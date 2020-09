Petru Moldovan (Aluniș): ”Ne dorim să fie conlucrare în comună”

Share



În comuna Aluniș, Partidul Social Democrat mizează pe o echipă coordonată de Petru Moldovan, de profesie silvicultor și consilier local la al patrulea mandat.

”Mă numesc Moldovan Petru, locuiesc în Aluniș de vreo 30 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, sunt silvicultor, lucrez de vreo 25 de ani în această meserie, sunt tehnician silvic la Ocolul Silvic Vătava. Sunt consilier PSD în cadrul Consiliului Local Aluniș din 2016, dar mai am la activ încă trei mandate de consilier local. Consider că Partidul Social Democrat este un partid cu potențial, cu o bună orientare către cetățeni și către realizarea de investiții care s-au derulat nu doar în zona noastră, ci am văzut și prin județ și în țară, cu oameni competenți, ce pot să aibă un aport consistent la viitorul comunei, mai ales la noi fiind compusă comuna din etniile română, maghiară și rromă. La noi între români, am văzut că multe persoane se orientează spre acest partid”, a declarat candidatul social-democrat.

Activitate bună în Consiliul Local

La încheierea mandatului de consilier local din legislatura 2016-2020, Petru Moldovan se declară mulțumit de activitatea depusă în cadrul Consiliului Local al comunei Aluniș.

”Am contribuit la dezvoltarea comunei și am fost tot timpul alături de conducerea Primăriei și a Consiliului Local, la drumul care s-a construit în ultimii ani în cadrul comunei, drumurile comunale s-au asfaltat, s-au construit străzi pavate în cadrul comunei, șanțuri bătătorite, locuri de agrement, joacă, parcuri pentru copii, în Fițcău, Lunca Mureșului și Aluniș. Am participat activ și am fost chiar în comisia de pășunat, unde am încercat să administrăm pășunile, terenurile și dorim să facem câte o cabană în fiecare loc de pășune, unde să fie un loc de cazare cât de cât, iar acum doi ani am reușit să punem camere de supraveghere în fiecare sat și să modernizăm iluminatul public”, a subliniat Petru Moldovan.

Canalizarea și gazul, obiective de viitor

Referindu-se la proiectele importante pentru dezvoltarea comunei Aluniș, candidatul social-democrat a afirmat că rețeaua de canalizare și asfaltarea drumurilor de exploatație reprezintă principalele ofuri ale cetățenilor.

”Pot spune că în decursul activității mele am fost ascultat și respectat întotdeauna de consilierii maghiari. Au fost și discuții contradictorii, dar întotdeauna acestea au fost constructive. Cel mai tare mă doare că nu avem canalizare în comună, este obiectivul principal pentru care voi lupta în continuare și sper să reușim în mandatul viitor. Ne dorim și asfaltarea drumurilor de exploatație din afara localităților, care lasă de dorit. Drumurile respective trebuie pietruite, șanțurile trebuie întreținute și drumurile care asigură accesul către pădurile din proprietatea Primăriei, care iarăși lasă de dorit, deoarece accesul este foarte greu. Mă voi lupta pentru ele. Avem peste tot animale, vite, oi, iar oamenii ar trebui să fie sprijiniți logistic, prin infrastructură și drumuri de acces la fermele lor. Totodată, comuna noastră se află într-o zonă foarte frumoasă pentru turism, cu potențial turistic și intenționez să sprijin populația pe cât posibil, cu proiecte pentru agroturism care ar avea un viitor foarte bun în zona aceasta”, a afirmat Petru Moldovan.

În ceea ce privește prioritățile pentru viitor ale comunei Aluniș, Petru Moldovan a amintit realizarea rețelei de canalizare și introducerea infrastructurii de gaz metan în localitate prin intermediul unui proiect realizat în comun cu alte primării din zonă.

”A existat un proiect vechi pentru canalizare, despre care nu știu din ce cauze nu s-a realizat și acum avem pe masă o documentație. O să mă zbat în continuare pentru a o finaliza și petru a introduce canalizarea. Ce îmi doresc, și am și votat să ne înscriem într-o asociație a comunelor de pe Valea Mureșului pentru introducerea gazului natural și acesta este, din nou, un proiect de viitor care este foarte așteptat de populație. Este vorba de toate satele aparținătoare, dat fiind faptul că acea conductă va merge pe Valea Mureșului, între mai multe comune, precum Brâncovenești, Aluniș, Rușii Munți și Vătava. Va fi un proiect foarte interesant și benefic pentru comunități. Timp de 30 de ani am lucrat în mijlocul oamenilor, fiind cu relații de silvicultură și am încercat să mențin relațiile sănătoase, și cu maghiarii, și cu rromii, avem în comună aproape 1.000 de persoane de etnie rromă, să fie liniște și putem spune că într-adevăr și conducerea Primăriei și Consiliul Local s-a ocupat de acest lucru, nu am avut necazuri mari, nici furturi în Aluniș sau de pe câmp, destul de bine s-a menținut liniștea”, a precizat candidatul PSD.

Candidați din mai multe domenii

Totodată, Petru Moldovan a caracterizat astfel lista de consilieri propuși de PSD pentru Consiliul Local al comunei Aluniș: ”Am considerat că pe lista de consilieri să propunem mai multe nume, și agricultori, crescători de animale, muncitori care lucrează în cadrul fabricilor, am încercat să cuprindem cât mai multe domenii de activitate și candidații să fie din cât mai multe domenii din zonă.”

Mesaj de înțelegere pentru locuitori

”Mesajul meu pentru locuitorii comunei este să fie conlucrare, să fie înțelegere, să muncim împreună să ne înțelegem, pentru că oricum e greu, nu putem despărți etniile, sunt chiar și familii mixte și e nevoie să mergem înainte, să trăim împreună. Susțin candidatura doamnei Dumitrița Gliga pentru președinția Consiliului Județean Mureș. Susțin, de asemenea, echipa propusă de PSD pentru Consiliul Județean Mureș, condusă de domnul Vasile Gliga. Mai rar așa om care să fie atât de aproape de locuitori, dumnealui și Partidul Social Democrat a contribuit foarte mult la bunăstarea județului și a comunelor din județ, mai ales a celor de pe Valea Gurghiului și Valea Mureșului”, a transmis Petru Moldovan.

”Condițiile existente în școala din comună sunt bune. A fost și un proiect de dotare a școlii și avem laboratoare dotate cu calculatoare pentru copii. Școala e chiar foarte bine dotată, curată, aranjată, s-a renovat, s-au mai făcut câteva săli de clasă, avem sală de sport și proiectul a fost realizat în perioada în care în țară au fost mai multe proiecte similare”, a mai spus Petru Moldovan.

Investiții pentru Aluniș în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Asfaltare străzi în comuna Aluniș” (valoarea investiției: 6,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)