Cum ne pregătim pentru începerea școlii în pandemie

Demararea noului an școlar este, în mod evident, una atipică față de ceilalți ani. Dar această nesiguranță nu trebuie să se regăsească și în ghiozdanul copilului tău. Acest lucru stă în puterea ta 100%. Aşa că, dacă nu ai de unde afla oficial cele mai bune recomandări, ia-le în considerare pe ale noastre. Căci, ca niciodată până acum, pe lângă obișnuitele rechizite, trusa micuțului tău trebuie să conțină obiecte specifice vremurilor noi în care trăim:

M ăş ti de protec ţ ie . De preferat să fie special create pentru copii, fie că sunt de unică folosință, textile sau cu filtru. Important este să te asiguri că măștile stau fix pe nas. Cel mai bine este să îi dai celui mic 2-3 măști la el, deoarece specialiștii spun că acestea oferă protecție maximum 4 ore. De asemenea, dacă masca se umezeşte, aceasta trebuie schimbată. Iar, la cum îi știm pe prichindei, accidente minore se întâmplă mereu.

Soluţie fără clătire. Recomandat pentru cei mici este o soluţie de curățare care nu le atacă pielea sensibilă. Aceasta le va asigura igienizarea, cel puțin până vor ajunge la grupurile sanitare unde se pot spăla pe mâini corespunzător. Specialiștii nu recomandă spirtul până când aceștia nu ajung la adolescenţă.

Un dezinfectant portabil. Unitățile de învățământ sunt responsabile să asigure igienizarea corespunzătoare a instituțiilor. Cu toate acestea, având în vedere că vorbim despre un flux zilnic de elevi în sălile de clasă, cel mai bine este să fim și noi, părinții, precauți. Pune-i în ghiozdan copilului tău și un dezinfectant de buzunar, cu care să poată șterge banca, scaunul sau obiectele pe care le atinge des.

Atenţie: Asigură-te că dezinfectantul poate fi folosit în preajma celor mici, fără a emana vapori toxici. Găsești o astfel de variantă prietenoasă dar eficientă în Asevi Gerpostar Plus. Dezinfectatul elimină bacteriile, ciupercile și virușii și lasă un miros plăcut, iar, în plus, are o formulă îmbunătățită fără leșie, care îl face sigur de utilizat în prezența copiilor și a animalelor. Fii inventiv și toarnă dezinfectantul în recipiente mai mici de tipul celor de călătorie care pot fi ușor de transportat. Așa vei ști că este un produs de calitate și vei face și economie de bani, față de situația în care ai cumpăra mai multe produse în cantități mici.

Acum că ghiozdanul micuțului este complet, să nu uiţi și de trusa părintelui „de acasă”. Ce, credeai că tu ai scăpat? Produsele care nu trebuie să-ți lipsească din casă odată cu începerea școlii sunt:

Un detergent de rufe eficient . Începerea școlii înseamnă și mai multe haine de spălat, uneori chiar și țesături cu pete mai dificile – de cerneală, noroi sau mâncare. Nu te speria, însă! Încearcă detergentul de rufe Asevi Max Actif. Scoate și cele mai încăpățânate pete și elimină mirosurile neplăcute. Îl poți folosi cu încredere pentru hainele copilului deoarece are o formulă testată dermatologic.

O soluție de curățat podelele care curăţă și igienizează. Nu de puține ori vei observa că micuțul a intrat prin toate camerele cu încălţămintea pe care a purtat-o la școală. Nu lăsa asta să te ia pe nepregătite și asigură-te că ai mereu la îndemână un detergent de pardoseli care îndepărtează murdăria, dar și dezinfectează suprafețele. Alege un produs cu PH neutru, precum Asevi Cian care e eficient și în eliminarea microbilor. Îl poți utiliza pe orice tip de pardoseli fără nicio grijă și, pe deasupra, te vei bucura și de un miros proaspăt mult timp.

Ia-ți măsurile necesare de protecție și permite ca începutul anului școlar să fie o bucurie pentru toată familia! Pentru că ceva ne spune că în acest an și tu ți-ai dorit mai mult ca niciodată ca cei mici să se întoarcă la școală.