Teodor Vultur (Lunca): “Lumea îmi cunoaște capacitatea de muncă, realizările sunt vizibile”

Comună modestă, fără un buget local foarte mare, dar cu o administrație locală condusă de către un primar gospodar. Primarul comunei Lunca, Teodor Vultur, căci despre el este vorba, a numărat anul acesta 28 de ani de când conduce destinele localităților de la granița județului Mureș cu Bistrița-Năsăud. În acest an candidează pentru al optulea mandat de primar din partea Partidului Social Democrat, în rândurile căruia este din 1992, pentru că mai are încă proiecte de finalizat și speră să o facă tot en-fanfare, ca de fiecare dată.

Inginer agronom de profesie, Teodor Vultur, primarul comunei Lunca, a avut întreaga viață profesională două locuri de muncă: inginer-șef la CAP, timp de 11 ani, după ce a absolvit la Timișoara în 1980, și primar. A rămas la glie, acasă, unde s-a căsătorit acum 39 de ani, având două fete și un nepoțel de 2 ani și jumătate.

“Prin prelungirea ultimului mandat din iulie încoace, am depășit 28 de ani de primărie. Fiecare mandat l-am luat din primul tur de scrutin, indiferent că au fost două tururi sau că a fost unul singur, deci nu am fost primar de turul 2. Cu mulți din primărie sunt din 1992 în aceeași echipă”, menționează candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Lunca.

Până la recepția finală

În mandatul 2016-2020, Teodor Vultur a implementat câteva proiecte, atât pe fonduri europene, cât și pe fonduri guvernamentale.

“Am finalizat un proiect de drumuri comunale și străzi comunale pe măsura 7.2, un proiect în valoare de un milion de euro, care s-a finalizat practic în 2019, inclusiv recepția finală. Pe aceleași fonduri europene am realizat un drum agricol în comuna Lunca, pe o distanță de aproape 9 kilometri, valoare tot un milion de euro. Primul proiect a fost undeva de 8 kilometri asfaltare, finalizat în 2019, urmează ca recepția finală să fie încheiată foarte, foarte repede, având de făcut doar recepția de la finalizarea lucrărilor. Tot în finalizare suntem cu un proiect guvernamental pe PNDL 2, de asfaltare străzi comunale, proiect în valoare de aproximativ două milioane de euro, deci 12,3 kilometri de asfaltare. Lucrările sunt finalizate, urmând a se lucra, în momentul de față, la acostamente, șanțuri, accese. Avem în derulare, în momentul de față, 2 proiecte pe măsura 7.6, ceea ce înseamnă cămine culturale la Frunzeni și Băița în valoare de aproximativ 250.000 de euro fiecare. Suntem în faza de licitație pentru execuție la fiecare proiect, la fiecare cămin avem 3 ofertanți”, enumeră Teodor Vultur proiectele finanțate din fonduri europene și guvernamentale.

Dar acestea nu sunt toate realizările, pentru că se lucrează și din bugetul local.

“M-aș referi la câteva poduri făcute peste valea Luncii, care au o însemnătate deosebită, în sensul că fac legătura între drumul agricol și șoseaua națională sau parte din hotarul comunei Lunca. Avem din bugetul local bani alocați pentru 2 capele, în satele Logig și Lunca. În satul Logig s-a demarat lucrarea, în Lunca suntem în faza de proiectare, finalizare a proiectului. De asemenea, lucrăm la o încălzire centrală la căminul cultural din Lunca și tot din bugetul local se vor finaliza, în satele Logig și Sântu, șanțuri betonate și accese. Menționez că în 2016 am asfaltat doar intravilan drumul comunal DC 159 Sântu și DC 161 Logig, fiind fonduri din bugetul local ne-am limitat doar la intravilan. În momentul de față pot să vă spun că nu mai avem nicio străduță neasfaltată, numai străzi cu piatră. De asemenea, iluminatul public a fost reabilitat în mandatul 2016-2020, o parte în 2017 din bugetul local, iar o parte prin fonduri guvernamentale, prin PNDL 2”, a continuat Teodor Vultur cu avalanșa de proiecte derulate.

Lunca nu are niciun drum județean, astfel că întreaga rețea de drumuri, în lungime de circa 60 de kilometri, trebuie reabilitată local. Proiecte derulate din bugetul local au mai fost: terenul de sport din gazon sintetic și reabilitarea primăriei sau a căminului cultural. Ar mai fi de menționat că toate școlile din comuna Lunca sunt cu autorizație de funcționare, toate sunt cu apă potabilă, racordate atât prin surse locale sau la rețeaua de apă cu fosă septică, întrucât nu există canalizare.

Viitorul aduce încă de lucru

Categoric ar mai fi foarte multe de făcut, acesta este și motivul pentru care candidează pentru încă un mandat, subliniază primarul Teodor Vultur.

“Din păcate am pierdut un proiect care a intrat în finanțare în luna octombrie 2019, ni s-a comunicat că am câștigat pe FDI un proiect în valoare de 5 milioane de euro, tot pe infrastructură, urma să semnăm contractul de finanțare. Din păcate scena politică la momentul respectiv s-a schimbat și am rămas cu proiectul nefinanțat. Nu ne-am descurajat, proiectul este eligibil, rămâne în așteptare, urmărim alte surse; avem proiecte depuse pe aceelași fond, o canalizare în toată comună. Proiectul era de infrastructură, drumuri comunale și drumuri adiacente”, arată primarul comunei Lunca.

Canalizarea rămâne un of pentru că nu este rezolvată pe raza comunei.

“Ca proiecte în derulare, pe lângă cele enunțate, am depus, momentan, la Compania Națională de Investiții, două proiecte pentru regularizarea a două cursuri de apă, unul în satul Logig, pe râul Fleț, care este cadastrat și este în proprietatea statului, suntem în faza în care am obținut extrasul de carte funciară ca și completare la proiect. La Băița avem pârâul Băița despre care, la fel, suntem în faza în care depunem în completare extrasele de carte funciară pentru a încerca aceste regularizări, întrucât la fiecare ploaie mai mare avem inundații care afectează gospodăriile, drumurile, șanțurile. Am mari speranțe ca acestea să fie implementate. Iată și un motiv pentru care candidez pentru al 8-lea mandat, tocmai aceste lucrări”, spune Teodor Vultur, primarul comunei Lunca.

Așteptăm investitorii

Lunca este situată la limită de județ, la o distanță destul de mare de Târgu Mureș, 50 de kilometri mai exact, la 16 kilometri față de orașul Reghin, astfel că mari afaceri nu se desfășoară pe raza comunei, însă investitorii sunt așteptați cu utilitățile asigurate.

“Micii fermieri sau micii întreprinzători se reduc la partea de agricultură și zootehnie, eventual procesatori de lapte, deci nu pot spune că avem firme mari, care să ofere foarte multe locuri de muncă. Așteptăm investitorii, de aceea am pus accent pe dezvoltarea infrastructurii, să avem apă, iar în viitor, canalizare, și apoi sperăm că vor fi atrași de comuna noastră”, consideră Teodor Vultur.

În ultima vreme, s-a dezvoltat pe raza comunei crama de la Sântu și partea de zootehnie, un fermier deținând 150-200 de capete.

“Avem și pășuni comunale, o suprafață de 1200 de ha, puține comune au așa potențial de pășunat. Există la noi în comună și un efectiv de animale destul de mare, sunt peste 2.000 de bovine adulte și tinere și 6.000 de ovine. Potențial există, trebuie doar investiții, surse de finanțare și bunăvoință”, crede primarul comunei Lunca, care speră că fermierii vor înțelege importanța asocierii, care le poate aduce beneficii numeroase atât pe partea de achiziție de inputuri, cât și pe partea de producție și apoi valorificare.

“Mizez pe faptul că sunt foarte cunoscut, lumea îmi cunoaște capacitatea de muncă, realizările sunt vizibile, eu cred că oamenii au încredere să mă aleagă pentru un nou mandat.”

Investiții în comuna Lunca în guvernarea PSD (2016-2019):

Valoare totală a proiectelor de investiții: 19.200.987,11 lei. Valoare totală: 18.012.904,54 lei.

– Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in Comuna Lunca, judetul Mures; valoarea investiției: 4.521.002,86 lei; Sursa de finanțare: PNDR.

– Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri comunale si strazi in Comuna Lunca, județul Mures; Valoarea investiției: 4.539.000,00 lei; Sursa de finanțare: PNDR.

– Modernizare si dotare camin cultural in Localitatea Frunzeni, Comuna Lunca, județul Mures; Valoarea investiției: 941.906,77 lei; Sursa de finanțare: PNDR.

– Modernizare si dotare camin cultural in Localitatea Baita, Comuna Lunca, județul Mures; Valoarea investiției: 953.287,48 lei; Sursa de finanțare: PNDR Investiții contractate.

– Asfaltare strazi rurale secundare in comuna Lunca, județul Mures; Valoarea investiției: 7.902.790,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

– Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Lunca, județul Mures; Valoarea investiției: 343.000,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

– Casa tradițională Daia; Valoarea investiției: 50.000 de euro; Sursa finanțării: GAL Saschiz.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)