Infrastructura, Mediu, Sănătate și Mediul de Afaceri, pilonii programului PNL Mureș pentru Consiliul Județean

Share



The Island Green Garden Events din Târgu Mureș a găzduit miercuri, 9 septembrie, lansarea programului politic al candidatului Partidului Național Liberal pentru președinția Consiliului Județean Mureș, Cristian Chirteș și al echipei de consilieri județeni pentru alegerile din 27 septembrie.

„Este un program realist care nu inventează lucruri mari care nu se pot realiza. Noi l-am construit singur, cu ajutorul consilierilor județeni , nu ne-am folosit de firme de consultanță politică ci doar de oameni și instituții care pot implementa aceste proiecte și programe”, a precizat Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Mureș.

Cristian Chirteș: „Nu trebuie ca județul Mureș să rămână doar la stadiul de brand, trebuie să și demonstreze acest lucru”

Programul său electoral are la bază patru capitole importante: Infrastructura, Mediu, Sănătate și Mediul de Afaceri. „Cu siguranță, toate partidele politice au în program acest capitol legat de infrastructură, însă noi venim în plus cu o nouă viziune, o viziune în ce privește fondurile cu care vom implementa aceste proiecte de infrastructură, cu etapele de implementare a lor. Aici am luat modelul administrațiilor liberale de succes din Transilvania și nu numai. Un alt domeniu principal este cel legat de mediu. Trebuie cunsocut faptul că și România a semnat la Paris pactul ecologic european ”Green Deal”. Vor veni foarte mulți bani pe această linie, iar județul Mureș trebuie să devină un campion în ce privește accesarea fondurilor legate de mediu. Doar în șase județe din România se preconizează să vină peste 4 miliarde și jumătate de euro. Ne bucură faptul că și Mureșul se află pe această listă scurtă.Principalul gestionar al acestor proiecte trebuie să fie Consiliul Județean.O altă direcție principală este cea legată de sănătate. Nu trebuie ca județul Mureș să rămână doar la stadiul de brand, trebuie să și demonstreze acest lucru. Aici am să mă bazez și pe experiența Theodorei Benedek, candidatul liberal la funcția de primar al municipiului Tîrgu Mureș, alături de care am creat un parteneriat de câteva luni bune. Mă consult alături de o echipă de medici cu experiență pe care îi avem în Partidul Național Liberal, și aici vreau să-l amintesc în mod special pe doctorul Horațiu Suciu, aflat în echipa Theodorei Benedek pentru Consiliul Local Tîrgu Mureș. Nu în ultimul rînd, o a parta axă pe care ne vom concentra este cea a mediului de afaceri, a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a județului Mureș. Mulți spunea că, Consiliul Județean nu poate crea locuri de muncă. Ba da, putem crea nu numai locuri de muncă, dar putem crea și premizele și condițiile de atragere a investitorilor străini, dacă ne gândim doar la Parcul Industrial de la Vidrasău, la instituțiile din subordinea Consiliului Județean”, a precizat Cristian Chirteș.

Theodora Benedek: „Tîrgu Mureșul are nevoie de un impuls puternic, de regenerare, de revitalizare”

La rândul său, Theodora Benedek, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Tîrgu Mureș, a punctat importanța colaborării instituționale la nivel de județ, și de municipiul Tîrgu Mureș. „Dezvoltarea municipiului Tîrgu Mureș nu este posibilă decât în tandem cu administrația județeană. De aceea, sunt convinsă că voi face o echipă foarte bună, în calitate de primar, cu viitorul președinte al Consiliului Județean, Cristian Chirteș. Fiind o echipă foarte sudată, în relație directă cu Guvernul României, cu Partidul Național Liberal care conduce în prezent acest guvern, luceu care se va întâmpla și după alegerile parlamentare din acest an, această colaborare este rețeta de succes pentru a asigura dezvoltarea comunității, atât la scara orașului cât și la scara județului Mureș. Mai mult decât atât, sunt convinsă că pentru a realiza proiectele majore pe care ni le propunem pentru oraș și pentru județ, este necesară o colaborare eficientă cu administrația europeană, tocmai de aceea îmi propun să folosesc pârghiile pe care le cunosc foarte bine din perspectiva experienței pe care o am de 12 ani la Comisia Europeană în atragerea de fonduri europene. După experiențele pe care le-am avut în ultimii ani ca oraș, experiențe nefericite în care Tîrgu Mureșul a stagnat în dezvoltarea sa, el are nevoie în prezent de un impuls puternic, de regenerare, de revitalizare, pentru că l-am putea compara cu un oraș aflat în moarte clinică în care nu s-a mai întâmplat nimic important de foarte mult timp, care are nevoie de resuscitare , iar acest lucru trebuie făcut e cineva care știe cum să o facă și de cineva care poate să o facă. Din această perspectivăm cred că echipa Partidului Național Liberal estea cea mai indicată pentru că are atât experiența, cât și pârghiile necesare, vitalitatea și forța necesară pentru a pune în practică programul de dezvoltare, atrât pentru Tîrgu Mureș cât și pentru întreg județul”, a precizat Theodora Benedek.

Robert Sighiartău: „Pe 27 septembrie, mureșenii și târgumureșenii vor alege pragmatic, în interesul lor”

Candidații liberali la Primăria Tîrgu Mureș și Consiliul Județean Mureș s-au bucurat de prezența a doi prieteni, doi vecini județului Mureș, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL și Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. „Am venit la acest eveniment în calitate de prieten cu Cristian Chirteș și Theodorea Benedek, de vecin, de loc eu sunt din județul Bistrița-Năsăud, dar am venit și în calitatea mea de secretar general al PNL prin care să transmit că acești prieteni de la Tîrgu Mureș au susținere totală din partea Partidului Național Liberal. Suntem în spatele lor și suntem siguri că sunt cea mai bună soluție la problemele mureșenilor . Pe Cristi Chirteș îl cunosc din Parlament, este un om extrem de serios, un om de cuvânt , un om care ceea ce își propune și face. De multe ori am spus că e mult prea bun, mult prea ardelean, în sensul bun al cuvântului, însă pe termen mediu și lung câștigi dacă ești un om de caracter, inclusiv în politică. Programul său electoral este unul ambițios. Noi nu inventăm apa caldă, avem o grămadă de modele de succes ale administrațiilor județene, în județe precum Brașov, Cluj, Alba, modele de bune practici, care se regăsesc și în programul lui Cristian Chirteș. El a reușit să aducă în discuție la nivel național Autostrada Transilvaniei care este una extrem de importantă și pentru județul Mureș dar și pentru întreaga Transilvanie deoarece este cea care ne leagă de occident. Cred că pe 27 septembrie, mureșenii și târgumureșenii vor alege pragmatic, în interesul lor. Vor alege să aibă un nivel și un standard de viață european pentru că acolo unde administrază Partidul Național Liberal se vede deja o schimbare clară. Vedem întregi comunități integrate în Uniunea Europeană , dacă e să ne uităm la calitatea vieții, la serviciile medicale, la calitatea aerului sau la serviciile educaționale”, a precizat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.

Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la dezvoltare, prin oamenii pe care îi prezentăm”

La rândul său, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan a taxat practicile concurenților politici care mizează pe votul etnic. „Vin de la doi pași de Tîrgu Mureș, de la Ocna Mureș, un oraș cu 30 % cetățeni de etnie naghiară, cu numeroase religii, biserici, la fel cum e în toate orașele transilvane. Mă doar sufletul să văd că mai sunt politicieni care să introducă frici . Vă asigur că nici un reprezentant liberal, cu atât mai mult cei de la Mureș nu vor proceda altfel decât respectând toți cetățenii, indiferent de etnie, de religie. Nu cred că este cazul ca în secolul XXI să mai votăm etnic. Această practică de a introduce o anumită teamă a celor din UDMR seamănă cu ceea ce face PSD în sudul României unde încearcă să introducă frica pentru a păstra captiv un electorat legat din punct de vedere al ajutoarelor sociale de diverse administrații. Nu cred că mai putem vorbi de astfel de chestiuni, familiile mixte sunt o realitate, ele reprezintă frumusețea conviețurii între două persoane de etnii și religii diferite face parte din realitatea transilvană. Noi în primul rând trebuie să ne gândim la dezvoltare, prin oamenii pe care îi prezentăm, și nu la veșnica bătălie a votului etnic”, a subliniat Rareș Bogdan.