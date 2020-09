Minciuni și adevăruri despre Theodora Benedek

Share



“Am sperat că o campanie electorală desfășurată într-o perioadă de pandemie va respecta un minimum de decență. Dar m-am înșelat. Zilnic sunt lansate atacuri în mediul online, sub acoperirea unor conturi false. Observ, cu amărăciune, că unii candidați nu au pic de respect față de principii elementare care ar trebui să guverneze campaniile electorale. Am fost nevoită să lansez campania face to fake, în care prezint realitatea care contrazice minciunile”, a declarat Theodora Benedek.

MINCIUNA: Theodora Benedek a omorât un om pe trecerea de pietoni.

ADEVĂRUL: Theodora Benedek nu a fost implicată niciodată, în niciun accident rutier, care să-i fi produs cuiva nici cea mai mică zgârietură. A cerut de la Parchet să-i comunice dacă a fost implicată vreodată în “săvârșirea vreunei infracțiuni la legea circulației: vătămatre corporală din culpă, ucidere din culpă, sau alte infracțiuni la legea circulației”. Răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș este: NICIODATĂ! Toată viața ei, Theodora Benedek a făcut doar bine oamenilor!

MINCIUNA: Theodora Benedek a susțint gașca Florea-Maior.

ADEVĂRUL: “Am intrat în Partidul Național Liberal în 2016, acesta fiind și singurul partid în care am activat vreodată. Nu agreez traseismul și nici nu îi iubesc pe trădători. În acel moment, primarul Florea era susținut și de PNL, pe lângă alte partide. Timp de 4 ani, am respectat 100% politica și strategia PNL în Consiliul Local”, spune Theodora Benedek. În luna aprilie 2019, cei 5 consilieri PNL care erau în gașca Maior votează împotriva principiilor PNL și sunt excluși din partid. Singura care nu este exclusă este Theodora Benedek, pentru că a fost singura care nu a votat hotărârile lui Maior. În luna mai 2020, Theodora Benedek este singurul consilier care votează împotriva bugetului propus de administrația Florea-Maior. Theodora Benedek nu are și nu a avut niciun contract cu Primăria Târgu Mureș și nu a obținut vreun folos material sau de altă natură de la Florea sau de la Maior.

MINCIUNA: CARDIOMED este o afacere de familie, care sifonează banii pacienților.

ADEVĂRUL: Theodora Benedek nu are acțiuni la Cardiomed. Colaborează, în schimb cu echipa de acolo. Dar cum a luat naștere, de fapt, Cardiomed? Instituțiile publice medicale au refuzat să aplice pentru a realiza un centru de imagistică de excelență. Theodora Benedek a depus, în urma acestui refuz, un proiect pentru Cardiomed, care a obținut locul 1 pe țară. Partea de cofinanțare au adus-o din credit bancar. Cu infrastructura din proiect s-au finalizat 10 doctorate și alte 20 sunt în curs. S-a format echipa, s-a realizat școala, iar rezultatele s-au publicat prin studii în Statele Unite, Canada, Japonia și în toată Europa. Prețul unei investigații angio-CT la Cardiomed este 800 lei la Cardiomed, față de 1.000 lei la o altă clinică privată din Târgu Mureș, 2.000 de lei la București sau 800 de euro în străinătate.

MINCIUNA: Castelul de la Dumbrăvioara a costat 3 milioane de lei.

ADEVĂRUL: Prețul de achiziție prin licitație publică a fost de 450.000 euro, bani care provin din credit bancar, prin ipotecarea unei proprietăți din Târgu Mureș. Castelul este practic o ruină, care are nevoie de milioane de euro pentru reabilitare, bani care vor fi accesați printr-un proiect european. Valoarea inestimabilă a Castelului de la Dumbrăvioara vine din înseși faptele celor ce l-au construit. Implicarea și inspirația contelui Teleki au ridicat, la Târgu Mureș, prima bibliotecă publică de pe teritoriul actual al României si printre primele din Estul Europei, iar pasiunea pentru explorare a strănepotului său au adus în lumină numeroasele lucruri nedescoperite până la el ale continentului african. Toate acestea vor face din castelul Teleki un obiectiv turistic și medical fundamental al județului Mureș. Castelul va avea o funcționalitate multiplă, proiectul de restaurare fiind construit pe patru piloni fundamentali: un muzeu, o sală multifuncțională de conferințe, un centru educațional și un centru de recuperare cardiovasculară.

MINCIUNA: Benedek Imre o va manipula pe Theodora Benedek.

ADEVĂRUL: Benedek Imre este formatorul și mentorul profesional al Theodorei Benedek și împreună cu el au trei fete superbe. Theodora Benedek nu a fost însă niciodată manipulată, ea fiind, prin definiție, un om independent. Theodora Benedek a fost selectată direct de Comisia Europeană de la Bruxelles, fără ajutorul cuiva.

MINCIUNA: Theodora Benedek a ocupat ilegal funcția de șef de Clinică.

ADEVĂRUL: Theodora Benedek ocupă funcția de Șef de Secție în cadrul Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în urma examenului-concurs, încheiat în data de 25 iunie 2019 și organizat în conformitate cu prevederile art. 9 din OMS nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare. Acest fapt este consemnat în tabelul nominal cuprinzand rezultatele concursului, document cu nr. înregistrare 5044/26.06.2019, care a fost afișat la avizierul instituției. În mod abuziv, după derularea și afișarea rezultatelor la concurs, ministrul PSD al Sănătății, Sorina Pintea, i-a semnat ordinul de numire abia la 4 luni de la publicarea rezultatelor selecției.

(Material comandat de: Partidul Național Liberal – Filiala Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200012 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)