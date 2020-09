Dorel Grigore Vancea (Șăulia): ”Încerc să fac atât cât mă țin puterile”

Share



Gospodărește cu pricepere, cinste, pasiune și credință în Dumnezeu, din anul 2012, comunitatea din Șăulia, localitate emblematică pentru zona de câmpie a județului Mureș, alcătuită din satele Șăulia, Leorința-Șăulia, Măcicășești și Pădurea. Dorel Grigore Vancea are vârsta de 51 de ani, este absolvent al Facultății de Științe Economice ”Lucian Blaga” din Sibiu, are doi copii cu care se mândrește, ambii absolvenți de studii superioare la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, și candidează pentru un nou mandat de primar al comunei Șăulia din partea Partidului Social Democrat.

”Am candidat la funcția de primar, în 2012, pentru a da și eu înapoi din ce am primit de la viață. Și am primit foarte multe lucruri, așa că mi s-a părut normal să fac și eu ceva pentru comunitate. Cu acest gând am venit la primărie și încerc să fac atât cât mă țin puterile pentru locuitorii comunei”, a declarat Dorel Grigore Vancea.

Apa, marele of

În prezent, marele of al locuitorilor din Șăulia este reprezentat de lipsa rețelei de apă potabilă, proiect care nu depinde însă de voința primarului Dorel Grigore Vancea, ci de modul în care este gestionat Master-Planul de la nivelul județului Mureș. ”Pentru perioada viitoare, am mai multe proiecte legate de apă, desigur în măsura în care noi, primarii, putem influența acest proiect la nivel județean. Apa trebuie adusă de la Luduș prin aducțiunea de apă Luduș. Facem parte din acel Master-Plan județean și din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Aqua Invest și suntem dependenți de anumite decizii, avansarea acestui proiect nu ține de voința primarilor. În noul ciclu financiar 2021- 2027, după promisiunile pe care le-am primit, această investiție va fi realizată în primul an. Tot în Master-Planul respectiv, comuna Șăulia este inclusă cu rețea de canalizare și cu o rețea de 3 kilometri pentru alimentarea cu apă potabilă”, a precizat Dorel Grigore Vancea.

Reabilitări de drumuri

Modernizarea infrastructurii rutiere a fost și rămâne o altă preocupare importantă pentru gospodarul numărul 1 al comunei Șăulia.

”O altă investiție propusă este reabilitarea drumului comunal DC 101 A dintre Șăulia și Leorința. A fost aprobat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții care se știe că a picat și tot pe Fondul de Dezvoltare și Investiții am mai avut un proiect aprobat, în așteptare, care prevedea 12 kilometri de asfaltare pe drumurile rămase neasfaltate din toată comuna. Un alt proiect de viitor se referă la construirea unei grădinițe cu program prelungit, proiect pe care îl vom redepune pe măsurile care vor veni în ciclul următor. Există cerere pentru această grădiniță, care va avea 60 de locuri”, a menționat Dorel Grigore Vancea.

Condiții bune de învățământ

Referindu-se la situația școlilor din Șăulia, primarul social-democrat a afirmat că aceasta ”este foarte bună”.

”Am avut un proiect de reabilitare a școlii care este acum dotată cum trebuie, inclusiv cu bănci și scaune noi aduse dintr-un oraș din Germania. Am reconstruit o parte a toaletelor, deci sunt condiții bune. Totodată, cele două terenuri sintetice de sport din comună sunt la dispoziția copiilor. Mai avem o școală mai veche care necesită puține reperații, iar în funcție de posibilități o vom pune la punct, iar următorul proiect va fi pentru acest obiectiv”, a arătat Dorel Grigore Vancea.

Apoi este nevoie de o creșă și de încă o grădiniță.

”Nimic fără Dumnezeu”

Adept al motto-ului ”Nimic fără Dumnezeu!”, Dorel Grigore Vancea a transmis un mesaj de iubire și pace către locuitorii din Șăulia, îndemnați să meargă la Biserică și să fie uniți.

”Am în echipă consilieri foarte buni, din toate categoriile, și mai în vârstă, și mai tineri, și antreprenori, și oameni angajați din sectorul public. Avem și consilieri noi și să sperăm că vom face în continuare lucruri mai bune. Mesajul meu pentru locuitorii comunei este să fie mai buni. Să aibă încredere în continuare în mine și în echipa de consilieri propusă de PSD. O să vadă că nu îi voi dezamăgi, pentru că nu i-am dezamăgit niciodată. Sunt un om credincios care crede în Dumnezeu și îi rog și pe ei să meargă duminica la Biserică și să creadă în Dumnezeu mai mult decât până acum. Fără voința lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. De asemenea, transmit un mesaj de unitate: este important să fim uniți pe Câmpie, căci se pare că suntem puțin dezbinați. Dacă eram uniți cred că apa era adusă deja de la Luduș”, a transmis Dorel Grigore Vancea.

“Doamna Dumitrița Gliga, poate aduce acel plus de experiență în accesarea fondurilor europene și în managementul, pe principii de business privat, al județului. Este unul dintre motivele, lista este foarte lungă, pentru care susțin candidatura doamnei Dumitrița Gliga pentru președinția Consiliului Județean Mureș. Să ne ajute Bunul Dumnezeu!”, a mai transmis primarul comunei Șăulia.

Cele mai importante realizări ale mandatului 2016-2020:

– Modernizarea prin PNDL 2 a drumului comunal DC 101 Șăulia.

– Pădurea, care face legătura cu satul Pădurea, proiect în valoare de 2,1 milioane de lei.

– Modernizarea prin PNDL 2 a unor străzi din localitatea Șăulia, proiect în valoare de 6,7 milioane de lei.

– Reabilitarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din Șăulia, proiect realizat prin PNDL 2, în valoare de 2,4 milioane de lei.

– Modernizarea străzii nr. 17, proiect realizat prin GAL, în valoare de 685.000 de lei.

– Construirea a două terenuri sintetice, dintre care unul este dotat cu instalație de nocturnă.

– Pavarea de trotuare și șanțuri pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

– Amenajarea pieței agroalimentare. – Modernizarea iluminatului public din toată comuna prin înlocuirea lămpilor cu leduri.

– Forarea a două puțuri pentru apă, în lungime de 110 metri.

– Pietruirea drumurilor din comună care au rămas neasfaltate, proiect derulat și în prezent, care prevede pietruirea tuturor drumurilor neasfaltate din Șăulia și din satele aparținătoare.

– Instalarea sistemului de supraveghere în comună cu camere video.

– Amenajare de spații verzi.

– Amenajarea interioară a Primăriei și a Casei Căsătoriilor.

– Realizarea amenajamentului pastoral pentru pășunile din comună.

– Construcția unei capele.

