și chiar de o promovare mult mai bună a bogățiilor naturii, mai ales a ștrandului, inclusiv la târgurile de turism naționale. Prin comuna noastră trece și Via Transilvanica, celebrul traseu de turism inițiat de Asociația Tășuleasa Social. Investitorii sunt, așadar, așteptați și bineveniți la noi în comună”, a punctat Grigore Prădan.

Oameni serioși pentru Consiliul Local

Pentru Consiliul Local al comunei Ideciu de Jos, social-democrații propun o echipă caracterizată de Grigore Prădan ca fiind alcătuită numai din oameni serioși.

”În echipa Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local avem inclusiv un fost primar al localității, domnul Mihai Petruț, de profesie inginer. Pe lista PSD se află oameni serioși, care se ocupă cu agricultura, lucrează în construcții, învățământ, sunt ingineri, muncitori, un pensionar, tineri cu studii superioare, oameni din toate păturile sociale. Suntem o echipă de oameni serioși și vom conlucra pentru binele localității. La fel este și echipa Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Mureș, care ne reprezintă cu cinste și mândrie”, a încheiat Grigore Prădan.

Inițiativele lui Grigore Prădan:

– ”Vreau să încep cu începutul: curățenia stradală. Începând din zona municipiului Reghin până în Ideciu de Jos trebuie toaletați copacii, trebuie tăiată iarba, Ideciu de Jos trebuie să arate ca o comună de nivel european.”

– ”Trebuie făcută digitalizarea primăriei, a Consiliului Local din Ideciu de Jos, astfel încât toată lumea să poate plăti taxe și impozite prin intermediul internetului.”

– ”Trebuie construită o primărie nouă, există un proiect făcut de PSD de mai mulți ani care prevede construirea unei primării noi, iar în clădire să funcționeze și un dispensar veterinar, un dispensar uman, poliția. Să fie o clădire unde cetățeanul să găsească tot ce are nevoie.”

– ”Trebuie introdusă apa potabilă în Deleni, acum se fac branșamentele către case. În Ideciu de Jos și în Ideciu de Sus există rețea de apă potabilă.”

– ”Ideciu de Jos este comună balneoclimaterică, trebuie transformată în stațiune balneoclimaterică, pentru că avem potențial. Există spațiu și toate utilitățile necesare pentru mărirea ștrandului, se pot accesa fonduri europene pentru aceasta și pentru modernizarea lui. Trebuie doar insistat și inițiate demersuri.”

– ”Legea 18 din 1991 a fost lăsată pe locul 2. Sunt dosare vechi, de 29 de ani, pentru dreptul de proprietate al unor locuitori ai comunei. Cred că cetățenii trebuie puși în posesie pe terenurile care există pe raza comunei Ideciu de Jos, dar actuala conducere a primăriei nu vrea să facă acest lucru.”

– ”Mai sunt de asfaltat 2-3 străzi în Ideciu de Jos și în satul Deleni, circa 2-3 kilometri.”

– ”Avem nevoie de o școală nouă, deoarece școala din Ideciu de Jos aparține sașilor, se plătește chirie an de an pentru clădirea respectivă și consider că se impune cumpărarea imobilului, iar apoi acesta să fie reabilitat și modernizat.”

– ”Aceeași soluție o propun și pentru căminul cultural din Ideciu de Jos, pentru care acum se plătește chirie. Accesul la educație și la cultură trebuie să ne preocupe în mod permanent.”

– ”Mai trebuie făcute câteva drumuri de acces și poduri pentru fermierii care se deplasează pe câmp cu tractoare mari. Se plâng fermierii că au nevoie de această infrastructură.”

Finanțări pentru Ideciu de Jos în guvernarea PSD (2016- 2019):

– ”Pietruire străzi pe raza comunei Ideciu de Jos” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei, sursa de finanțare PNDL 1); 4 ”Canalizare menajeră în localitățile Ideciu de Jos și Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos” (valoarea investiției: 1,9 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Ideciu de Jos” (valoarea investiției: 4,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Ideciu de Jos, sat Deleni” (valoarea investiției: 1,4 milioane de lei, sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Modernizare străzi în comuna Ideciu de Jos” (valoarea investiției: 5,9 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)