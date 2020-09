Peste 550 de motocilişti, la parada Maris Fest

Share



Peste 550 de motociclişti din toată ţara au participat, sâmbătă, la parada Maris Fest, cea mai mare manifestare motociclistică din România, care s-a derulat sub genericul “Virusul Există, Poartă (M)Cască”, sloganul fiind “Poartă cască, poartă mască!”.

“Suntem în jur de 550 de motociclişti adunaţi până acum, un pic mai multă lume decât am estimat, ceea ce e bine. Înseamnă că motocicliştii sunt curajoşi, nu le e frică de nimic, dar, în acelaşi timp, suntem şi prevăzători pentru că sloganul din acest an este ‘Poartă cască, poartă mască!’. Dacă ne protejăm de virusul medical cu mască, virusul motociclistic este protejat de cască în trafic. Nu am identificat motociclişti din alte ţări, în schimb am identificat din alte judeţe (…) Nu puteam să renunţăm la această ediţie, fiindcă am ajuns la un eveniment care este cel mai mare de acest gen din ţară (…) Vrem să demonstrăm că viaţa merge înainte, că, în ciuda neajunsurilor peste care trebuie să trecem în această perioadă, motocicliştii sunt foarte bine organizaţi şi cu o foarte bună organizare putem trece peste toate vicisitudinile vieţii”, a declarat organizatorul Maris Fest, Thomas Moldovan.

Cei peste 550 de bikeri s-au adunat, sâmbătă, în parcarea stadionului Trans Sil din Târgu Mureş, de unde s-au deplasat cu motoarele turate pe traseul Str. Insulei – Cuza Vodă -Gheorghe Doja -Budiului – Bulevardul 1848 – Gheorghe Doja – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – Budai Nagy Antal – Bulevardul Pandurilor – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – Livezeni – Cutezanţei – Înfrăţirii – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – P-ta Victoriei – Piaţa Trandafirilor – Mihai Viteazu – Gheorghe Marinescu – 22 Decembrie 1989 – Piaţa Mărăşti- Pasaj CFR- Aleea Carpaţi- Complex Mureşul.

(www.agerpres.ro)