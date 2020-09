Maria Moldovan (Beica de Jos): “Întotdeauna am fost omul faptelor, nu al vorbelor”

Share



Hotărâtă să reușească să răstoarne crezul că, într-o comună săracă, nivelul de trai al oamenilor nu se poate schimba, primarul comunei Beica de Jos, candidata Partidului Social Democrat pentru un nou mandat la alegerile locale din 27 septembrie, dărâmă, cu siguranță, acest mit. A dovedit și în ultimul mandat că, inclusiv, prin investițiile administrației publice locale, viața consătenilor săi poate arăta altfel, reducând și disparitățile între urban și rural.

Ce urmează? Alte și alte proiecte și mai multă implicare a femeilor în politică, prin lista propusă pentru Consiliul Local Beica de Jos. Pentru că, după cum spune: “Întotdeauna am fost omul faptelor, nu al vorbelor”.

Beica de Jos este a doua cea mai săracă comună din județ. Loc și statut care nu au speriat-o pe Maria Moldovan, care este primar în viața profesională din 2008, după ce aproape 20 de ani a fost administrator de firmă, și mamă și bunică a doi Lei în cea personală. Ba mai mult, au ambiționat-o, iar azi comuna beneficiază de aceleași facilități ca suratele sale. Iar Maria Moldovan nu a lipsit de la nicio lucrare care s-a derulat în comună, de multe ori surprinzându-și consătenii care o observau în rochie sau fustă, pe tocuri sau fără, pe șantiere, printre utilaje și muncitori.

“La ora actuală am asfaltate toate drumurile comunale din comuna Beica de Jos, DC11 Beica-Șerbeni, DC10 Căcuciu – Sânmihai-ul de Pădure. Recent am finalizat drumul Beica-Habic. Am asfaltate aproape toate străzile din Beica de Jos, ulițele. Am construit, anul trecut, un dispensar medical în localitatea Beica de Jos, dispensar care este dotat cu 3 cabinete medicale, unde va fi farmacie, sală de tratament, săli de așteptare, dotat cu tot ce este necesar. Am reabilitat căminul cultural din Șerbeni, reabilitat și dotat cu mobilier, scaune, sonorizare. Am introdus, canalizarea în localitatea Beica de Jos, rețeaua pe care am tras-o din Reghin. Acuma lucrez să depun la Compania Națională de Investiții un proiect de extindere a rețelei de apă și canalizare în toate cele 5 sate ale comunei”, enumeră, pe nerăsuflate, Maria Moldovan, primarul comunei Beica de Jos o parte dintre proiectele pe care le-a derulat în cel mai recent mandat.

De când drumurile sunt foarte bune, asfaltate, tinerii se întorc acasă.

“Au început să își construiască case, case de vacanță, zona e frumoasă”, se bucură Maria Moldovan.

Nu sunt singurele însă. De exemplu, pentru siguranță, comuna Beica de Jos e dotată cu camere de supraveghere și primăria a înființat poliția locală dotată cu cele necesare, de la mașină la echipamente. “Am reabilitat școlile, condiții pentru copii; am reabilitat școala Beica de Jos, amândouă școli, acuma am proiect în execuție pe fonduri europene, am scos la licitație, am câștigat pe POR; De asemenea, avem în proiect construcția unei grădinițe noi în localitatea Șerbeni, pe fonduri europne. Acuma aștept vizita în teren. Un alt proiect este reabilitarea școlii din Șerbeni, unde a fost deja vizita în teren, urmează să semnăm contractul”, adaugă primarul comunei.

Un aspect de care administrația publică locală s-a îngrijit a fost cel spiritual.

“Am fost și sunt alături de cetățenii comunei Beica de Jos, indiferent de naționalitate și religie.

”Am sprijinit construirea de capele mortuare. Capele avem una la Beica de Jos, una la Căcuciu, una la Șerbeni, Sânmihai au început și ei, Beica de Sus. Da, urmează și în Nadășa. În total 6. Dar erau necesare pentru că n-ai cum să aduci oamenii de la Nadășa la capelă la Beica. Le mulțumesc preoților că au fost și simt că sunt alături de mine”, a completat Maria Moldovan.

Nici partea culturală nu a fost uitată, pentru că unul dintre cele mai celebre grupuri vocale din județ de aici își are obârșia: Urmașele Dacilor.

“Datorită și lor am câștigat proiectul, activităților culturale din localitatea Șerbeni, avem Corul Dacic, care de ani de zile e și Urmașele Dacilor. Tradiția este importantă de promovat și de dus mai departe, este unul dintre resorturile pentru care am atras fonduri pentru a reabilita căminul la Șerbeni. Acolo vom avea trei săli cu un muzeu al satului Șerbeni”, punctează Maria Moldovan.

Pentru viitor

Cu toate că a atras fonduri europene și guvernamentale substanțiale în acest mandat, planurile edilitare ale primarului comunei Beica de Jos nu se opresc aici.

“Ca planuri de viitor, lucrez la introducerea gazului în comuna Beica de Jos, reabilitarea tuturor căminelor din comună, după ce voi avea pentru toate extrasele CF, construirea unui azil de bătrâni în localitatea Căcuciu, locația o avem, dar trebuie să organizăm licitația”, subliniază primarul.

Clădirea există deja, acolo era un vechi dispensar cu 24 de camere. Nu sunt singurele proiecte, dacă astfel ați crezut, pentru că primarul Maria Moldovan continuă: “Am depus la Ministerul Mediului proiectul pentru iluminatul public stradal. Proiect pe care sunt convinsă că îl vom câștiga, un proiect de aproximativ 500 de mii de lei”.

“De când este președinte a organizației PSD, domnul Vasile Gliga a sprijinit foarte mult, în toate proiectele, comuna Beica de Jos și o să aibă toată susținerea mea și a cetățenilor din comuna Beica pentru candidatura pe locul I pe lista Partidului Social Democrat la Consiliul Județean Mureș”, a declarat Maria Moldovan.

“Mă bucur că, din această toamnă, Partidul Social Democrat va avea o doamnă ca președinte al Consiliului Județean Mureș pentru că sunt încrezătoare că Dumitrița Gliga va reuși. Manager și mamă în momentul de față, nu pot decât să apreciez faptul că Dumitrița are curaj și că se va alătura doamnelor primar social-democrate, cele mai multe de altfel din județ, în străduința noastră zilnică, administrativă de a schimba fața comunităților pe care le conducem și cărora ne dedicăm timpul și priceperea. Te susțin cu toată inima, Dumitrița!”, a transmis Maria Moldovan.

Investiții pentru Beica de Jos în guvernarea PSD (2016-2019):

Valoarea totală a proiectelor de investiții: 9.680.730,80 lei;

Modernizare și dotare cămin cultural în Comuna Beica de Jos, Satul Șerbeni; Valoarea investiției: 1.630.797,95 lei; Sursa de finanțare: PNDR;

Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC14 Beica de Jos – Habic, DC 10 Căcuciu-Sânmihai de Pădure; Valoarea investiției: 7.107.642,85 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2;

Construire dispensar medical uman Beica de Jos; Valoarea investiției: 942.290,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

