FOTO: Pregătiri pentru începerea noului an școlar la Liceul Silvic Gurghiu

Liceul Silvic Gurghiu se pregătește intens pentru începerea noului an școlar, lucrările fiind începute încă de la declanșarea stării de urgență, continuate apoi pe întreaga perioadă a vacanței de vară. În anul școlar 2020-2021 sunt așteptați aproximativ 1000 de elevi, învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, seral și postliceal, cât însumează Liceul Silvic Gurghiu. „Putem spune că am muncit pe toată perioada a stării de urgență și starea de alertă în ce privește personalul nedidactic și auxiliar. Oamenii au fost bucuroși că nu și-au pierdut locurile de muncă în această perioadă cum s-a întâmplat în alte locuri și au apreciat faptul că am putut să le creem front de lucru, astfel au putut lucra în starea de urgență. În toată această perioadă ne-am ocupat de întreținerea clădirilor școlii. Am reușit să renovăm grupul sanitar din incinta internatului școlar unde a fost înlocuită faianța și gresia, a fost refăcută instalația de apă, s-au înlocuit toate obiectele sanitare, au fost asigurate dușuri noi precum și cabine noi la toalete. Toată această investiția a fost făcută cu ajutorul sponsorilor și a fondurilor proprii. O dată cu începerea școlii, putem primii elevii în internat în cele mai bune condiții, grupuri sanitare noi, la fel și camerele bine puse la punct, igienizate. Date fiind actualele condiții, vom avea câte doi elevi într-o cameră și nu patru cum era până acum, numărul total al elevilor care vor sta în internat fiind de aproximativ 30. De asemenea, sălile de clasă au fost zugrăvite și igienizate, au fost făcute toate reparațiile necesare la mobilierul școlar”, ne-a declarat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Acoperiș nou pentru foișorul din Parcul Dendrologic

Pe toată perioada vacanței de vară personalul liceului s-a ocupat de întreținerea zonelor verzi din cadrul liceului, a parcului de la școală și a Parcului Dendrologic. „Aici vreau să subliniez faptul că am reușit să finalizăm acoperișul foișorului din Parcul Dendrologic. Acesta avea o vechime de 40 de ani, fapt pentru care acoperișul trebuia schimbatși înlocuit cu unul nou, lucru care s-a și întâmplat grație sprijinului oferit de către Primăria Gurghiu. Este vorba de materialul lemnos provenit din confiscările de masă lemnoasă efectuate de către organele de poliție, lemn donat școlii noastre. În ce privește manopera lucrării, ea a fost asigurată de personalul școlii. Am ținut să respectăm anumite reguli, l-am acoperit cu șindrilă, nu cu țiglă, tocmai pentru a păstra frumusețea de odinioară acestui foișor, loc de aduceri aminte pentru multe generații de absolvenți ale școlii noastre”, a precizat ing. Marcel Mîndru.

Adaptarea mobilierului la noile condiții

Venirea pandemiei Covid-19 a generat luarea unor măsuri în ce privește începerea noului an școlar, măsuri legate în principal de distanțarea fizică a elevilor la cursuri. Astfel, mobilierul școlar a trebuit adaptat la noile cerințe, respectiv scoaterea băncilor duble și înlocuirea cu bănci individuale.

„Legat de mobilierul pentru sălile de clasă, am fost nevoiți să înlocuim toate băncile duble cu bănci individuale în toate clasele. Am avut mare noroc, am primit ca și donație 100 de astfel de băncuțe, aproape 100 de alte băncuțe le-am achiziționat, și alte peste 100 de bănci individuale le-am fabricat cu forțe proprii. Sunt așadar 300 de bănci individuale repartizate în întreaga școală, la toate ciclurile de învățământ”, a precizat directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Cum vor decurge cursurile ?

Potrivit directorului Mîndru, cursurile de la învățământul preșcolar, primar și gimnazial se vor desfășura pe scenariul verde, cu prezența fizică integrală a elevilor la școală. Acest lucru este posibil dat fiind faptul că aceste clase beneficiază de un număr mai mic de elevi, fapt pentru care s-a reușit găsirea de soluții, cu distanțarea de rigoare, astfel ca toți elevii să fie prezenți la școală. Aceștia vor învăța în clădirea Școlii Gimnaziale din Gurghiu precum și la școala din Glăjărie. „În ce privește ciclul liceal, clasele IX-XI, aici avem o problemă pentru faptul că încă nu este finalizată lucrarea de modernizare a corpului principal al Liceului Silvic, nu avem clase suficient de mari pentru a putea asigura prezența fizică a tuturor elevilor la școală, fapt pentru care suntem nevoiți să funcționăm pe scenariul galben. Mai exact, o grupă de elevi va avea o prezență fizică la cursuri, iar cealaltă grupă va participa online la aceste cursuri, în baza aplicației Google Classroom. Legat de elevii de clasa a XII-a, cursurile vor avea loc cu prezența fizică integrală la școală , fapt pentru care cursurile vor avea loc în săli mai mari, inclusiv în sala de sport a liceului”, a precizat Marcel Mîndru.

Reabilitarea clădirii liceului

Problema rămasă nerezolvată la Liceul Silvic din Gurghiu este legată de reabilitării școlii, investițiea derulată prin PNDR în valoare de 495.762 euro, lucrare începută în 2018 cu termen inițial de finalizare în 2019. „Primăria a fost nevoită să rezilieze contractul cu firma constructoare, la data la care ar fi trebuit să fie gata proiectul, respectiv iulie 2019. De atunci, s-a derulat procedura necesară pentru repunerea lucrării pe SEAP și găsirea unui nou constructor. În toată această perioadă s-au făcut expertize legate de stadiul și calitatea lucrărilor efectuate. În momentul de față se așteaptă o nouă licitație cu desemnarea unei noi firme constructoare pentru a continua lucrările, aceastea fiind executate în proporție de 20 %. Este al treilea început de an școlar care ne prinde cu acest șantier, cu lucrarea nefinalizată. Este extrem de curios, sunt bani asigurați pentru lucrare, aproximativ 500.000 de euro, sunt oameni în zonă aflați în căutarea unui loc de muncă, dar din cauza sistemului birocratic atât de stufos , lucrurile nu funcționează cum ar trebui,ceea ce este extrem de trist și nociv până la urmă pentru asigurarea unui proces educațional normal”, a subliniat ing. Marcel Mîndru.