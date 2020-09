Ionel Lenuț Pîrlea (Ațintiș): “Pot să mă dedic în proporție de sută la sută în rezolvarea problemelor comunității”

Share



Candidatul PSD la Primăria Ațintiș, Ionel Lenuț Pîrlea are 49 de ani și este pensionat din poliție.

“Am decis să candidez la funcția de primar al comunei Ațintiș, în primul rând, pentru că, fiind fiu al comunei, mă simt legat de aceasta comunitate și de aceste locuri. Faptul că am fost polițist este un aspect benefic în conturarea calităților pe care trebuie să le aibă un primar. Am acumulat, de-a lungul a peste 25 de ani de carieră, cunoștințe legislative din multe domenii de activitate, inclusiv din cadrul administrației locale. Tactul, perseverența, eficiența și, nu în ultimul rând, disponibilitatea de a fi în folosul cetățeanului, calități pe care le-am dobândit, mă asigură că pot face față cu succes, în acest efort comun, la bunul mers și la dezvoltarea comunității noastre. Am fost întrebat într-un mod direct și oarecum acuzator, de ce vreau să candidez la funcția de primar, pentru că, din punct de vedere material, sunt realizat și ce îmi mai trebuie? Răspunsul meu scurt și, cred, lămuritor este că tocmai de aceea candidez, fiindcă am convingerea că pot să mă dedic în proporție de sută la sută în rezolvarea problemelor comunității, fără a mai fi distras de rezolvarea neajunsurilor și nevoilor materiale personale”, arată acesta.

De la infrastructură la afaceri

Primul și cel mai important proiect al candidatului pentru mandatul de primar al comunei Ațintis e infrastructura de drumuri și nu numai. “Prioritatea mea este infrastructura care lipsește cu desăvârșire, actualul primar în funcție, în primul mandat a făcut doar 500 de metri de șosea, iar în al doilea mandat încă 500 de metri”, a arătat Ionel Lenuț Pîrlea.

Este un motiv pentru care comuna este ocolită de investitori, dar și de turiști.

“Comuna este amplasată într-o zonă de dealuri foarte frumoasă, cu păduri, unde se țin concursuri sportive de ciclism. Aproape de Ațintiș este comuna Bichiș unde chiar Ceaușescu a avut o cabană”, subliniază Ionel Lenuț Pîrlea.

De asemenea, comuna are pe raza sa o biserică foarte veche, iar într-o localitate vecină – o mănăstire. În ceea ce privește infrastructura educațională, culturală, proiectele câștigate în timpul guvernării PSD sunt efectiv blocate. Absolvent de Științe Economice, cu un masterat în domeniu, Ionel Lenuț Pîrlea este conștient de importanța sprijinului pe care administrația publică locală îl poate acorda mediului de afaceri.

“Voi acorda o atenție deosebită pentru încurajarea și sprijinirea cetățenilor cu inițiative în crearea propriilor afaceri agricole, pentru a-i determina să rămână în comună”, a declarat Ionel Lenuț Pîrlea.

Obiectiv: 2-3 consilieri

Pe lista de consilieri locali propusă de PSD pentru Consiliul Local Ațintiș se regăsesc Mihai Poșteanu, cântăreț de muzică populară, Adrian Duca, agricultor mecanic, Lenuț Mărginean, inginer, Ioan Moga, președinte PSD Ațintis. Organizația și-a propus să obțină 2-3 mandate de consilier local.

Investiții în comuna Ațintiș în guvernarea PSD (2016 – 2019):

– Valoare totală: 4.475.941,05 lei.

– Reabilitare, modernizare cămin cultural în localitatea Cecalaca, Comună Ațintiș, Județul Mureș; Valoarea investiției: 1.962.877,60 lei; Sursa de finanțare: PNDR.

– Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Ațintis; Valoarea investiției: 1.094.584,45 lei; Sursa de finanțare: PNDR.

– Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială Ațintis; Valoarea investiției: 1.418.479,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)