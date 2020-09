Tu ce alegi?

Share



Un Președinte de Consiliu Județean trebuie să fie mai mult decât un simplu contabil de kilometri de drum.

Sunt Mihaela Daciana Natea, conferențiar universitar, părinte și mai ales cetățean al acestui județ. Cei mai mulți mă cunosc legat de activitatea mea universitară, de analizele de politică externă sau de politici publice din presă. Am decis să fac acest pas după o lungă chibzuință și vă mărturisesc că nu pot și nu voi fi un simplu nume pe o listă de partid.

Dacă mă întrebați legat de motivația candidaturii mele, răspunsul nu poate fi unul simplu. La fel ca mulți dintre dumneavoastră am avut prilejul să călătoresc în numeroase orașe, învecinate sau mai îndepărtate, am discutat cu mulți dintre cei ce conduc destinele unor orașe sau regiuni.

Am aflat ca se poate, am văzut că în alte locuri se poate mai repede, mai bine…

În ultimii 30 de ani, din păcate de prea multe ori, în județul Mureș s-a spus că nu se poate, s-a arătat că nu se vrea, ori am aflat că lipsește interesul. Din județul ce se dorea un model am ajuns încet, încet județul în care nu se poate. Nu se poate să avem curse aeriene, nu se poate să avem investitori, nu se poate să dezvoltăm proiecte de infrastructură.

Județul Mureș are nevoie de o schimbare, are nevoie de un mesaj de speranță, de un program coerent. Aceasta este contribuția pe care îmi doresc s-o aduc, pentru cetățenii acestui județ, pentru copiii noștri, pentru toți cei care își vad viitorul aici. Programul meu se întemeiază pe respectarea unor principii esențiale: Unitate, Cooperare, Consultare, Profesionalism, Competență, Echitate. În lipsa lor orice dezbatere e inutilă și devine doar un șir lung de vorbe goale.

Am asistat de prea multe ori la conflicte mai mult sau mai puțin aprinse între autoritățile publice locale sau mai bine spus, între primari, prefecți, președinți de Consilii Județene, consilieri locali sau județeni, coordonatori, directori, manageri. Rezultatul este evident: proiecte blocate, tensiuni inutile, șanse ratate, cetățeni nemulțumiți. Putem vota la fel ca până acum, cu siguranță cu aceleași rezultate!

Cred că un președinte de Consiliu Județean este în primul rând un manager al unei echipe care trebuie să performeze. Un președinte de Consiliu Județean nu poate să se ascundă după scuze permanente atunci când nu e capabil să reprezinte interesele cetățenilor sau să răspundă dorințelor legitime. Cred că viitorul șef al Consiliului Județean trebuie să fie cel care inițiază dialogul, oferă susținere pentru direcțiile strategice și mai ales generează încredere și rezultate.

Am ales să propun în proiectul meu direcții strategice care trasează linii generale și asigură dezvoltarea comunității pe termen lung, prin interconectarea punctelor nodale care adunate generează dezvoltare. Ele integrează obiectivele importante ale județului în direcții de dezvoltate cu o finalitate clară, care trebuie să atragă investitori și locuri de muncă, care trebuie să susțină comunitatea, să crească nivelul de trai și bunăstarea. Un Nod Logistic, o strategie pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, bursă de produse agroalimentare cu spații de depozitate clasice și frigo, un sistem de sănătate Județean cu spații decente, cu asistență pentru categoriile defavorizate și cu soluții pentru mediul rural unde asistența medicală e greu accesibilă, reprezintă doar câteva din exemplele direcțiilor de dezvoltare pe care le propun.

Cred sincer că asfaltarea unor km de drumuri județene, plombarea unor gropi sau renovarea unui imobil, sunt lucruri ce țin de funcționarea normală a instituției. A te lăuda cu ele, a miza pe îndeplinirea lor e egală cu ați face datoria zilnică și nimic mai mult. E la fel cu profesorul care predă în fiecare zi, cu medicul care consulta. Un președinte de CJ trebuie să fie mai mult decât un simplu contabil de km de drum.

Asta voi fi eu, un om care are viziune, care are putere și dorință de muncă, un om care nu are interese ascunse ci doar dorința de a urni acest județ.

Cooperare – singura cale de dezvoltare

De multe ori mureșenii au asistat la conflicte mai mult sau mai puțin aprinse între autoritățile publice sau, mai bine spus, între primari, prefecți, președintele Consiliului Județean, consilieri locali sau județeni, ori coordonatori, directori, manageri ai instituțiilor subordonate.

Din acest motiv, drept principiu, îmi asum cooperarea și o pun în centrul listei de priorități pe care le voi promova în calitate de Președinte al Consiliului Județean Mureș. Fiecare ales al județului, atât în forurile locale cât și în cele naționale, trebuie să contribuie la bunăstarea comunității pe care o reprezintă prin colaborarea în atingerea proiectelor de importanță majoră, imperative pentru comunitate.

Consider că organizarea grupurilor tehnice de lucru formate din reprezentanți ai autorităților, primari, experți și alți actori implicați reprezintă un demers necesar demarării oricărui proiect în vederea identificării celor mai bune soluții pentru comunitate.

(Material comandat de: Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200020 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)