Ilie Șuta: ”Ne dorim un mini parc industrial la Cuci”

La alegerile locale din 27 septembrie, candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Cuci este Ilie Șuta, unul dintre cei mai experimentați și apreciați primari din județul Mureș.

Infrastructură bine pusă la punct

Ilie Șuta are vârsta de 55 de ani, este căsătorit, are doi copii, este licențiat în Administrație publică și candidează pentru obținerea celui de-al șaselea mandat de primar al comunei Cuci. Ca și mandatele anterioare, și mandatul 2016-2020 a fost foarte bogat în realizări.

”Primul proiect pe care l-am început și l-am și finalizat, în 2016, a fost o pasarelă peste râul Mureș, drumul de legătură între centrul comunei și satul Dătășeni, realizat pe PNDL 1. Este satul către care dacă mergeai pe asfalt trebuia să urmezi traseul Dătășeni – Lechința – Iernut – Cuci, undeva la 15 kilometri distanță. Acum oamenii care nu au mașini traversează Mureșul pe pasarelă. Pasarela are aproape 80 de metri lungime. În mandatul 2016 – 2020 am demarat un proiect de asfaltare străzi interioare în satele Petrilaca și Orosia, în lungime de circa 13 kilometri, aflat în stadiu de finalizare. În scurt timp demarăm un proiect care prevede reabilitarea străzii principale din satul Dătășeni, pe o lungime de 2 kilometri. Pe aceeași stradă din Dătășeni avem finanțare, prin intermediul GAL-ului Podișul Târnavelor, pentru realizarea de trotuare, în valoare de 70.000 de euro. Avem toate autorizațiile și suntem aproape de emiterea ordinului de începere a lucrărilor. În satul Cuci, din resurse proprii, am făcut aproximativ 2,3 kilometri de pavaj. În plus, am întreținut și câteva străzi asfaltate. Toate drumurile de legătură spre sate sunt făcute cu fonduri europene în mandatele mele de primar: drumurile Cuci – Petrilaca, Lechința – Dătășeni, Cuci – Orosia”, a declarat Ilie Șuta.

Rețeaua de apă, principala prioritate

În activitatea sa primarul comunei Cuci s-a luptat de multe ori cu morile de vânt, un exemplu în acest sens fiind tărăgănarea nepermisă a Master-Planul județului Mureș care prevede introducerea apei potabile în mai multe localități, printre care și Cuci.

”Avem din 2009 un proiect pentru introducerea apei, care a fost declarat eligibil dar fără sursă de finanțare. Acum suntem incluși în Master-Planul județului Mureș, iar în ultimii 4 ani și jumătate proiectul a stagnat. Au fost 4 ani și jumătate de licitații eșuate și contestații. Nu e vina mea, acest proiect nu depinde de autoritățile locale din Cuci. Viziunea mea era să introducem întâi apa și abia apoi să asfaltăm, dar ce era să facem, să renunțăm la proiectele de asfaltare? Reprezentanții unei firme de consultanță au făcut recent măsurători pentru a realiza mai multe variante tehnice”, a precizat Ilie Șuta.

Comuna Cuci este fruntașă și în ceea ce privește cadastrarea.

”Am făcut carte funciară pe toate străzile și avem întăbulările făcute. Inclusiv pășunile comunale sunt toate întăbulate. În 4 august s-a scos la licitație cadastrarea integrală, intravilan și extravilan, clădiri, construcții, persoane fizice și juridice. Mai avem un contract de 160.000 de lei cu Oficiul de Cadastru pentru tronsonul autostrăzii. Toate cele patru sectoare sunt gata, în luna septembrie le depunem. Am început demersurile cu o casă de avocatură, pentru ca oamenii să își facă actele pentru exproprieri”, a subliniat Ilie Șuta.

Parc industrial pe 44 de hectare

Pentru viitor, viziunea autorităților locale din Cuci prevede construirea unui mini parc industrial și, implicit, dezvoltarea comunei din punct de vedere economic.

”Pentru noul PUG avem toate aprobările și la încheierea lucrărilor pentru autostradă unde este punctul de lucru este prevăzută construirea unui miniparc industrial, ceea ce înseamnă locuri noi de muncă. Sunt 16 hale acolo, este o suprafață de 44 de hectare. Autostrada va fi aproape, infrastructura rutieră este în regulă, energia electrică este suficientă, avem gaz metan, iar apă există din puțuri de adâncime. Atragerea de investitori a fost și este una dintre preocupările mele ca primar”, a arătat Ilie Șuta, potrivit căruia autoritățile locale au și vor avea o relație excelentă și cu fermierii din zonă.

Exemplu de solidaritate

Comunitatea din Cuci a fost greu încercată, în anul 2016, de o tornadă devastatoare, dar și de ieșirea din matcă a râului Mureș.

”A trebuit să reabilitez Școala Generală din Dătășeni, Căminul Cultural din Dătășeni, Școala Veche din Cuci și Școala Nouă din Cuci, precum și vestiarul de la terenul de sport, plus sistemul de iluminat public. 28 de stâlpi au fost puși la pământ. La școală, tornada a smuls tavanul. Am adus 15.000 de țigle de la prieteni, din donații. A fost greu de mulțumit toată lumea. De la Guvern am primit 120.000 de lei. Inclusiv, oamenii s-au ajutat între ei. Drumurile de acces au fost, de asemenea, reabilitate, iar iluminatul public a fost refăcut. Tornada a demonstrat existența unei solidarități pe plan local. În urma inundațiilor din 2016-2017 pe drumul de legătura dintre Cuci și Dătășeni, unde e pasarela, au fost inundații și a căzut malul Mureșului, cu trotuar cu tot, pe o lungime de aproximativ 400 de metri. Mulțumesc Apelor Române, cu ajutorul lor au fost refăcute malul și trotuarul. Le mulțumesc tuturor oamenilor pentru solidaritatea de care au dat dovadă”, a transmis Ilie Șuta.

Comuna Cuci a fost, în acest an, un exemplu pozitiv privind modul de gestionare a pandemiei COVID-19.

”În luna aprilie, am dezinfectat toate străzile și trotuarele. Am cumpărat și am distribuit gratuit, la fiecare gospodărie, măști de protecție, pentru fiecare cetățean. Am distribuit clor și preșuri speciale la fiecare magazin, pentru dezinfecție la intrări, dar și în stațiile de autobuz și la gara CFR”, a afirmat Ilie Șuta, conform căruia în fiecare sat din Cuci există așa-numitele ”insule” pentru colectarea deșeurilor.

”Au fost achiziționate și 50 de bănci, 50 de coșuri de gunoi și am achiziționat trandafiri pe care i-am plantat în zona străzilor”, a completat primarul comunei Cuci.

”Am încercat să acoperim toate domeniile: infrastructura de drumuri cultură, culte, sport, ordine publică și siguranța cetățeanului”, a conchis Ilie Șuta.

Investiții importante pentru comunitate

Echipa condusă de Ilie Șuta s-a preocupat constant și de siguranța cetățeanului. În acest sens, în fiecare sat au fost montate camere de luat vederi care monitorizează toate intrările, ieșirile și punctele strategice.

”Chiar dacă nivelul infracționalității nu e mare în comună, totuși s-au văzut rezultatele deoarece numărul infracțiunilor a scăzut considerabil”, a spus candidatul social-democrat.

În ceea ce privește susținerea sportului, primarul comunei Cuci a declarat: ”Din resurse proprii, am realizat un teren sintetic de fotbal, cu nocturnă, foarte apreciat inclusiv de utilizatori din Luduș și Iernut. Totodată, în curtea școlii din Petrilaca terenul de sport a fost reabilitat cu un strat de asfalt.”

În ultimii 4 ani, au fost construite din fonduri proprii două capele în Dătășeni și Petrilaca. Totodată, a fost renovat, din fonduri proprii, acoperișul unei bisericuțe de lemn și turnul unei clopotnițe din Cuci care e declarată monument istoric.

”Am sprijinit permanent toate cultele din comună”, a explicat Ilie Șuta.

Susținere pentru echipa PSD

Fiind un om de echipă, primarul comunei Cuci și-a reamintit sprijinul atât pentru candidatura Dumitriței Gliga, la președinția Consiliului Județean Mureș, cât și pentru echipa de consilieri locali a comunei Cuci.

”Dumitrița Gliga este o doamnă foarte bine pregătită pe care ne putem baza că ne va sprijini pentru atragerea fondurilor”, a afirmat Ilie Șuta.

”Echipa de consilieri va fi alcătuită din aceiași oameni cu care am fost și până acum: oameni de încredere și de nădejde pe care cetățenii i-au votat de mai multe ori”, a completat candidatul PSD la funcția de primar al comunei Cuci.

Investiții pentru comuna Cuci în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Construire pasarelă pietonală peste râul Mureș, în localitatea Dătășeni, comuna Cuci” (valoarea investiției: 579.412 lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Modernizare străzi în localitățile Petrilaca și Orosia, comuna Cuci” (valoarea investiției: 6,9 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 2);

– ”Modernizare străzi în localitatea Dătășeni” (valoarea investiției: 2 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 2).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)