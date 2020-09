Daniel Maxim (Adămuș): ”Pot dovedi că omul sfințește locul”

Share



Propunerea PSD pentru funcția de primar al comunei Adămuș este Daniel Maxim, unul dintre cei mai destoinici locuitori ai așezării aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Târnăveni. Candidatul social-democrat desfășoară activități în domeniul agriculturii, panificației și comerțului și spune că nu vrea să devină primar pentru a se îmbogăți, ci pentru a-și pune experiența de antreprenor în slujba dezvoltării localității. Mai mult, având o situație financiară foarte bună, a făcut multe donații și sponsorizări.

Viziune pentru dezvoltarea comunei

Daniel Maxim este căsătorit, are 42 de ani, e de profesie tehnician agricol și deține în CV două mandate de consilier local.

”Am intrat în politică în anul 2012, până atunci nu am fost implicat deloc în activități politice. M-am înscris în PSD pentru că la momentul respectiv a fost singurul partid care a avut încredere în potențialul meu și mi-a oferit un loc eligibil pe lista de consilieri locali în Adămuș. Având activități private pe raza comunei Adămuș, comerț, producție și agricultură, am vrut să mă implic pentru a vedea cum se gestionează comuna din punct de vedere administrativ. PSD mi-a oferit atunci acea șansă, iar de atunci am avut două mandate de consilier local. De la încheierea studiilor am lucrat doar în mediul privat, am înființat o firmă în asociere cu mama mea și am deschis primul magazin alimentar în localitatea Adămuș. Ulterior, am mai deschis un magazin și din 2003 am cumpărat o brutărie. Având în vedere că Adămuș se află într-o zonă agricolă foarte bună, dar și faptul că am studii în domeniul agriculturii, m-am implicat și pe partea de agricultură încercând să creez un circuit: producție de cereale, brutărie și comerț. Am o situație materială bună, de aceea subliniez că nu doresc să devin primar pentru a mă realiza material, ci pentru a-mi pune experiența de antreprenor în dezvoltarea comunei”, a declarat Daniel Maxim.

În decursul activității de consilier local, Daniel Maxim a votat favorabil toate proiectele considerate de interes pentru comunitate, din domenii precum infrastructură, învățământ, cultură și social. Vorbind despre viitor, Daniel Maxim este de părere că singura șansă pentru dezvoltarea comunei este accesarea de fonduri europene de către Primărie, care să fie utilizate pentru investiții în infrastructură

”Având în vedere că suntem comună de gradul 1, eu văd cel mai urgent realizarea canalizării menajere în satele Adămuș și Dâmbău și finalizarea acesteia în Cornești și Crăiești, începute în 2016, pentru că, din păcate, a câștigat licitația o firmă din Alba care a subcontractat lucrările la o altă firmă, iar lucrările sunt de proastă calitate, s-a ajuns ca pe unele străzi să dezgroape de două-trei ori conductele și căminele. O altă prioritate pe care o am în vedere este extinderea iluminatului public și, desigur, asigurarea utilităților pentru cetățenii comunei și atragerea de investitori, inclusiv căutarea de soluții pentru dezvoltarea comunei. Adămuș are un potențial foarte bun de dezvoltare. Aproximativ 50% din populație face naveta, având locul de muncă în localități la zeci de km distanță, chiar în Mediaș și în Blaj, motiv pentru care vom căuta soluții pentru atragerea investitorilor și crearea locurilor de muncă în comună. Având în vedere că am început un business de la zero și m-am dezvoltat ajungând la 15 salariați, am o viziune clară despre dezvoltarea comunei”, a afirmat candidatul social-democrat.

”Mesajul meu pentru locuitorii comunei este foarte simplu: omul sfințește locul. Eu am dovedit acest lucru, iar dacă au încredere în mine și consideră că sunt omul potrivit la locul potrivit le mulțumesc pentru susținere. Îmi doresc modernizarea comunei Adămuș alături de viitoarea echipă de consilieri locali, oameni tineri care dovedesc că se poate și care doresc să schimbe în bine comuna”, a declarat Daniel Maxim.

”Doamna Dumitrița Gliga este un om onest, care la rândul lui a arătat că se poate și care a reușit prin forțe proprii. Este un exemplu foarte bun, dacă a reușit în domeniul privat va reuși să își impună viziunea și în administrație”, a afirmat Daniel Maxim.

Investiții în comuna Adămuș în guvernarea PSD (2016 – 2019):

– Valoare totală: 28.569.127,52 lei.

– Construire grădiniță cu program prelungit în Adămuș; Valoarea investiției: 1.600.319,76 lei; Finanțare: PNDR.

– Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Adămuș; Valoarea investiției: 4.516.250,53 lei; Finanțare: PNDR.

– Modernizarea și renovarea căminelor culturale din atele Adămuș, Cornești și Crăiești; Valoarea investiției: 2.202.482,89 lei; Finanțare: PNDR.

– Înființare rețea de apă uzată în localitățile Cornești și Crăiești; Valoarea investiției: 20.250.074,34 lei; Finanțare: PNDL 2.

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)