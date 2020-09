Apa și canalizarea, priorități PSD în Gornești

Share



În comuna Gornești, social-democrații speră să obțină minim două mandate în viitorul Consiliu Local care se va constitui pentru perioada 2020-2024. Lista PSD Gornești pentru Consiliul Local este deschisă de Aurel Savu, unul dintre seniorii comunei care, la cei 68 de ani pe care îi are, își dorește să fie un factor activ în finalizarea principalelor proiecte de infrastructură din localitate.

Proiecte pentru toate categoriile sociale

Aurel Savu este de profesie frezor, în prezent pensionar, și deține o bogată experiență pe plan administrativ, fiind, între anii 2000 și 2008, viceprimar al comunei Gornești.

”Fac politică din anul 2000. Am lucrat la unitatea militară din Gornești și am avut comandant care m-a îndrumat spre social-democrație. În anul 2000 am candidat pe lista consilierilor locali, fiind ales alături de un coleg. În perioada 2000 – 2008 am ocupat funcția de viceprimar și sunt la curent cu problemele comunei, care are nouă sate și 6.000 de locuitori. Am sprijinit întotdeauna proiectele de infrastructură, precum și investițiile pentru modernizarea școlilor și a grădinițelor și am încurajat și sprijinit activități pentru persoanele vârstnice, mai ales în Mura Mică și Mura Mare unde media de vârstă este de 80 de ani. Printre obiectivele realizate, în calitate de viceprimar, amintesc: o sală de sport unde tinerii au posibilitatea de a face mișcare și o școală nouă în Gornești, benefică pentru copiii din localitate”, a declarat Aurel Savu.

Potrivit candidatului social-democrat, principalele proiecte ale comunei vizează infrastructurii și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din satele aparținătoare.

”Din 2016 până în 2020 am susținut proiectul de introducere a apei și a canalizării, precum și asfaltarea drumului comunal Periș – Teleac, pe o lungime de 12 kilometri. Canalizarea este aproape de finalizare în Iara de Mureș, sperăm ca până în mai 2021 să fie funcțională în localitățile Gornești și Periș. Ne dorim, de asemenea, asfaltarea străzilor laterale atât în Gornești, cât și în Periș”, a subliniat Aurel Savu.

”Mi-am propus să îmi continui activitatea de consilier local pentru a supraveghea îndeaproape cele două obiective demarate, respectiv asfaltarea străzilor laterale și canalizarea. Bineînțeles, mai sunt proiecte care vizează reabilitarea căminului cultural din Petrilaca, dar și școala din Pădureni, căminul cultural din Ilioara. Toate sunt lucrări începute și sperăm că în mandatul următor aceste proiecte vor fi finalizate”, a adăugat Aurel Savu.

Mobilizare pentru participare la vot

Conștient că prezența la vot va fi decisivă în stabilirea numărului de mandate în viitorul Consiliu Local, seniorul social-democrat a transmis locuitorilor să se prezinte la urne în data de 27 septembrie.

”Sperăm la obținerea a cel puțin două mandate în viitorul Consiliu Local. Eu candidez pe locul 1, iar pe locul 2 este Luca Petru din Teleac, despre care pot spune că este un băiat serios, fermier. Pe locul 3 se află un tânăr din Periș, Szasz Petrică. Transmit un mesaj comunității românești ca să meargă la vot în data de 27 septembrie, pentru a fi cât mai bine reprezentată în viitorul Consiliu Local. Noi facem campanie din casă în casă, de la om la om, deoarece acesta este crezul nostru. Le doresc cetățenilor sănătate și putere de muncă și îi rog să ne sprijine pentru a putea continua proiectele începute în Gornești”, a conchis Aurel Savu.

Finanțări pentru Gornești, în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Reabilitare și modernizare grădiniță în Gornești” (valoarea investiției: 1,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Alimentare cu apă, canalizare menajeră pentru localitatea Pădureni, comuna Gornești” (valoarea investiției: 6,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

-”Renovarea căminului cultural din Petrilaca de Mureș și modernizarea și renovarea căminului cultural Periș” (valoarea investiției: 2,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Canalizarea apelor menajere în localitățile Gornești și Periș, comuna Gornești” (valoarea investiției: 0,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești” (valoarea investiției: 9,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)