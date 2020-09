Mesaj de la personalități ale României pentru elevi înainte de începerea școlii

Share



Ora de caligrafie este un proiect PiArt Vision și este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni și susținut de compania de curierat DPD România. Proiectul este un concept cultural – educațional și îndeamnă la educația sănătoasă, temeinică și dorește să transmită un mesaj de încurajare și responsabilitate copiilor, învățătorilor și părinților,

,,Este un proiect lansat la Muzeul Național Cotroceni în anul 2017 pe care îl organizăm cu mare drag în fiecare an, deoarece am observat că mulți copii sunt pasionați de dimensiunea estetică a scrisului. Creativitatea și educația se întâlnesc și de această dată sub forma unei îndeletniciri pe care nu dorim ca generațiile următoare să o dea uitării. De aceea, demersul nostru este mai mult decât un eveniment sau o manifestare punctuală, este o pledoarie pentru scrisul de mână, o campanie de sensibilizare în favoarea caligrafiei ca parte din dezvoltarea frumoasă a generației tinere și educate din România”, a precizat Liviu Jicman, directorul Muzeului Național Cotroceni.

În acest an școlar, în care multe lucruri sunt incerte și atipice, personalități cunoscute ale României au transmis un mesaj important elevilor, prin care îi îndeamnă să privească acest nou început ca pe o provocare și ca pe o lecție a curajului care îi va face mai puternici. Videoclipul reunește personalități precum: Ana Blandiana, Maia Morgenstern, Marian Preda, Melania Medeleanu, Medeea Marinescu, Amalia Enache, Ana – Maria Brânză și Cornel Ilie.

,,Chiar dacă vremurile sunt diferite, Educația copiilor nu trebuie să fie afectată în niciun fel. Cei mici au nevoie de încurajarea oamenilor mari, de repere adevărate care să le ghideze drumul”, a transmis Oana Ivan, co-fondator PiArt Vision.

https://youtu.be/eJXcDW0DOjE

Andreea ȚIȚIU