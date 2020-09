Prietenilor mei maghiari!

Share



Observ cu regret o încercare a unor politicieni de manipula emoțional sentimentele comunității maghiare, scoțând din context afirmațiile colegilor mei de partid și încercând astfel să inducă falsa idee că aș avea o orientare anti-maghiară. Nimic mai fals!

Eu sunt româncă, născută din ambii părinți români. Și ca orice român de valoare, apreciez în mod deosebit cultura și tradițiile maghiare, care au avut o contribuție majoră la tot ce reprezintă astăzi Transilvania și Târgu Mureșul.

În clinica pe care o conduc, personalul angajat este jumătate de naționalitate română, jumătate de naționalitate maghiară. Pacienții pe care i-am tratat au fost jumătate români, jumătate maghiari. Cu pacienții maghiari, m-am străduit întotdeauna să vorbesc în limba lor maternă, atât cât am putut. Poate cu greșeli, poate cu accent, dar am încercat. Pentru că am considerat că așa e firesc când vorbești cu un om aflat în suferință.

Din cei 10 doctoranzi pe care îi coordonez, 5 sunt maghiari și 5 sunt români. Studenții pe care îi îndrum sunt 60% români și 40% maghiari.

Am organizat de repetate ori la Târgu Mureș Congresul CardioNET, prima manifestare în comun a Societății Române și Maghiare de Cardiologie.

Am trei fetițe care sunt jumătate românce și jumătate maghiare. Am o familie multiculturală, din care fac parte români, maghiari, evrei și mahomedani.

De aceea, nu pot fi bănuită de șovinism, intoleranță sau discriminare.

Am asistat la încercarea UDMR de a asmuți comunitatea maghiară din Târgu Mureș împotriva Partidului Național Liberal. Prin mesaje pe robot telefonic, prin comunicate, prin filmulețe pe Facebook, în care criticile aduse UDMR sunt etichetate drept mesaje împotriva comunității maghiare. O tentativă crasă de manipulare. Pentru că maghiarii înseamnă mult mai mult decât UDMR!

Maghiarii merită mai mult decât UDMR!

Un partid care și-a exclus sau marginalizat liderii cei mai valoroși, liderii care au făcut cel mai mult pentru comunitatea maghiară din Târgu Mureș. Elite medicale și simboluri ale istoriei maghiare din Transilvania, puși la colț din UDMR, pentru că au refuzat să servească stăpânii fără valoare și fără principii, mutați din Ardeal pe malul Dâmboviței!

Un partid care deși a fost la guvernare aproape non-stop în ultimii 30 de ani, a lăsat județele tradițional maghiare să se zbată în sărăcie și frustrări, în timp cei liderii serveau la București jocurile proprii de interese. Unde sunt azi județele și orașele conduse de liberali și unde sunt azi cele conduse de UDMR? Oradea, Cluj, Alba Iulia versus orașele din Harghita și Covasna sunt exemplele cele mai grăitoare în acest sens.

Un partid care, atunci când statul maghiar a trimis ajutoare pentru combaterea pandemiei, le-a distribuit la toate clinicile din oraș în afară de clinica care a redus mortalitatea prin infarct în secuime de la 25% la 5%, și care salvează zilnic viețile m aghiarilor și secuilor care suferă un infarct miocardic!

În discuțiile din familia mea, am auzit frecvent o frază rostită de profesorul universitar dr. Benedek Jozsef, prin anii 70: “Nu așteptați conducători de afară: cei de la București vor pune stăpâni de la București, cei de la Budapesta vor pune stăpâni de la Budapesta, și toți vor urmări doar interesele lor. E mai bine să ne conducem noi singuri!”

Zilele trecute, liderul delegației eurodeputaților români din grupul PPE, Rareș Bogdan, a făcut o vizită la Târgu Mureș. Puțini știu că socrul lui Rareș Bogdan este una din cele mai reprezentative personalități de etnie maghiară din Cluj Napoca.

Venit la Târgu Mureș, Rareș Bogdan a afirmat răspicat că Theodora Benedek este singura care poate zdrobi UDMR în alegerile pentru Primăria Târgu Mureș. Iar liderii UDMR s-au grăbit să spună că acesta este un mesaj antimaghiar. Greșit! Pentru că nu se poate pune semnul de egalitate între UDMR și maghiari.

Maghiarii înseamnă mult mai mult decât UDMR! Și merită mai mult decât UDMR! Târgu Mureșul este o familie mixtă, și asta trebuie să o înțeleagă și să o accepte și liderii UDMR!

THEODORA BENEDEK

P.S. Un lider UDMR mi-a cerut să iau poziție față de problema UDMR versus PNL la Târgu Mureș. Cele de mai sus reprezintă poziția mea!

(Material comandat de: PNL Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200012 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)