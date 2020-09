INTERVIU SPECIAL. Alexandra Codruța Mureșan, cel mai tânăr candidat la Consiliul Județean Mureș

Share



Cel mai tânăr candidat la funcția de consilier județean la alegerile locale din 27 septembrie este Alexandra Codruța Mureșan. În vârstă de 23 de ani și 2 luni, Alexandra Codruța Mureșan este de profesie infirmieră, se află pe locul 42 pe lista de 44 de candidați propuși de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Mureș pentru funcția de consilier local și a intrat în competiția electorală pentru a-și aduce contribuția la schimbarea clasei politice din România prin intermediul a patru piloni esențiali: familie, credință, națiune și libertate.

Reporter: Vă rog să vă prezentați, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Alexandra Codruța Mureșan: Numele meu este Mureșan Alexandra Codruța, am 23 de ani, trăiesc în Târgu Mureș, la ora actuală sunt infirmieră de cardiologie copii la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, sunt căsătorită și tânăra mămică a unui băiețel de aproape 4 luni.

Rep.: Când ați intrat în politică și ce v-a determinat să faceți acest pas?

A.C.M.: Am intrat recent în politică, dat fiind faptul că și Alianța pentru Unirea Românilor este un partid proaspăt înființat. Am înțeles că oricât de mult respingem ideea de politică, societatea are nevoie de o clasă puternică curată, iar faptul că în România activitatea politică a cauzat multă dezamăgire în ultimii 30 de ani nu trebuie să ne îndepărteze de aceasta, ci dimpotrivă trebuie să luăm atitudine. În luarea acestei decizii a contat totodată foarte mult și apariția acestei mișcări în jurul proiectului AUR.

Rep.: De ce v-ați înscris în AUR și ce v-a determinat să candidați la Consiliul Județean Mureș?

A.C.M.: La începutul pandemiei, am început sa citesc despre acest partid, un partid nou care m-a atras atât prin cei patru piloni pe care se bazează – familia, credința, națiunea și libertatea – cât și prin faptul că este reprezentat de tineri dedicați, care nu s-au compromis în marile partide. Soțul meu a fost primul care s-a înscris, fiind candidat pentru funcția de consilier local al în comuna Pogăceaua. În luna iulie, caravana AUR împreună cu președintele AUR, domnul George Simion, ne-a vizitat la Pogăceaua, iar acela a fost momentul când am spus: ”Da, sunt hotărâtă să lupt pentru un viitor mai bun pentru generațiile noastre și ale copilului meu!”.

Rep.: Sunteți cel mai tânăr candidat la funcția de Consilier Județean Mureș. Ce înseamnă acest fapt pentru dumnevoastră?

A.C.M.: Faptul că sunt cel mai tânăr candidat mă onorează și în același timp mă responsabilizează. Mă bucur că prin candidatura mea am reușit să pun umărul la conturarea celei mai tinere echipe de candidați din județ și din municipiul Târgu Mureș, dar așa cum am menționat este și o responsabilitate pentru noi, fiind un test al tinerei generații care trebuie să câștige în următorii ani încrederea mureșenilor și a cetățenilor din toată țara. Candidatura și implicarea în aceste alegeri reprezintă o oportunitate prin care putem să ne aducem aportul pentru un viitor mai bun, o dezvoltare armonioasă a economiei și a județului. Îmi doresc în special să reușim să îi determinăm pe tineri să nu mai părăsească județul și țara, cu atât mai mult cu cât nici eu personal nu doresc ca în viitor să fim nevoiți să ne creștem copiii în străinătate sau să ne despartă granițe de familiile noastre.

Rep.: Ce considerați că ar trebui schimbat la actuala clasă politică? Ce vă doriți dumnevoastră să schimbați concret?

A.C.M.: În primul rând modul de a aborda politica. Din păcate mulți dintre cei care au făcut sau fac în continuare politică o văd ca un mijloc de îmbogățire personală și se raportează strict la interesele personale, chiar dacă comunitatea are de suferit. Legat de actuala conducere a țării? Pot spune doar atât: o țară frumoasă, bogată, dar aflată pe mâini greșite.

Rep.: Ce mesaj aveți pentru tineri, și nu numai, în perspectiva alegerilor din 27 septembrie?

A.C.M.: Îi încurajez să se implice în viața politică, să fie curajoși și să nu ezite să ia atitudine ori de câte ori se impune. Este viitorul nostru și trebuie să fim interesați de ce se întâmplă și pe plan politic. Astfel, în perspectiva acestor alegeri îi încurajez pe tineri să analizeze partidele, candidații și oferta politică cu atenție și nu în ultimul rând să se prezinte la vot.

A consemnat Alex TOTH