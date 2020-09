INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Dorel-Cristian Uifălean consideră că dezvoltarea este o provocare în domeniul ales

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Dorel-Cristian Uifălean este șeful de promoție al programului de masterat Proiectare și fabricație asistate de calculator, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește mai multe detalii cu privire la domeniul ales.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Dorel-Cristian Uifălean: Sunt din Târgu Mureș, iar întreaga activitate școlară am urmat-o la școli din municipiul Târgu Mureș. Până la absolvirea liceului am practicat destul de mult sport, în special fotbal, participând la multe competiții.

Rep.: Ce te-a determinat să te îndrepți spre acest domeniu?

D.C.U.: La început am urmat cursurile unei alte facultăți din cadrul Universității ,,Petru Maior” din Târgu Mureș și anume Facultatea de Studii Economice, Juridice și Administrative, iar la finalizarea studiilor am constatat că este o specializare care nu mi se potrivește, eu fiind o fire mult mai dinamică, mai înclinată spre activități practice de concepție și mai ales de gândire constructivă și aplicativă. Ca atare, am hotărât să mă îndrept către o facultate de inginerie, așa că am ales ca studii de licență specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, urmată de un masterat intitulat Proiectare și fabricație asistate de calculator, tot din cadrul Universității ,,Petru Maior”, care ulterior a devenit UMFST.

Rep.: Ce presupune această specializare și ce ai studiat?

D.C.U.: Sunt două ramuri mari din ingineria mecanică: proiectarea și fabricația. Această specializare presupune studierea conceptului unui produs în vederea fabricării acestuia. Sunt două domenii care se îmbină armonios. Presupune studierea proceselor de fabricaţie a diferitelor produse, prin tehnologii mecanice moderne, de la proiectare până la execuţie. Prin cursurile oferite: programare, proiectare asistată de calculator, teorii ale aşchierii, mecanisme, organe de maşini, tehnologii CNC, proiectarea sculelor şi dispozitivelor și prin însuşirea cunoştinţele necesare folosirii celor mai renumite programe CAD/CAM (Catia, Autodesk Inventor, AutoCAD) am reușit să învăț baza necesară folosirii programelor care sunt utilizate astăzi pe scară largă în toate întreprinderile industriale moderne.

Rep.: Care crezi că este cel mai interesant lucru în ceea ce privește acest domeniu?

D.C.U.: Cred că cel mai interesant lucru în acest domeniu este căutarea soluţiilor moderne și performante pentru proiectarea și tehnologia de fabricație a produselor. Acest lucru implică însă cunoașterea programelor de operare pe calculator îmbinată cu stăpânirea tehnologiilor și a echipamentelor de fabricație, lucru care se realizează printr-o muncă sistematică, o gândire și o analiză profundă a tuturor situațiilor care se ivesc.

Rep.: Ce ai dori ca oamenii să cunoască despre proiectarea și fabricația asistate de calculator?

D.C.U.: Proiectarea și fabricația asistate de calculator, în limbaj de specialitate CAD/CAM, însemnă de fapt un proces inovator care utilizează calculatoarele pentru realizarea unor funcţii de proiectare şi fabricare și este absolut necesar pentru un inginer mecanic.

Rep.: Care crezi că va fi o provocare în ceea ce privește acest domeniu?

D.C.U.: Provocarea pe care o văd în acest domeniu este definită prin cuvântul dezvoltare, fie extinderea în domenii diferite, fie aplicații extinzând portofoliul standard și simularea proceselor de fabricație utilizând roboți și mașini – unelte performante.

Rep.: Ce îți va oferi satisfacție în cadrul meseriei pe care o ai?

D.C.U.: Rezultatele sunt cele care te încarcă cu optimism și cu energie de a izbuti și faptul că reușești să construiești ceva fizic care inițial a fost doar o imagine grafică 3D pe un monitor, iar la final este un ansamblu funcțional, îți oferă o încredere sporită în propriile capacități.

Rep.: Cât de importantă este practica și teoria în acest domeniu?

D.C.U.: După părerea mea cred ca sunt la fel de importante. Pentru a fi bun în acest domeniu trebuie sa cunoști multă matematică, să ai multe cunoștințe tehnice, multă informatică, toate acestea însă se completează armonios cu căutarea celor mai eficiente soluții constructive. Nu se poate realiza acest deziderat fără să încerci, fără să ratezi, fără să te confrunți cu multitudinea și specificitatea fiecărei operații și a fiecărei mașini. Este la fel de important găsirea soluțiilor tehnice de a pune în acord un proiect cu realizarea practică.

Rep.: Ați realizat stagii de practică? Dacă da, în ce au constat și cum au ajutat la formarea ta profesională?

D.C.U.: Am realizat stagii de practică atât în laboratoarele din facultate cât și în întreprinderi industriale. Am început cu realizări de proiecte mici pe mașinile clasice, ajungând treptat până la realizarea unor proiecte complexe folosind mașini perfomante cu comandă numerică. Am căutat ca în fiecare vacanță de vară să mă angajez și să mă implic în rezolvarea problemelor tehnice.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

D.C.U.: Privind spre viitor, îmi doresc să continui ceea ce am început în urmă cu câțiva ani. Îmi doresc să rămân în domeniul actual și să acumulez cât mai multe informații și cunoștiințe.

Rep.: Cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

D.C.U.: Pe mine, care am fost în an terminal, nu m-au afectat foarte tare. În ultimul semestru am avut de realizat doar studiul pentru proiectul de diplomă. Este un nou mod de educație având în vedere criza actuală din lume cu care trebuie să ne obișnuim.

Rep.: După părerea ta, cum arată viitorul ingineriei industriale în România?

D.C.U.: Cred că ingineria din România se poate dezvolta încă foarte mult. În ultima perioadă, au apărut investiții masive în domeniul sanatății și acolo ar trebui să apară specialiști care să întrețină dispozitivele și echipamentele medicale. Industria transporturilor este în schimbare, iar piața va avea nevoie de ingineri de profil. La fel, se poate vorbi și despre biotehnologii, pentru că se investesc mulți bani în partea de cercetare a materialelor inteligente. Cu siguranță vor fi schimbări și în ingineria industrială, unde digitalizarea și robotizarea pot opera anumite activități.

Rep.: Iei în considerare posibilitatea de a profesa în străinătate?

D.C.U.: Dacă la un moment dat se va ivi oportunitatea de a profesa în străinatate, aș accepta această provocare pentru a învăța modul în care lucrează alți oameni și pentru a-mi oferi șansa de a-mi dezvolta cât mai mult cunoștințele din domeniul tehnic.

Rep.: Ce sfat le-ai oferi viitorilor studenți la această specializare?

D.C.U.: Îi sfătuiesc să urmeze cursurile, să învețe, să întrebe când au neclarități și să se distreze pentru că anii de facultate sunt unici și irepetabili.

A consemnat Andreea ȚIȚIU