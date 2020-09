Primăria Livezeni în parteneriat cu Asociația pentru Inovare Socială lansează campania umanitară “GHIOZDANUL PLIN – 2020”

Share



Anul 2020 a venit cu provocări mari pentru societatea românească atât pe plan sanitar, economic cât și în sistemul educațional. Pentru a face față acestora, oamenii au trebuit să se adapteze la noul mod de viață, iar copiii au experimentat noi metode de a participa la cursuri.

Din cauza situației pandemice în care încă ne aflăm, este posibil ca și noul an școlar să se desfășoare parțial sau integral în mediul online, caz în care foarte mulți copii vor întâmpina dificultăți în a putea “merge” la școală.

O comunitate în care găsim astfel de copii este cea din Livezeni, județul Mureș, unde trăiesc în sărăcie peste 400 de familii, persoane private de servicii de sănătate și educație, fără venituri, locuri de muncă și fără să își cunoască drepturile. Dintre acestea, 150 de familii trăiesc doar din alocații, 250 de persoane primesc venitul minim garantat și mai mult de jumătate din gospodării sunt suprapopulate, în fiecare casă de chirpici care stă să cadă, locuind cel puțin 6 suflete. În sat, încă există case într-o stare avansată de distrugere ce reprezintă un pericol pentru familiile respective, neracordate la energie electrică, fără încălzire pe timp de iarnă, și aproape nicio familie nu are acte de proprietate pe acoperișul de deasupra capului.

Învățământul local, se confruntă cu o rată a abandonului școlar de 13% și 290 de copii sunt analfabeți. Aproape 1000 de persoane nu au un loc de muncă, adică 80 % din populația aptă de muncă a comunității. Din aceștia, peste jumătate au cel mult 4 clase, iar 350 au terminat gimnaziul.

În acest context, Primăria Livezeni în parteneriat cu Asociația pentru Inovare Socială derulează și anul acesta Campania umanitară “GHIOZDANUL PLIN” ce vine în completarea programului de fundraising desfăşurat în anii 2018 și 2019 și are ca scop sprijinirea a 295 de copii afectați de sărăcie extremă și marginalizare din comunitatea Livezeni pentru a avea acces la școală, în anul școlar 2020-2021.

Rezultatele pozitive ale campaniilor umanitare din cadrul proiectului “Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei şi a marginalizării în Livezeni” ne-au motivat să lansăm și anul acesta apelul către toți cei care vor să se implice în ajutorarea acestor copii, cu speranța că vom primi susținerea oamenilor cu suflet mare și astfel să putem oferi copiilor din Livezeni încredere în a începe noul an școlar cu zâmbete pe fețe.

În continuare, sunt invitate să se alăture campaniei persoane fizice, persoane juridice sau instituții publice care pot și își doresc să contribuie cu donații pentru elevii din Livezeni.

Copii au nevoie în primul rând de dispozitive necesare urmării cursurilor online: tablete, telefoane, laptop-uri cu conexiune la internet, apoi de: rechizite, materiale educaționale, cărți, haine, uniforme școlare și încălțăminte și nu în ultimul rând de produse de igienă pesonală și dezinfecție.

Donațiile vor fi realizate în ambalaje deschise, pentru centralizarea lor, fiind apoi organizate de către noi în seturi pe vârste / clase, dar și în bani ce vor fi folosiți la achiziționarea produselor necesare.

Perioada campaniei în care vor fi colectate bunurile este iulie – septembrie 2020.

Pentru mai multe detalii accesează:

1. site-ul: www.vector-mures.ro

2. paginile de facebook:

• Asociaţia de inovare sociala www.facebook.com/responsabilitate.sociala.92

• Livezeni2020 https://www.facebook.com/vectormures/

și vino alături de noi să dăm o mână de ajutor!