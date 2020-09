Ovidiu Oltean (Tăureni): “Eu niciodată nu mă laud, las să mă recomande faptele”

Share



Peste 22 de milioane de lei este suma pe care comuna Tăureni a atras-o în cea mai recentă legislatură. Cu ajutorul acesteia va fi accelerată modernizarea comunei păstorite de primarul Ovidiu Oltean, de altfel candidatul Partidului Social Democrat pentru încă un mandat.

Ovidiu Oltean se numără printre primarii de comună din județul Mureș care au reușit să atragă fonduri importante pentru dezvoltarea comunei. „Eu niciodată nu mă laud, las să mă recomande faptele. Ca primar, am destul de multe realizări, dacă ne referim doar la ultimul mandat. Am reușit să dau în funcțiune sistemul de apă și canalizare, aveam un proiect care a fost câștigat pe exercițiul financiar 2007-2013. Proiect pe care l-am finalizat, din cauza constructorilor, doar în anul 2017, atunci am reușit să fac recepția. Prin acest proiect pe măsura 3.2.2. am realizat alimentarea cu apă din sursă locală, sistemul de distribuție cu stație de epurare ape uzate. În același proiect am mai construit și o grădiniță cu program prelungit. Valoarea proiectului a fost de 2 milioane și jumătate de euro”, ne-a declarat Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni. Proiectul, dacă discutăm de cifre, înseamnă 13 km de rețea de distribuție apă și 11,5 km de canalizare în Tăureni și Moara de Jos. Grădinița este destinată pentru 2 grupe de copii, a câte 24 de copii fiecare. Prin PNDL 1 a fost realizat un drum de 2,7 km, care trece prin satul Moara de Jos și o parte din satul Fânațe, cu recepție finală în 2018.

“Tot prin PNDL, dar prin PNDL 2, avem în execuție 7,9 km de modernizare drumuri, cu asfaltare, rigole, podețe de intrare la fiecare gospodărie. În comuna Tăureni, practic o să rezolvăm 90% din drumurile din satul de reședință. Proiectul este în implementare, deja este realizat undeva la 68%, iar până la sfârșitul lui septembrie sper să fim măcar la 90%. Tot prin PNDL 2 realizăm un nou sediu administrativ al primăriei. Lucrarea este în execuție, realizată mai mult de jumătate”, adaugă primarul comunei.

“Mai avem în execuție un proiect de 11 km de drumuri pentru modernizare, drumuri care vor face legătura cu județul Cluj prin comuna Viișoara”, continuă să enumere Ovidiu Oltean proiectele din domeniul infrastructurii rutiere.

Mai departe, prin Ministerul Apelor, la Tăureni este construită una dintre puținele platforme pentru gunoiul de grajd, un proiect foarte util care previne poluarea cu nutrienți. Valoarea acestuia se ridică la 1,2 milioane de lei. Printre proiectele realizate se numără și construcția unei capele mortuare.

Planuri mari

“Pentru următorul mandat, avem multe de făcut, dar ca prioritate este construcția unui dispensar”, recunoaște Ovidiu Oltean.

De asemenea a fost demarat un proiect pentru un centru comunitar care va fi depus în cursul acestei luni la ADR Centru, la Alba Iulia.

“Pe POCU mai avem un proiect în parteneriat cu Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului. Prin acesta se asigură asistență medicală la centrul comunitar, consilier școlar, asistent social. Mai avem încă un proiect, ”Salvați copiii de la abandon școlar”, pe POCU, în parteneriat cu Primăria Sânger și Primăria Șăulia, unde Tăureni este lider de proiect. Sunt implicați toți copiii din Tăureni, Sânger și din Șăulia. E foarte interesant, presupune activități didactice, tabere, pregătirea profesorilor, cursuri de inițiere, este o paletă mult mai largă de activități care se derulează. De asemenea, tuturor absolvenților de clasa a 8-a li se dă câte 1000 de lei la absolvire”, adaugă primarul Ovidiu Oltean.

Proiectul trece de un milion de euro ca valoare, iar din Tăureni beneficiază 146 de elevi.

În plan cultural, edilul propune înființarea unei formații de dansuri populare. Tot în mandatul pe care speră să îl câștige, Ovidiu Oltean și-a propus să înființeze pe fonduri europene o zonă de instruire în urgențe, un centru de pregătire pentru SMURD.

“Pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Câmpia Transilvaniei, din care fac parte 11 comune, vrem să formăm o rețea de drumuri, să facem un proiect comun mai multe primării, legături între noi, dacă se poate între fiecare, să vedem care va fi dimensiunea permisă de finanțare a proiectelor. Vrem să achiziționăm, tot prin ADI și din fonduri nerambursabile, niște mașini de spălat drumuri, curățat acostamente”, a mai completat acesta.

Viața economică

Mediul de afaceri din comună este și în prezent perturbat de faptul că alimentarea cu apă poate fi întreruptă în condiții de secete prelungită.

“Și acesta este motivul pentru care nu se înghesuie investitorii în zonă, dar sperăm că unul dintre obiectivele cu grad 0 de interes va fi aducțiunea de apă în zona de câmpie de care m-am ocupat în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei”, subliniază Ovidiu Oltean.

Totuși, în agricultură, comuna Tăureni numără 5 fermieri cu peste 100 de capete de bovine, “care realizează venituri considerabile, menite să asigure un nivel de trai decent pentru fermele respective, i-am sprijinit, i-am cuprins în proiectele pe care le-am derulat cu modernizarea drumurilor. În aceste ferme lucrează undeva la 15-18 persoane”.

Mai sunt 14 fermieri care lucrează pe cultura mare, fiecare cu peste 50 de ha, fiind angrenați vreo 25-30 de oameni în total. La piscicola Tăureni sunt angajate vreo 15 persoane, iar la fabrica de mobilă din comună – alte 27 de persoane. Restul populației lucrează în Luduș, la Leoni sau la DeLonghi, în Cluj-Napoca. Pariu pe turism Acesta va fi, de fapt, viitorul: agroturism și chiar turism sportiv. De ce turism sportiv? Pentru că în comună se pregătește echipa de handbal, Arsenal Tăureni, care ocupă locul 2 în România la categoria lor, Junioare 4. Este motivul pentru care avem acum în execuție sala de sport cu 180 de locuri, prin CNI.

“La acest lucru m-am gândit din moment ce construim acum sala de sport, eu sper ca la 1 Decembrie să o inaugurez, va fi a treia ca mărime din județ, după sala polivalentă din Târgu Mureș și sala de la Sighișoara, o să înscriem echipa de handbal în ligă și vor veni săptămânal echipe din toată țara și din străinătate. Aceștia vor avea nevoie de locuri de cazare, să mănânce, să iasă la un pescuit, să se recreeze”, explică primarul. Ovidiu Oltean este preocupat, de asemenea, să atragă în comună un investitor care să construiască în Tăureni un ștrand, mai ales că există apă sărată, localitățile fiind situate pe filonul de sare Turda-Praid.

“Să aibă încredere că nu mă voi schimba, voi fi la fel ca și până acum. Să susțină cu încredere președintele Consiliului Județean pe doamna Dumitrița Gliga, este la fel de determinată precum primarul lor”, a transmis Ovidiu Oltean.

Investiții în comuna Tăureni în guvernarea PSD (2016 – 2019):

– Valoarea totală: 22.395.527,69 lei;

– Branșamente de apă potabilă și racorduri pentru apă uzată în comuna Taureni; Valoarea investiției: 1.132.589,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2, finalizat 2018;

– Modernizarea drumului comunal DC 118 din comuna Tăureni; Valoarea investiției: 4.344.358,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 1;

– Modernizarea drumurilor comunale în comuna Tăureni; Valoarea investiției: 8.877.107,56 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2;

– Construire sediu administrativ primărie în comuna Taureni; Valoarea investiției: 3.388.380,13 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2;

– Sală de sport; Valoarea investiției: 4.653.093,00 lei; Sursa de finanțare: CNI.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)