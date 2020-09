O seară cu Radu Almășan, la Pub ClaSim Reghin

Share



Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan va susține sâmbătă, 12 septembrie, ora 20 un concert la Reghin găzduit de Pub ClaSim. În deschidere vor presta live Robert Brai & Florin Mândru (Dudu). Prețul biletului de intrare este de 35 de lei.

„Sâmbătă merg la Reghin, locul unde, în anul Domnului 1994, se năștea prima mea chitară, inspirat botezată: Spaniol 2. Taică-miu mi-a dăruit-o, eu am cârâit puțin că nu era electrică, dar, intr-un final, ne-am amorezat unul de altul și m-a ajutat să confecționez niște mici cercei de aur, pentru urechile dumneavoastră, cum ar fi: Țigano, Explozie solară, Bosquito, 9 vieți etc. Acum câțiva ani, am donat chitara, însă mai am cerceii. Îi iau la mine sâmbătă să ți-i pun la ureche. Mi-i plătești cu zâmbete și aplauze. Hai!”, a fost mesajul postat pe Facebook de Radu Almășan, protagonistul serii rock de sâmbătă de la Pub ClaSim.