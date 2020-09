Pavel Stan: ”Românii din Glodeni au nevoie de unitate”

Share



Se consideră un român adevărat, care își iubește dezinteresat țara și locurile natale, motiv pentru care vrea să reprezinte în continuare, în mandatul 2020-2024, românii din comună, în Consiliul Local Glodeni. Pavel Stan are vârsta de 53 de ani, locuiește în satul Moișa, comuna Glodeni, și este social-democrat cu acte de aproximativ 12 ani.

”Meseria mea de bază a fost de lăcătuș mecanic, apoi am fost tăbăcar, iar acum sunt fermier. Dețin, împreună cu familia mea, o fermă de vaci de lapte de aproximativ 40 de capete. Avem și o gamă de utilaje care ne ajută în activitatea noastră. Sunt membru al PSD de mai mult timp, de prin 2008. Am fost președinte al PSD Glodeni, apoi am predat ștafeta unui coleg, însă am rămas aproape de partid”, a declarat Pavel Stan, consilier local.

Potrivit candidatului social-democrat, în mandatul 2016-2020 ”s-a reușit asfaltarea unor drumuri importante pentru comunitate, iar în prezent se lucrează la căminul cultural”.

”Drumul de acces fiind mult mai bun decât era în trecut, casele din comună au început să aibă mare căutare, iar tinerii au început să se stabilească în comună. Sperăm să fie cum era pe vremuri, lumea să locuiască la sat. Avem două sate românești în Glodeni, Moișa și Merișor, iar mesajul meu pentru tineri este să nu uite că au rădăcinile în mediul rural, să nu uite că au plecat de la sat și să vină acasă, măcar o dată, de două ori pe lună. Ne bucurăm întodeauna de prezența lor”, a afirmat Pavel Stan.

”Degeaba stăm dezbinați, împrăștiați”

Candidatul PSD i-a îndemnat la unitate atât pe locuitorii români ai Glodeniului, cât și pe toți cetățenii, indiferent de etnie sau de simpatii politice.

”Îmi doresc să reușească proiectele de asfaltare peste deal, să se lege satele noastre cu comunele Băla și Ceuașu. Dacă se vor asfalta și drumurile laterale și dacă se va introduce apa și la acei locuitorii care încă nu au, cred că vom fi mult mai uniți. Din acest punct de vedere, cel mai potrivit partid care îndeamnă la unitate este Partidul Social Democrat. Degeaba stăm dezbinați, împrăștiați, e nevoie de unitate. Totodată, sunt de părere că la nivel de comună trebuie să fie o colaborare între partidele românești și UDMR. Ei sunt nouă consilieri, noi suntem doi. Le-am și mulțumit când am organizat acea festivitate intitulată ”Serbarea asfaltului”, deoarece fără susținerea lor proiectul nu s-ar fi făcut”, a punctat Stan Pavel.

Investiții pentru Glodeni în guvernarea PSD (2016 – 2019):

– ”Modernizare drum comunal DC 147, DJ 153B – Păcureni, comuna Glodeni” (valoarea investiției: 0,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale ”Adorjani Karoly”, comuna Glodeni” (valoarea investiției: 5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Reabilitarea și mansardarea dispensarului medical din localitatea Glodeni” (valoarea investiției: 1,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Reabilitarea căminului cultural din Glodeni” (valoarea investiției: 1,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Reabilitarea căminului cultural din localitatea Moișa” (valoarea investiției: 0,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Asfaltarea drumului comunal DC 148, comuna Glodeni” (valoarea investiției: 1,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)