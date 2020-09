Mircea Radu: ”Band va deveni o comună europeană”

Share



Personalitate incontestabilă a administrației locale din județul Mureș, social-democratul Mircea Radu candidează la un nou mandat, al doilea, de primar al comunei Band.

”Fără muncă nu se poate face absolut nimic în viață. Am plecat la facultate cu valiza de lemn”, își sintetizează CV-ul fostul consilier județean, de profesie inginer în domeniul agriculturii, și fost director al Direcției pentru Agricultură a Județului Mureș.

Dezastru în 2016, dezvoltare în 2020

”Când am venit în Primărie, ca orice inginer m-am uitat la documente, la raportul Curții de Conturi. Am rămas surprins de anumite aspecte care nu credeam că se pot întâmpla în România: canalizare abandonată, stație de epurare fără utilaje, pentru care a fost plătită unei firme din Iași suma de 12 miliarde de lei vechi și care nu a livrat niciun utilaj. Sunt procese și acum, de ani de zile, care greu se finalizează. Acești bani au dispărut, iar justiția va trebui să finalizeze dosarul și să afle unde au mers banii. Am făcut o nouă expertiză și un nou proiect și am reușit în mandatul 2016-2020 să finalizăm stația de epurare, cu utilaje, iar cetățenii se pot branșa la canalizare. Am mai terminat încă 1.400 de metri de rețea. Nu m-am mulțumit cu atât, în mandatul meu am introdus apa la romi, acum au apă, au băi, iar recent le-am introdus gazul, care a costat bugetul Primăriei 1,3 miliarde de lei vechi. Am schimbat tot iluminatul public în comună, de la 600 de lămpi am pus 1.250 de leduri. În privința canalizării, comuna Band are un nou proiect de extindere în cartierele de romi, dar și în alte zone ale satului Band”, a declarat Mircea Radu.

Investiții numeroase

Lista realizărilor lui Mircea Radu în mandatul 2016-2020 este impresionantă și demonstrează existența unei viziuni concrete privind dezvoltarea localității.

”S-a schimbat tot iluminatul public. Am modernizat sediul administrativ al Primăriei, care a fost abandonat în 2013, proiect pentru care în mandatul fostului primar s-a plătit suma de 511.000 de lei pentru niște lucrări care nu au fost executate. A fost o firmă care a intrat în insolvență, Primăria nu s-a înscris pe tabloul creditorilor, au trecut 5 ani și am rămas cu paguba. Noi l-am dat pe administratorul firmei în judecată. În prezent, sediul administrativ este modernizat, iar condițiile din Primăria Band sunt similare cu cele de la Târgu Mureș. Un alt proiect de anvergură a fost mansardarea Liceului Tehnologic din Band, investiție realizată cu finanțare europeană, la care contribuția Primăriei a fost de 800.000 de lei. Proiectul este finalizat, iar școala are acum toate dotările necesare. În 2019 s-a finalizat și asfaltarea a 7 kilometri de străzi în Band. De asemenea, a fost asfaltat și un drum de 8 kilometri care face legătura între Band și patru sate: Drăculea Bandului, Negrenii de Câmpie, Fânațe și Valea Mare. Astfel, am făcut legătura între comuna Band și comuna Pogăceaua. Această investiție a costat 9 milioane de lei și a fost realizată cu bani de la Guvernul României. În mandatul care se încheie am realizat și o casă festivă în satul Țiptelnic. Cetățenii din acest sat nu aveau nimic, nici școală și nici vreo locație unde să facă un parastas sau un alt eveniment. Investiția a fost realizată din bugetul propriu al Primăriei și a fost dată în folosință. O altă investiție finalizată este construirea a peste 60 de locuri de parcare. Astfel, cetățenii din Band care vin la Primărie sau în zona centrală a comunei au unde să își parcheze mașinile. Înainte mașinile erau parcate pe marginea drumului”, a precizat Mircea Radu.

De asemenea, a fost construit un parc de joacă modern pentru copiii de la grădinița și creșa primăriei, respectiv un monument în cinstea eroilor din primul și al doilea Război Mondial în satul Fânațe, comuna Band.

Rețeaua de apă, extinsă

Cel mai important proiect rămâne introducerea și extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Band.

”Datorită unui proiect al Consiliului Județean Mureș, în valoare de 140 de milioane de lei și de 15 milioane de euro de la Banca Mondială, lansat pe timpul doamnei Lokodi (fost președinte al Consiliului Județean Mureș – n.r.), când și eu am fost consilier județean, s-a realizat alimentarea cu apă de la Cristuru Secuiesc spre Sărmașu. Astăzi, Band are apă potabilă de la Târgu Mureș. Au rămas însă două sate fără rețea, Petea și Țiptelnic. În mandatul 2016-2020 am prelungit cu 15 kilometri rețeaua de apă, ca să fie cât mai mulți beneficiari. Cele două sate urmează să fie conectate la rețea în următorul mandat”, a menționat Mircea Radu.

Proiecte de viitor

”S-au făcut pași frumoși în comuna Band și cred că majoritatea cetățenilor apreciază acest lucru, ceea ce mă face să mai candidez o dată. Numai o dată, deoarece consider că, dacă în două mandate nu reușești ca primar să faci ceva, înseamnă că ți-ai arătat valoarea. După cel de-al doilea mandat, eu vreau să las ceva în urma mea și sunt sigur că voi reuși. Pentru perioada următoare am în lucru următoarele proiecte: asfaltarea a 22 de kilometri de străzi din comună, introducerea gazului metan în satele Valea Rece și Țiptelnic, implementarea programului social ”Împreună pentru comunitatea noastră” – dedicat persoanelor defavorizate, construirea unui centru medical, introducerea apei în satele Petea și Țiptelnic, finalizarea cadastrării terenurilor agricole, rezolvarea problemei salubrizării prin cumpărarea unei autospeciale și prin înființarea unui serviciu propriu al Primăriei. Dacă aceste proiecte vor fi realizate, și sunt sigur de asta, comuna Band va deveni o comună europeană și în continuă dezvoltare.”

Finanțări pentru Band în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Band” (valoarea investiției: 1 milion de lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Band” (valoarea investiției: 0,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Canalizare și stație de epurare în comuna Band” (valoarea investiției: 1 milion de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Reabilitare și modernizare drum comunal DC 132 din comuna Band” (valoarea investiției: 8,9 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Reabilitare, modernizare și extindere liceu tehnologic Band” (valoarea investiției: 2,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizare infrastructură rutieră de interes local în localitatea Band, comuna Band” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizarea și renovarea căminului cultural din localitatea Draculea Bandului, comuna Band” (valoarea investiției: 0,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Finalizare rețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Band, comuna Band” (valoarea investiției: 7,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)