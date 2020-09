Școală în pandemie. Peste 100 de clădiri școlare din Mureș, fără conexiune la internet

Share



Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar 2020-2021, în evidențele Inspectoratului Școlar Județean Mureș se află 138 de clădiri școlare fără conexiune la internet, a anunțat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, prof. Sabin Gavril Pășcan, inspector școlar general adjunct.

”La nivelul întregului județ începând din luna iulie august Ministerul Educației ne-a solicitat diferite situații statistice. Noi le-am le-am transmis unităților și le-am prelucrat și am identificat numărul de tablete sau dispozitive electronice necesare, numărul de unități de învățământ care nu dispun de internet. Acum nu discutăm despre unitățile persoane juridice, ci discutăm de acele unități de învățământ structură de pe sate sau cătune. În toate aceste unități de învățământ vor fi legate conexiuni la internet. Numărul de clădiri fără conexiune la internet este de 138. O unitate de învățământ cu personalitate juridică poate să aibă mai multe structuri, mai multe clădiri”, a declarat prof. Sabin Gavril Pășcan.

La data curentă, 32 de școli de stat din Mureș vor începe anul școlar sub ”scenariu galben” și una singură, cea din comuna Mădăraș, va demera cursurile sub ”scenariu roșu.” În ceea ce privește unitățile de învățământ private, luni, 14 septembrie, 3 dintre acestea vor începe cursurile sub ”scenariu galben” și 1 sub ”scenariu roșu”.

Potrivit reglementărilor, ”scenariul galben”, care înseamnă o rată de incidență de 1-3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, înseamnă o formă de participare fizică, cumulată cu o participare online cu mențiunea că preșcolarii, elevii din învățământul primar și clasele terminale, respectiv VIII, XII, sunt obligați să participe fizic la ore, ceilalți putând opta pentru varianta online. În caz de ”scenariu roșu”, ceea ce înseamnă minim 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, cursurile se vor desfășura excusiv online.

Alex TOTH