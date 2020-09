Ștefan Gojman: ”Grebenișu de Câmpie va avea apă potabilă!”

Share



După trei de mandate de viceprimar (între 2000-2004, 2008-2012 și 2012-2016) și un mandat de primar (în perioada 2016- 2020), Ștefan Gojman și-a depus candidatura pentru un nou mandat al comunei Grebenișu de Câmpie, cu scopul de a continua și finaliza proiectele începute.

Un tehnician veterinar priceput la administrație

Candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Grebenișu de Câmpie deține o experiență vastă în ceea ce privește administrarea comunei care are în componență satele Grebenișu de Câmpie, Valea Sânpetrului și Leorința.

”Am 58 de ani, m-am născut în comuna Miheș, satul Răzoare, într-o familie cu șapte copii, eu fiind cel mai mare. M-am căsătorit în anul 1987, avem doi copii, băiatul locuiește în Târgu Mureș și fata s-a stabilit în comuna Sâncraiu de Mureș. De meserie sunt tehnician veterinar și am lucrat până în 2001 la ferma IAS Grebenișu de Câmpie. În 2000 am candidat pentru funcția de consilier local și am fost viceprimar al comunei. După aceea, ferma din Grebenișu de Câmpie s-a privatizat și m-am reîntors în domeniul privat până în 2008, când am candidat din nou pentru funcția de consilier local, ajungând, totodată, și viceprimar până în 2016. Am avut până acum trei mandate de viceprimar al comunei Grebenișu de Câmpie, iar din anul 2016, în urma decesului fostului primar, am candidat la Primărie, având, așadar, un mandat de primar la activ”, a declarat Ștefan Gojman.

Apa, problema cea mai arzătoare

Om credincios și foarte corect în relațiile cu semenii din Grebenișu de Câmpie, Ștefan Gojman mărturisește că cei patru ani de mandat de primar au fost mult mai grei decât ar fi crezut în 2016. Motivul greutăților este lipsa apei potabile, o facilitate care ar trebui să fie o banalitate în anul 2020. După ce s-a zbătut din punct de vedere instituțional să rezolve problema, aducându-l la Grebenișu de Câmpie de două ori pe fostul ministru al Dezvoltării și făcând presiuni la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, Ștefan Gojman nu dezarmează și dă asigurări că proiectul va fi realizat.

”Când am devenit primar în 2016 mi-am propus să asfaltez drumurile și să introduc apa în comună. Problema cea mai arzătoare a fost apa și ea rămâne și în prezent. Aceasta depinde de Consiliul Județean Mureș, pentru că noi suntem comună mică, cu mai puțin de 2.000 de locuitori, și nu putem face singuri proiectul, fiind cuprinși în Master-Planul județului atât la apă, cât și la canalizare. La un moment dat, Grebenișu de Câmpie și alte comune au ieșit din acest Master-Plan prin hotărâre de Consiliu Local, apoi am revocat hotărârea, când am aflat că totuși, sunt șanse ca în curând proiectul să se realizeze. Abia acum, la sediul Primăriei mi-a venit o adresă scrisă de la Aquaserv prin care am fost anunțat că s-a atribuit licitația pentru consultanță și vor urma procedurile. Din această cauză oamenii au probleme cu apa și sunt nevoiți să transporte zilnic apă din puțuri forate lateral. Zilnic.”, a precizat Ștefan Gojman.

”Sunt genul de om care, dacă am promis ceva, atunci am și făcut. Problema cu apa însă nu depinde de Primărie. În ultimii patru ani am avut numeroase piedici pentru proiectul cu apa. Promisiuni sunt. Dacă se respectă graficul primit de la Aquaserv, vom avea apă din 2024. Mai repede nu văd cum, până vine conducta de la Luduș, iar Grebenișu de Câmpie va fi capăt de linie pe această magistrală”, a completat candidatul social-democrat.

Extinderi de școli

Primarul comunei Grebenișu de Câmpie a prezentat și câteva din principalele realizări ale mandatului 2016-2020: ”Prin PNDL 2 am beneficiat de două finanțări pentru extinderi la școlile din comună, la Școala Veche ”Vasile Pop” din Grebenișu de Câmpie și la Școala Nouă ”Vasile Pop”, cu extindere de grup sanitar, unde suntem în fază de 80% de execuție a lucrării. Am mai atras în mandatul de primar 2016-2020 suma de 12 miliarde de lei vechi pentru asfaltarea unui drum comunal, DC 130 Valea Sânpetrului, pentru care, după numeroase demersuri administrative, am primit autorizația de construcție de la Consiliul Județean în luna august 2020. Sperăm că până la finalul lunii septembrie drumul va fi asfaltat. Suntem în faza de aviz pentru autorizația de construcție pentru strada Valea Barbului” Referindu-se la infrastructură și la proiecte de viitor, Ștefan Gojman afirmă că instituția pe care o conduce are în vedere un proiect care prevede o asfaltare în lungime de 6,7 kilometri: ”La capitolul proiecte în derulare, dar deocamdată fără finanțare, avem un proiect de asfaltare a tuturor străzilor din Grebenișu de Câmpie, pe o lungime de 6,7 kilometri. Sunt blocat, nu avem bani pentru acestă investiție, de aceea vom redepune proiectul la o nouă sesiune de finanțare.”

Respect pentru fermierii locali

Propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Grebenișu de Câmpie își dorește aceeași relație bazată pe respect reciproc și încredere cu fermierii locali.

”Fiind de meserie tehnician veterinar, am în familie o fermă de 40 de vaci, cu 32 de hectare de pământ. Oamenii din comună sunt foarte harnici, își lucrează pământul și cresc animale. De exemplu, la producția de sfeclă de zahăr un fermier din Grebenișu de Câmpie, Vasile Călușer, a ajuns în topul național, cu cea mai mare producție din zonă. Îmi doresc aceeași relație de colaborare foarte bună din punct de vedere instituțional cu fermierii din comună”, a subliniat Ștefan Gojman.

Echipă valoroasă la Consiliul Local

Pentru Consiliul Local, PSD Grebenișu de Câmpie propune atât nume cunoscute, cu experiență în administrația locală, cât și nume noi, care doresc să confirme încrederea arătată de conducerea organizației.

”Pe primele locuri pe lista PSD se află subsemnatul, Adela Nicola – pensionară, fostă directoare a școlii din comună, Lucian Dobrău – actual viceprimar, Mircea Mătea – consilier și Aurel Bogățan – fost consilier. La Consiliul Județean, susținem echipa propusă de domnul Vasile Gliga, care a fost mereu alături de comunitatea noastră. Sper ca oamenii să aibă în credere în mine și în echipa Partidului Social Democrat. De când am auzit de politică am început cu FSN, apoi am continuat cu PUNR. Sunt un om de stânga, provin dintr-o familie numeroasă, cu șapte copii, și știu ce înseamnă lipsurile. Eu umblu și la biserică unde sunt corator (n.red. epitrop) și să știți că în Biblie scrie așa: ”La dușman fă-i bine, cât de rău îți face el, tu să îi faci bine.” Eu nu pot să fac rău la nimeni, nu pot să îmi bat joc de oameni. Întotdeauna i-am ajutat pe oameni și întotdeauna am fost un om dornic să ajut comunitatea, să fac bine”, a afirmat Ștefan Gojman.

Finanțări pentru Grebenișu de Câmpie în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Extindere cu grupuri sanitare la Școala Generală nr. 1 (veche)” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Extindere cu grupuri sanitare la Școala Generală nr. 2 (nouă)” (valoarea investiției: 0,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)