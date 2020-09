Aurel Ivan (Papiu Ilarian): “Să vină la vot și să nu-și piardă încrederea în noi”

Share



Când a intrat în Primăria comunei Papiu Ilarian acum 24 de ani, Aurel Ivan își amintește că drumurile nu erau nici măcar pietruite, nu aveau rețea de apă curentă, iar unele sate aparținătoare, precum Dobra și Merișor, nu erau electrificate. Șase mandate de viceprimar mai târziu, aceste neajunsuri sunt istorie. Aurel Ivan deschide lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local al comunei Papiu-Ilarian și speră să își continue buna colaborare cu actualul primar al comunei din aceeași funcție, cea de viceprimar.

Am făcut multe interviuri, însă niciun candidat nu ne-a dat, poate, o definiție mai corectă a ceea ce înseamnă sau ar trebui să însemne o demnitate publică, cum e cea de primar sau de viceprimar.

“Nu există o școală de primar sau de viceprimar. Trebuie să ai un suflet mare, ambiție și să renunți la multe lucruri personale sau uneori chiar să îți neglijezi familia, pentru că trebuie să fii la dispoziția cetățeanului, oricând, și pe timp de zi și pe timp de noapte”, ne-a spus Aurel Ivan, candidatul care deschide lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local al comunei Papiu Ilarian.

Așa a făcut echipă timp de 24 de ani cu actualul primar, ca să nu dezamăgească alegătorii.

“Am început cu drumurile din localitate pe care să le facem practicabile, prima dată prin pietruire; pe urmă am accesat fonduri europene și am asfaltat mare parte, inclusiv drumurile secundare din satele Papiu Ilarian și Ursoaia. Am reușit, de asemenea, introducerea apei în centrul de comună și în satul Ursoaia”, își amintește viceprimarul Aurel Ivan de realizări.

Tot atunci când au fost modernizate străzile, prin același proiect a fost construit un cămin pentru persoane vârstnice, cu o capacitate de 24 de persoane, care este, în prezent, ocupat integral. Funcționarea căminului a însemnat noi locuri de muncă pentru localnici, deoarece personalul este angajat din comună. Vorbim de 12 persoane cu normă întreagă și 2 persoane cu o jumătate de normă, care lucrează la întreținere, dar tot sunt oameni care se comportă deosebit de frumos cu ei, e și necesar. Administrația locală nu a uitat de școli, acestea fiind modernizate printr-un program al Băncii Mondiale și din alte fonduri. Mai exact, cele două corpuri de clădire ale școlii din centrul de comună, care găzduiește clasele I-VIII și grădinița, precum și școala, clasele I-IV și grădinița din satul Ursoaia.

“Noi n-am avut în 1996, când am intrat la primărie, nici medic uman și nici veterinar. Pentru așa ceva ne-am tot zbătut. Dispensarul a fost modernizat, arată acum ca un mini spital”, mai amintește viceprimarul de cele realizate în aceste mandate.

De dată recentă sunt în proiect modernizarea a două drumuri considerate importante pentru conectivitatea comunei.

“De aproape un an lucrăm la prelungirea drumului județean 153G, prin satul Ursoaia care aparține de noi și facem legătura cu satul Iclandu Mare, ceea ce va reprezenta o scurtătură spre Târgu Mureș. Vrem să reabiltăm, și deja avem făcut studiul geotehnic, ridicarea topo drumul DC127, drum comunal, care reprezintă legătura prin satul Merișor înspre direcția Grebenișu de Câmpie, tot spre Târgu Mureș”, explică Aurel Ivan.

Ca mesaj de încheiere, viceprimarul PSD al comunei Papiu-Ilarian le-a transmis alegătorilor următoarele: “Să vină la vot și să nu-și piardă încrederea în noi. Noi suntem o comună cu foarte multe familii mixte din moși strămoși, locuim și trăim împreună, aș dori oricui să poată să trăiască în așa relație de prietenie, de colaborare între cetățeni, ne putem mândri cu cetățenii comunei care sunt niște oameni deosebiți pentru care merită să facem sacrificii”.

”Eu mi-aș dori ca doamna Dumitrița Gliga să ajungă să câștige alegerile. E un om cu ambiție și cu suflet mare, se poate discuta și își dă interesul să susțină, nu numai membrii organizației PSD, ci oamenii în general”, a transmis Aurel Ivan, viceprimar al comunei Papiu Ilarian.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)