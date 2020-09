Ioan-Andrei Cozoș (Râciu): ”Vreau să fiu aproape de oameni!”

Share



Exponent al generației care dorește să contribuie la schimbarea în bine a administrației locale din România, Ioan-Andrei Cozoș s-a înscris în competiția electorală pentru funcția de primar al comunei Râciu, una din principalele localități ale Câmpiei mureșene, care are în componență următoarele sate: Râciu, Căciulata, Coasta Mare, Cotorinau (Cotorman), Curețe, Hagău, Leniș, Nima Râciului, Obârșie, Pârâul Crucii, Sânmărtinu de Câmpie, Ulieș, Valea Sânmărtinului, Valea Seacă și Valea Ulieșului.

Respect față de cetățeni

În vârstă de 49 de ani, Ioan-Andrei Cozoș este susținut în demersul său de Partidul Social Democrat, din partea căruia a candidat și în urmă cu patru ani, împotriva actualului primar al localității, care între timp a anunțat că dorește să își încheie cariera în administrație publică.

”Am 49 de ani, am domiciliul în Nima Râciului, sat care aparține de comuna Râciu, sunt căsătorit, am doi copii. Ca și studii am absolvit Științe Economice și un master la Institutul Național de Administrație Simion Bărnuțiu Sibiu și lucrez în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu din București. În paralel cu activitatea profesională, împreună cu familia dețin și administrez o exploatație agricolă de aproximativ 100 ha aflată în Nima Rîciului, fapt care mă aduce aproape de multe dintre problemele și greutățile cu care se confruntă oamenii comunei în viața de zi-cu-zi. Am intrat în politică acum patru ani, la alegerile anterioare. În anul 2016 am candidat pentru funcția de primar al comunei Râciu. Am fost trei candidați, domnul Vasu (Ioan Vasu – n.r.) a câștigat ”la mustață” profitând de experiența pe care o avea în domeniul administrației. Am decis să merg mai departe și să îmi depun candidatura și în 2020, pentru că foarte multă lume mi-a spus să nu renunț, să nu dau înapoi, având în vedere că am avut un scor electoral bun în urmă cu patru ani. Referitor la activitatea mea, precizez că în mandatul 2016-2020 am avut calitatea de consilier local al comunei Râciu”, a declarat Ioan-Andrei Cozoș.

Candidatul susținut de Partidul Social Democrat a precizat că principala sa prioritate este îmbunătățirea relației dintre echipa primăriei și locuitorii comunei Râciu. În acest sens, Ioan-Andrei Cozoș și-a ales un motto sugestiv de campanie, ”Să fim mai aproape de oameni!”.

”În primul rând, îmi doresc foarte mult o deschidere mai mare față de cetățeni din partea tuturor angajaților din Primărie. Acesta este și motto-ul campaniei mele, ”Să fim mai aproape de oameni!”, ceea ce înseamnă să fim mai deschiși cu cetățenii, să le rezolvăm problemele într-un timp cât mai scurt posibil, iar cetățenii să fie mulțumiți de soluțiile noastre și să vină cu plăcere la Primărie, nu speriați că sunt certați de primar. Conducerea Primăriei și în general întreaga echipă a primarului ar trebui să fie mai aproape de oameni, să îi înțeleagă și să le rezolve problemele, nu să îi ”paseze”, să îi trimită la plimbare. În desele discuții avute cu locuitorii comunei, foarte mulți oameni mi-au spus că se impune o schimbare de mentalitate la nivelul Primăriei. Echipa Primăriei Râciu ar trebui să fie mai proactivă în rezolvarea doleanțelor oamenilor”, a afirmat Ioan – Andrei Cozoș.

”Se impune atragerea de investitori”

Revitalizarea investițiilor din comună este un alt obiectiv din agenda de primar a lui Ioan-Andrei Cozoș.

”Din punctul de vedere al investițiilor, în comuna Râciu nu prea mai există. Nu sunt atrași investitori. Ba mai mult, au mai și plecat dintre cei pe care i-am avut. Nu știu motivele, fiecare poate să spună ce vrea. Ar fi nevoie de investiții pentru ca oamenii din comună să nu mai fie nevoiți să își găsească de lucru la Târgu Mureș sau în altă parte, departe de familiile și gospodăriile lor. Avem mulți oameni dornici de a lucra și care dau mulți bani pe navetă. Este nevoie de investitori pentru ca noile perspective din punct de vedere profesional să atragă populație tânără din alte localități și poate și de la oraș pentru a întinerii populația comunei care în momentul de față cuprinde un număr mare de vârstnici, mulți dintre ei trăind singuri și în case izolate. E o perioadă mai grea acum, însă sperăm că în viitor vor fi vremuri mai bune și vom reuși ceea ce ne-am propus”, a menționat candidatul social-democrat.

Infrastructura și canalizarea, prioritare

Referindu-se la infrastructura existentă în comuna Râciu, Ioan – Andrei Cozoș a afirmat că autoritățile locale trebuie să facă mult mai multe pentru a ajunge la standardele impuse de anul 2020.

”Este nevoie de infrastructură mai bună. De exemplu, în Nima Râciului sunt două străzi asfaltate, în rest 60-70% sunt neasfaltate, cu foarte puțină piatră pusă. S-au pus la alegerile anterioare câteva mașini de piatră, după care, 3-4 ani de zile nu s-a mai făcut nimic. Este nevoie de îmbunătățirea infrastructurii rutiere nu doar în Nima Râciului, ci și în celelalte sate. Asfaltări sau, unde nu e posibil, măcar pietruire de drumuri. Mai sunt și drumurile de acces la terenuri. Degeaba asfaltăm drumurile, dacă nu se pietruiesc drumurile agricole evitînd astfel aducerea de murdărie pe drumurile asfaltate. Satele Râciu și Sânmartinu de Câmpie au canalizare. Nu știu exact cât de eficientă este, pentru că din ce mi-au spus unii cetățeni am înțeles că sunt anumite probleme cu canalizarea. Nu cunosc în detaliu, dar pot afirma că la Nima Râciului, fiind satul mai mic, este mai greu să fie canalizare, aici locuind puține familii care sunt și foarte răspândite. La Ulieș însă s-ar putea face canalizare, ar trebui făcut un studiu să în acest sens. Ar fi foarte util să aibă și cetățenii din Ulieș canalizare”, a punctat Ioan-Andrei Cozoș.

Pășuni pentru toți crescătorii de animale

”Pășunile reprezintă o altă problemă pentru care trebuie să găsim o soluție în favoarea oamenilor. Oamenii sunt nemulțumiți că nu au unde pășuna animalele. Am avut anul trecut o problemă la Ulieș, pășunea a fost licitată de două persoane care nu au mai lăsat și restul oamenilor să își ducă animalele. Nu e posibil așa ceva!”.

”Sunt deschis și accept și ideile altora” ”Mesajul meu pentru locuitorii comunei Râciu este să aibă încredere, să meargă la vot, să voteze liber, cum le dictează conștiința, nu pe baza a ceea ce le spun unii și alții. Cetățeanul este liber să aleagă pe cine vrea. Îmi doresc să ajung primar, pentru a putea demonstra ceea ce am vrut acum patru ani, adică să fac o schimbare în bine. Consilierii locali își doresc schimbare, un alt tip de administrație locală comparativ cu ce s-a întâmplat până acum. Vizavi de investiții, ceea ce îmi doresc eu să fac pentru Nima Râciului și pentru celelalte localități aflate în aceeași situație, este să introduc apa potabilă. Sunt oameni care trebuie să aducă apă potabilă, de băut, de la 1-2 kilometri distanță. Nu e corect, nu e normal, ca în anul 2020 să nu ai apă potabilă acasă, în timp ce noi spunem că ne aflăm în Uniunea Europeană. Este de lucru foarte mult și mi-aș dori să fiu liantul în jurul căruia micii producători legumicoli să își înființeze o asociație, un punct de colectare unde să vină firme care să preia marfa la prețuri competitive. Sunt multe de făcut. Multe și pentru oameni. În echipă. Oricine va avea o idee bună, vom încerca să o punem în valoare, să maximizăm rezultatele, să ajutăm cu ce se poate. Idei sunt, dar trebuie și susținute instituțional. Se pot găsi soluții pentru orice, dacă se dorește. La ședințele de Consiliu Local îmi doresc să nu fie prezenți doar consilierii, să participe și oameni care să își prezinte ideile sau părerile despre proiectele propuse, să spună deschis ce doresc . Așa se dezvoltă o societate, când colaborezi. Îmi doresc și mi-am propus ca în calitate de primar să am un contact permanent cu locuitorii din fiecare sat, deplasându-mă la fața locului pentru a discuta cu oamenii. Nu să îi chem la Primărie, ci să merg eu la ei. Să aflăm adevăratele lor probleme.”

„În calitate de candidat la funcția de primar al comunei Râciu din partea Partidul Social Democrat o susţin pe Dumitrița Gliga pentru candidatura la președinția Consiliului Județean Mureș, pentru că am convingerea că, prin expertiza sa, prin proiectele pe care le propune și prin determinarea pe care o are, va reuși să sprijine dezvoltarea acestui județ istoric din mijlocul țării. Mureșul trebuie să devină un județ european și cred în puterea Dumitriței Gliga — pe care o susţin și eu, și Partidul Social Democrat, de a deveni cea de-a doua femeie președinte de consiliu județean din România, cred în puterea acestui om de a uni Mureșul atât de dezbinat din punct de vedere etnic de către forțele politice, de a moderniza și a readuce acest județ pe drumul civilizaţiei și prosperităţii. Dragi locuitori ai județului Mureș, avem o nouă șansă pentru viitor, o șansă la bunăstare pentru noi și copiii noștri, locuri de muncă, locuinţe, utilităţi, o administraţie transparentă și eficientă, și singurul om care vă poate conduce la toate acestea, în acest moment, este Dumitrița Gliga. Mureșul are nevoie de oameni tineri, competenți care să continue proiectele începute și să dezvolte altele noi în beneficiul acestui județ și al cetățenilor săi!”

Finanțări pentru Râciu în guvernarea PSD (2016-2020):

– ”Modernizare străzi principale în localitatea Râciu” (valoarea investiției: 3,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizare drumuri comunale în comuna Râciu: DJ 173 Valea Ulieșului – Valea Sânmărtinului” (valoarea investiției: 4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Schimbare de destinație centrală termică în grădiniță copii, comuna Râciu” (valoarea investiției: 0,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizare, renovare și dotare Casă de Cultură ”Vasile Conțiu” (valoarea investiției: 1,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)