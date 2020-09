Ilie Chirilă Tătar (Solovăstru): ”Am planuri mari și energie suficientă pentru un nou mandat”

Share



În comuna Solovăstru, Partidul Social Democrat susține candidatura la funcția de primar a actualului edil șef al localității, Ilie Chirilă Tătar, care va candida independent la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

Proiecte benefice pentru comunitate Având un mandat de primar la activ, în legislatura 2016-2020, Ilie Chirilă Tătar speră că activitatea sa de până acum, din care nu lipsesc reușitele de ordin administrativ, este apreciată de comunitatea din comuna Solovăstru.

”Au trecut repede patru ani de mandat, timp în care am fost foarte implicat în toate activitățile ce țin de o primărie și nu numai. La preluarea mandatului, credeam că tot ce ține de un proiect în infrastructură legat de documentație, avize, proceduri trebuie să meargă pe un făgaș normal, nu să întâmpini atâtea greutăți în implementarea lor. Pot spune acum că nu e deloc așa, lucrurile nu merg cum ar trebui și de multe ori munca unui primar nu este apreciată de unii, exact din cauza sistemului care funcționează greoi. Am început cu două proiecte pe fonduri europene în 2016, pe Măsura 7.2 – Infrastructură rutieră și extinderea rețelei de apă-canal. Au fost două proiecte mari ambițioase pentru un primar la primul mandat, care s-a bucurat de sprijinul și experiența celor din cadrul Primăriei. În octombrie 2017 am reușit, după mai mult de un an, să semnez contractele de finanțare ale acestora la AFIR. Dacă cel de extindere a rețelei de apă-canal a decurs cât de cât normal, fiind în proporție de 97% finalizat, astăzi cel de modernizare a drumurilor a reușit să-mi albească ceva fire de păr. În sfârșit, după patru licitații am reușit să avem semnat contractul de proiectare și execuție. A fost un drum lung cu mult stres și consum de energie pentru cei 9.245 de metri de drumuri care vor fi asfaltate în comuna Solovăstru, lucrări care așteaptă să înceapă în această toamnă și care au 10 luni termen de execuție. De acum, lucrurile sunt mult mai simple doar câteva avize pentru eliberarea autorizației de construcție. Un alt proiect care se află la CNI este cel de modernizare a căminului cultural Jabenița, a fost adjudecat după mai multe licitații și s-au demarat lucrările care s-au încheiat fără a întâmpina greutăți în tot ce a ținut de execuție. În prezent, căminul este funcțional și corespunde cerințelor din ziua de azi”, a declarat Ilie Chirilă Tătar.

Poduri noi peste Gurghiu, în pregătire

Aflat la momentul bilanțului sau ”al adevărului în relația cu cetățenii”, primarul comunei Solovăstru a punctat atât proiectele cu finanțare europeană, cât și cele susținute de bugetul local al comunei.

”În tot acest timp nu am oprit motoarele și am depus în scurt timp un proiect pe Măsura 7.6, cu finanțare 100% fonduri europene, un proiect de modernizare și dotare a căminului cultural din Solovăstru. Proiectul este în faza de execuție, nu am întâmpinat până în acest moment niciun fel de dificultăți, totul decurge normal, lucrările fiind în grafic. Urmează achiziția pentru dotări audio video, mobilier, costume populare etc. Pe lângă aceste proiecte mari și importante am accesat, prin GAL Prietenia Mureș-Harghita, fonduri pentru achiziția de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunal. Mai exact, este vorba de un tractor 4×4, remorcă, cisternă, freză, mătură pentru asfalt în valoare de 37.000 de euro, bani din fonduri europene”, a menționat primarul comunei Solovăstru.

”Un proiect finanțat din bugetul local cu 400.000 de lei este aproape de finalizare. Este vorba de extinderea rețelei electrice în zona Mociar, finanțarea noastră fiind de 63,5% din valoarea acestei lucrări. Vreau să precizez că aceste contracte au fost atribuite prin licitație în SICAP, conform legislației în vigoare privind achizițiile publice”, a completat Ilie Chirilă Tătar, care a mai anunțat că autoritățile locale din Solovăstru vor construi două poduri peste râul Gurghiu, unul în Jabenița, extrem de așteptat de locuitorii acestei localități încă din anul 2000, când fiecare promitea execuția acestui pod, și un pod în Solovăstru care face legătura cu Capul Dealului.

”Ambele poduri au fost distruse de inundațiile din această vară, Guvernul alocând din fondul de rezervă pentru situații de urgență suma de 4.500.000 de lei pentru construcția lor”, a punctat candidatul independent susținut de PSD.

Provocările următorului mandat

”Urmează un mandat greu zic eu care necesită multă muncă. Trebuie reînnoit Planul Urbanistic General anul viitor, cadastrarea sistematică care se mișcă foarte greu din anumite motive, recensământul agricol, recensământul populației. Perioada 2021-2027 va aduce noi provocări în ce privește atragerea de fonduri europene, plus multe altele care nu pot rămâne doar vorbe, trebuie transpuse în fapte, ceea ce nu va fi deloc ușor. A promite e cel mai ușor, de aceea voi încerca să nu duc electoratul cu vorba în campania electorală care va urma și voi lasă faptele să vorbească, voi răspunde întrebărilor de orice fel ale cetățenilor. Am planuri mari și energie suficientă pentru un nou mandat, fără culoare politică, și sunt convins că împreună și sprijinit de angajații Primărie, de cetățeni vom reuși să dezvoltăm comuna Solovăstru! Dumnezeu fie cu noi!”

Investiții pentru elevi

”Nu am omis investițiile în școli. În această vară am pus parchet nou în sălile de clase, garduri, camere video de supraveghere, iar pentru cei mici, aparate de joacă în aer liber. Copiii vor avea bucuria, atunci când situația ne va permite, să inaugurăm cele două locuri de joacă din ambele localități care sunt gata să fie puse la dispoziția lor. Am început dotarea unor spații verzi cu aparate de joacă și continuăm cu foișoare acoperite pentru cei care vor să stea la o poveste, un joc de șah sau table fiecare după bunul plac. În comună, monitorizarea cu camere video aduce un plus de siguranță. În acest context, numărul furturilor a scăzut semnificativ în acest moment pe domeniul public, monitorizarea se face cu 14 camere video. Cu siguranță, numărul lor va crește în viitor. Aș mai avea multe de adăugat legat de activitatea mea în acești ani, am amintit doar lucrurile mai importante, cele secundare urmează să le aprecieze cei care locuiesc în comuna noastră. Am depus nu demult un proiect finanțat din Fondul de Mediu pentru modernizarea iluminatului public în comuna noastră cu tehnologie de ultimă generație care sunt mai mult decât sigur că va fi implementat în viitorul apropiat. În ceea ce privește pădurea, care se află în proprietatea Primăriei din zona unității militare Mociar, intenționez să schimbăm categoria în amenajamentul silvic, să devină pădure parc loc de recreere și agrement pentru locuitorii comunei noastre.”

Candidații PSD pentru Consiliul Local Solovăstru:

Moldovan Dumitru (Solovăstru); Stavilă Dan-Dumitru (Jabenița); Ion Mihai-Corneliu (Jabenița); Ganea Corina (Solovăstru); Rîmba Florin (Solovăstru); Borda Ioan-Zaharie (Solovăstru); Kerekeș Valentin (Solovăstru); Suciu Zaharie (Jabenița); Popa Daniel (Solovăstru); Moldovan Ioan (Jabenița); Truța Ovidiu-Sorin (Solovăstru).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)