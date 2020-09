Gabriel Vlas (Miheșu de Câmpie): “Sunt o persoană deschisă, îmi place dialogul”

Share



”Miheșu de Câmpie. Vlas Gabriel, fiu al satului, candidează la funcția de primar al comunei pentru că își dorește mai multă siguranță pentru consătenii săi, într-o localitate modernizată.

La 53 de ani, majoritatea petrecuți în Miheșu de Câmpie, Gabriel Vlas vede clar cum consătenii săi ar putea avea mai multă inițiativă și cum comuna ar putea prospera.

“Sunt fiu al satului, locuiesc în Miheșu de Câmpie. În prezent sunt revizor de gestiune la Oficiul Județean de Poștă Mureș. Lucrez în poșta română din 1989, am ocupat de-a lungul timpului toate funcțiile – de la factor poștal, chiar și diriginte de oficiu în Sărmașu”, se prezintă Gabriel Vlas, care și-a propus ca prioritate a mandatului de primar “ca oamenii să se simtă în siguranță în localitate, să nu se mai simtă amenințați”. Primul pas spre dezvoltare ar fi modernizarea infrastructurii și introducerea utilităților care lipsesc.

“Ar trebui modernizată rețeaua de drumuri comunale, pentru că dintr-un necesar de vreo 16 km au fost asfaltați doar 3. Problemă vitală este alimentarea cu apă a comunei. Din păcate, avem o rețea de apă în funcțiune, este alimentată din surse proprii, dar 70% din locuitorii din comună nu au apă în sezonul cald. De asemenea, a fost începută construcția unei canalizări, dar nu e dată în funcțiune”, spune Gabriel Vlas.

Altă problemă stringentă ar fi crearea de locuri de muncă, foarte mulți dintre locuitorii comunei fac naveta obositoare până în Cluj, 140 de km dus-întors, sau Târnăveni, peste 100 de km dus întors, ca să-și câștige existența.

“S-ar putea începe cu niște mici secții de croitorie, avem și spațiu unde să se poată desfășura activitatea și au asigurate și utilități, apă, curent, gaz. Eventual să sprijinim, de asemenea, mici întreprinzători, am avea nevoie de un service auto, de exemplu, de o vulcanizare”, explică candidatul PSD pentru mandatul de primar al comunei Miheșu de Câmpie.

Pe lista de priorități din programul de candidatură a acestuia nu lipsesc: asigurarea unui mijloc de transport pentru elevii din satele aparținătoare, care sunt aduși la școala din centrul de comună, modernizarea căminului cultural din satul Răzoare, susținerea activității sportive. Candidatul nu a uitat, apoi, de mediul de afaceri.

“Aș mai ridica problema sprijinirii producătorilor agricoli care recoltează – grâu, porumb, în special – și le vând imediat la recoltare. Ar fi binevenită pentru ei construirea unor silozuri. Nu avem dezvoltat nimic din punct de vedere turistic, ar putea fi atractiv, mai ales că primăria deține suprafețe de luciu de apă. Ar fi o investiție pentru pescuit sportiv, dar va putea fi folosită și ca zonă de agrement”, a subliniat Gabriel Vlas.

“Alegătorii mă cunosc foarte bine, am lucrat în comună, i-am ajutat cât am putut, cât timp am lucrat la poștă. Sunt o persoană care întotdeauna le-a ascultat păsurile, am încercat să le rezolv doleanțele, dacă nu am putut să le rezolv, cel puțin am putut să îi îndrum unde trebuie sau am putut să le spun o vorbă bună. Sunt o persoană deschisă, îmi place dialogul”, le transmite candidatul alegătorilor din comună.

“Dumitrița Gliga e un om cu suflet mare, un bun manager și implicată și în organizații culturale. Are susținerea noastră și sunt sigur că ne va sprijini ca viitor președinte al Consiliului Județean Mureș”, a mai transmis Gabriel Vlas.

Investiții în comuna Miheșu de Câmpie în guvernarea PSD (2016-2019):

– Valoarea totală: 4.888.308 lei;

– Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construcția sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din satele Miheșu de Câmpie și Răzoare; Valoarea investiției: 2.182.402,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 1;

– Modernizare străzi secundare în comuna Miheșu de Câmpie; Valoarea investiției: 2.705.906,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2;

