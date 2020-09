Apa și canalizarea, priorități PSD la Coroisânmărtin

Share



Echipa Partidului Social Democrat care candidează pentru Consiliul Local al comunei Coroisânmărtin este condusă de Gheorghe Iuliu Suciu, fost viceprimar al localității.

”De profesie sunt operator gaz metan, am vârsta de 59 de ani, am două fete, iar din 2000 până în 2016 am ocupat funcția de viceprimar al comunei Coroisânmărtin. Am intrat în politică în 1996 și am ales să fac politică în PSD pentru că întotdeauna am avut încredere în inițiativele partidului care au fost gândite pentru binele oamenilor. De-a lungul timpului, PSD s-a ținut mereu de promisiunile făcute către populație”, spune despre el, dar și despre colegii din PSD, Gheorghe Iuliu Suciu.

Infrastructura, obiectivul nr. 1

Fostul viceprimar social-democrat din Coroisânmărtin a trecut în revistă câteva realizări la care și-a adus contribuția în perioada 2000-2016 și a prezentat principalul of al locuitorilor, respectiv necesitatea introducerii în comună a rețelei de apă menajeră și canalizare.

”Perioada 2000-2016 a însemnat ca și realizări reabilitarea unui cămin cultural în comuna Coroisânmărtin, asfaltarea drumului comunal DC 63 Coroisânmărtin – Șoimuș, realizare de trotuare noi în Coroisânmărtin și realizarea unui dig de apărare împotriva inundațiilor, în Coroi. Pe viitor ne propunem să asfaltăm și străzile laterale și sperăm la introducerea apei potabile și a canalizării în comună. Acest obiectiv nu depinde de voința noastră deoarece suntem incluși în acel Master-Plan de la nivelul județului Mureș. Totodată, atât eu personal cât și colegii mei din PSD suntem și vom fi preocupați de reabilitarea școlilor și de asigurarea unor condiții bune pentru elevii din comună”, a declarat Gheorghe Iuliu Suciu.

Candidatul social-democrat a mai subliniat că odată realizată infrastructura de apă și canalizare, autoritățile locale vor avea un atu în atragerea investitorilor în Coroisânmărtin.

”Suntem pe o linie laterală, iar atragerea agenților economici este un obiectiv foarte greu de realizat în condițiile lipsei infrastructurii, mă refer la apă și la canalizare. Prin urmare, realizarea acestei infrastructuri va fi principala preocupare a echipei PSD din Coroisânmărtin”, a menționat Gheorghe Iuliu Suciu.

”Mesajul meu pentru cetățenii comunei este săvină la vot și să voteze Partidul Social Democrat,iar la Consiliul Județean echipa PSD și pe doamna Dumitrița Gliga. O cunosc de mulți ani, este un om corect. Am colaborat foarte bine și consider că este un om de încredere, nu mi-a întors niciodată spatele”, a mai spus Gheorghe Iuliu Suciu.

Investiții pentru Coroisânmărtin în guvernarea PSD (2016-2019):

– Valoare totală: 7.966.610,00 lei.

– Modernizarea drumului comunal DC 63 și a străzilor din localitatea Soimus; Valoarea investiției: 6.242.760,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 1.

– Pod nou peste pârâul Seleus în satul Soimus; Valoarea investiției: 972.725,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

– Modernizare străzi în satul Soimus; Valoarea investiței: 751.125,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)