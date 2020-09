Lista școlilor de stat din Mureș unde cursurile încep sub scenariu ”galben” și ”roșu”

Share



Luni, 14 septembrie, în județul Mureș peste 70.000 de elevi sunt așteptați în prima zi de cursuri din anul școlar 2020-2021. La nivelul școlilor de stat din județ, 133 vor începe cursurile sub ”scenariu verde”, 32 sub ”scenariu galben” și 1 sub ”scenariu roșu”, iar în ceea ce privește școlile private situația este următoarea: 14 vor începe noul an școlar sub ”scenariu verde”, 3 sub ”scenariu galben” și 1 sub ”scenariu roșu”.

Scenarii după contextul epidemiologic și infrastructură

Potrivit informațiilor furnizate de Mara Togănel, prefectul județului Mureș, scenariile de începere a școlii au fost supuse aprobării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

”În ziua de azi, 10 august, conform ordinelor primite, am aprobat modul în care școala va începe în județul Mureș. Consiliile de Administrație ale tuturor unităților de învățământ din județul Mureș au propus și au supus aprobării scenariile după care va începe școala în fiecare unitate de învățământ. Aceste scenarii propuse de către unitățile de învățământ au fost avizate și au fost aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean și de către Direcția de Sănătate Publică, urmând ca pasul final să fie în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Astăzi am primit scenariile și le-am supus aprobării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate”, a declarat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, prefectul județului Mureș.

”Doi piloni sunt importanți în luare deciziilor în ceea ce privește desfășurarea actului de învățământ, contextul epidemiologic respectiv infrastructura pe care se bazează fiecare unitate de învățământ. Contextul epidemiologic se poate schimba de la o zi la alta astfel încât fiecare unitate de învățământ va putea trece foarte ușor de la un scenariu la altul”, a completat Mara Togănel.

Ce înseamnă scenariile ”verde”, ”galben” și ”roșu”

În cadrul aceleiași conferinței de presă, prefectul județului Mureș a adus lămuriri despre ce înseamnă scenariile ”verde”, ”galben”, respectiv ”roșu.”

”Scenariul verde” înseamnă o rată de maxim un caz la mia de locuitori în ultimele 14 zile, respectiv înseamnă prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ, evident respectând normele de siguranță și de protecție. În acest moment 133 de școli de stat din județul Mureș au optat să înceapă cursurile în ”scenariul verde”. În ”scenariul galben”, care înseamnă o rată de incidență de 1-3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile, înseamnă o formă de participare fizică, cumulată cu o participare online cu mențiunea că preșcolarii, elevii din învățământul primar și clasele terminale, respectiv VIII, XII, sunt obligați să participe fizic la ore, ceilalți putând opta pentru varianta online. În ”scenariul galben” avem 32 de școli în acest moment. ”Scenariul roșu” se aplică în Mădăraș, unde sunt peste 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile. În cazul acestui scenariu, școala se va desfășura online”, a explicat Mara Togănel.

Apel pentru responsabilitate

Prefectul județului Mureș a (re)transmis un apel pentru responsabilitate către reprezentanții autorităților locale din cele 102 unități administrativ-teritoriale din Mureș.

”Încă din vară am fost în permanentă legătură și am fost prezentă atât fizic, cât și conectată cu toți primarii din județul Mureș. Este o deschidere fantastică din partea lor, dublată de o responsabilitate fantastică. Am fost și am vizitat fiecare nunitate de învățământ care a întârziat să finalizeze pregătirile pentru începerea noului an școlar. Am avut zilele trecute un maraton de întâlniri cu toți directorii de școli din județul Mureș și nu am făcut altceva decât să îi asigurăm de întreaga noastră susținere pentru că este o provocare foarte mare. I-am asigurat de întreaga noastră susținere și le-am cerut, în calitate de prefect, în egală măsură, multă responsabilitate, seriozitate și cred că acum este nevoie de multă asumare pentru că fiecare unitate de învățământ are specificul ei”, a afirmat Mara Togănel.

Scenarii variabile, în funcție de evoluția epidemiologică

La conferința de presă desfășurată în incinta Palatului Administrativ din Târgu Mureș au participat și prof. Illés Ildik și prof. Sabin Gavril Pășcan, ambii inspectori școlari generali adjuncți ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș, precum și dr. Iuliu Moldovan, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș.

”Sunt așteptați la școală 70.632 de elevi în scenariile pe care doamna prefect le-a enumerat. Aceste scenarii se pot modifica de la săptămâna la săptămână”, a precizat prof. Sabin Gavril Pășcan.

”Triajul epidemiologic trebuie făcut în fiecare zi. Fiecare școală împreună cu unitatea administrativ-teritorială trebuie să găsească o modalitate”, a declarat dr. Iuliu Moldovan.

Lista școlilor de stat din județul Mureș aflate sub ”scenariu galben”:

– Colegiu Național ”Unirea” Târgu Mureș;

– Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș;

– Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” Târgu Mureș;

– Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” Târgu Mureș;

– Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș;

– Liceul cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert” Târgu Mureș;

– Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” Târgu Mureș;

– Liceul Tehnologic ”Traian Vuia” Târgu Mureș;

– Liceul Tehnologic ”Electromureș” Târgu Mureș;

– Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș;

– Școala Gimnazială ”Dacia” Târgu Mureș;

– Școala Gimnazială ”Europa” Târgu Mureș;

– Școala Gimnazială ”Serafim Duicu” Târgu Mureș;

– Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin;

– Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin;

– Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin;

– Școala Gimnazială ”Florea Bogdan” Reghin;

– Școala Generală nr. 4 Apalina – Reghin;

– Colegiul Național ”Mircea Elidade” Sighișoara;

– Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich” Sighișoara;

– Școala Gimnazială ”Victor Jinga” Sighișoara;

– Școala Gimnazială ”Radu Popa” Sighișoara;

– Liceul Teoretic ”Andrei Bârseanu” Târnăveni;

– Liceul Teoretic ”Samuil Micu” Sărmașu;

– Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș;

– Liceul Tehnologic ”Vasile Netea” Deda;

– Liceul Silvic Gurghiu;

– Școala Generală Suplac;

– Școala Generală Bahnea;

– Școala Generală Gheorghe Doja;

– Școala Generală Sântana de Mureș;

– Școala Generală Băla.

Alex TOTH