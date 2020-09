Marcel Ardelean (Petelea): ”Voi fi un primar transparent”

Share



A intrat în politică în urmă cu două decenii din dorința de a contribui la dezvoltarea și bunăstarea comunității din Petelea, localitate pe care dorește să o gospodărească pentru următorii patru ani. De profesie inginer, Marcel Ardelean este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Petelea, pentru mandatul 2020-2024.

”Am vârsta de 48 de ani, sunt absolvent al Universității „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Electrotehnică aplicată. Sunt căsătorit cu Simona Marinela Ardelean, de profesie economist. Împreună avem un fiu, Paul Cosmin, masterand al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității “Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca. Din anul 1997 lucrez ca inginer în cadrul SC IRUM SA, actualmente având funcția de șef atelier întreținere electrică. Consider că dezvoltarea și bunăstarea unei comunități depind în mare măsură de caracterul și competența celor care conduc, motiv pentru care am ales să mă implic activ în administrația locală, intrând în politică în anul 2000. Am ales să candidez din partea PSD, acesta fiind un partid preocupat de bunăstarea semenilor noștri, care susține construirea unei societăți echitabile prin politici adecvate”, se prezintă Marcel Ardelean.

Cinci mandate în Consiliul Local

Candidatul social-democrat este un nume cunoscut și respectat în comunitatea din Petelea, cele cinci mandate de consilier local din 2000 și până în prezent fiind un argument în acest sens.

”Din anul 2000 sunt consilier în cadrul Consiliului Local Petelea, iar în ultimele doua mandate am deținut funcția de președinte al Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism. Fiind consilier local de mai bine de două decenii, consider că am experiența necesară în administrația publică locală, la care aș adăuga rigoarea și capacitatea de a finaliza cu succes proiectele de dezvoltare locală. Experiența de 24 de ani de lucru în echipă îmi oferă capacitatea de cooperare cu viitorii colegi, considerând că doar împreună vom putea realiza proiectele de dezvoltare a comunei”, a menționat Marcel Ardelean.

Din CV-ul politic al lui Marcel Ardelean amintim alte două candidaturi la funcția de primar, în anii 2000 și 2008.

”Am mai candidat pentru funcția de primar al comunei Petelea în anii 2000 și 2008. Am ales să candidez din nou anul acesta deoarece comuna Petelea are nevoie de o schimbare în bine. Actualul mandat al conducerii Primăriei s-a dovedit a fi dezastruos, întrucât a avut în prim plan risipa banului public, luarea unor decizii egoiste împotriva interesului comunității, nerespectarea hotărârilor de Consiliu Local etc. Aș aminti aici o serie de proiecte demarate în urmă cu patru, respectiv opt ani, care, deși au avut finanțare, nu sunt finalizate nici măcar în prezent. Consider că localitățile Petelea și Habic au nevoie de un primar competent, care să se implice activ în implementarea proiectelor de dezvoltare a comunei, un primar aplecat asupra nevoilor cetățenilor și deschis propunerilor acestora. Din punctul meu de vedere, toți locuitorii comunei trebuie să fie tratați în mod egal, indiferent de statutul lor social, etnia și apartenența politică, ceea ce în momentul de față lipsește cu desăvârșire”, a arătat Marcel Ardelean, care, în calitate de consilier local și de președinte al Comisiei pentru agricultură a bifat următoarele realizări: adoptarea hotărârilor de Consiliu Local privind introducerea apei în localitatea Petelea, realizarea canalizării în localitatea Petelea, extinderea rețelei de apă și canal în Petelea și Habic, asfaltarea infrastructurii rutiere în Petelea și Habic și implementarea sistemului de înregistrare video din comună, precum și multe altele.

Întâlniri publice cu locuitorii

Propunerea PSD pentru funcția de primar al comunei Petelea își dorește ca prioritatea proiectelor propuse să fie stabilită împreună cu cetățenii comunei, în cadrul unor întâlniri publice care vor avea loc ”cel puțin o dată la șase luni.”

”Voi fi cel mai transparent primar pe care l-a avut vreodată comuna Petelea. În susținerea acestei afirmații menționez faptul că în calitate de consilier local am propus spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri: înregistrarea audio-video a ședințelor de Consiliu Local și publicarea pe pagina de internet a Primăriei comunei Petelea; publicarea pe pagina de internet a proceselor verbale ale ședințelor de Consiliu Local; organizarea de ședințe publice atât în Petelea, cât și în Habic, la intervale de cel mult șase luni; înființarea unui registru de sugestii și propuneri care să fie făcut public lunar pe pagina de internet a Primăriei; înființarea unei comisii de analiză și verificare a stadiului derulării proiectelor pe fonduri europene. Bineînțeles că unele dintre acestea au fost puse în aplicare cu o întârziere foarte mare, iar altele nu au fost aplicate nici până în ziua de azi, cu toate că există hotărâri de Consiliu Local în acest sens. Consider că executivul actual are foarte multe informații de ascuns față de cetățeni, altfel nu văd de ce nu ar fi respectat aceste hotărâri”, a încheiat Marcel Ardelean.

Principalele proiecte/ investiții propuse de Marcel Ardelean:

– Betonarea șanțurilor și realizarea de poduri și podețe pentru o mai bună scurgere a apei, în vederea evitării inundațiilor.

– Sprijin financiar și logistic pentru intabularea locuințelor de către deținătorii acestora.

– Înființarea în cadrul executivului a unui serviciu specializat în atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare sustenabilă.

– Implementarea unui sistem de iluminat public cu led, având un consum redus de energie și nivel de iluminare mărit.

– Realizarea unei stații de pompare a apei potabile pentru locuitorii din partea de nord și de pe lângă artera principală a localitații Petelea, în vederea creșterii presiunii apei din rețea.

– Acordarea de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003 (între 2,5 și 5 ari/persoană).

– Amenajarea spațiilor verzi din comună.

– Crearea unui mediu propice în vederea colectării selective a deșeurilor.

– Rezolvarea problemei juridice a Căminului Cultural din localitatea Habic și modernizarea acestuia. – Construirea de trotuare în Petelea și Habic.

– Readucerea medicului stomatolog în localitate.

– Sistem WI-FI gratuit în locurile cu trafic intens de persoane (stații de autobuz, zone centrale, comunitatea rromă).

– Realizarea unui centru socio-cultural unde tinerii din comună să își petreacă timpul liber.

– Construirea unei grădinițe și a unei școli noi.

– Modernizarea Căminului Cultural din localitatea Petelea.

– Realizarea unui teren de sport în vecinătatea comunității rrome.

– Aducerea pe teritoriul localității Petelea a investitorilor în vederea creșterii locurilor de muncă.

– Înfăptuirea de parteneriate cu diverse firme din apropiere pentru angajarea consătenilor.

Echipă de profesioniști

”Echipa care îmi va fi alături este compusă din profesioniști, foști și actuali consilieri locali, care au experiență în administrația publică locală. Aș enumera dintre aceștia pe Oprea Octavian Simion, jurist, fost primar al comunei Petelea între 1996-2008 și viceprimar între anii 1992-1996, Oprea Ioan, cu studii în management industrial, Păcurar Petru, mecanic auto, Schertzer Andreiu, profesor de matematică, director al Școlii Generale Petelea mai bine de două decenii, și Moldovan Augustin, prelucrător prin așchiere. Deviza mea este următoarea: abandon școlar zero, nicio stradă locuită fără apă, canalizare, asfalt, șanțuri betonate și iluminat public eficient. Doar împreună putem realiza aceste obiective. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și mă susțin în continuare și garantez că voi fi primarul tuturor locuitorilor din Petelea și Habic! Împreună vom reuși! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Marcel Ardelean.

Finanțări pentru Petelea în guvernarea PSD (2016-2019):

”Rețea de canalizare menajeră în comuna Petelea” (valoarea investiției: 1,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

”Asfaltare infrstructură rutieră de interes local în comuna Petelea” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

”Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic” (valoarea investiției: 6,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR).

