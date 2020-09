Vasile Gliga, social-democratul cu experiență în afaceri internaționale

Share



Antreprenor cu experiențe internaționale. Despre administrarea publică a Consiliului Județean. Omenie. Îndrăznește. Unește. Construiește…

Și totuși: omenia… Aparent atât de clasică și totuși atât de rară, această însușire nobilă a omului o descoperim mai ales în poveștile – amintirile – zicerile altora. Parcă-i numai în legendă. Fapte, întâmplări, momente atât de deosebite, încât atunci când chiar ți se întâmplă, când ți se arată, când le recunoști spui fără de tăgadă: Da, este un om de omenie!

Pornind de la aceste frânturi de amintiri din experiențele multiple ale vieții bogate și tumultuoase, extrem de active și inovative a lui Vasile Gliga și a familiei sale, întrucât totul gravitează magic în jurul familiei, am început acest prim interviu descriere de personalitate, o poveste extrasă din mai multe istorisiri biografice întretăiate, profesie, pasiune, viață, privat și public, educație și industrie, echipe și podium, vârfuri și mai ales povești despre viață.

Sunt câteva dintre firele roșii – că încă roșul e culoarea Partidului Social Democrat – verbe determinante întrebuințate cu rost și consistență în cariera publică de Vasile Gliga.

Haideți să aflăm pentru cei ce nu știu și să recapitulăm pentru cei ce vor să îl cunoască și regăsească pe Vasile Ghiorghe Gliga.

Familia. Profesia. Antreprenorul.

Industriașul. Managerul sportiv și educațional. Fermierul.

Politicianul și liderul Vasile Gliga.

Îndrăzneț, curajos, tenace, lider.

De 8 ani președinte al PSD Mureș.

Vreme de 8 ani, deputat social-democrat în Parlament.

De 18 ani, președinte al Federației Române de Dans Sportiv.

Vicepreședinte al Federației Internaționale…

Reușite în afaceri, reușite în dans, implicare socială, împliniri familiale.

A promovat cu drag permanent Valea Gurghiului, Reghinul, Mureșul și Țara, reușind partituri inedite pe scena publică: viori, dans, politică.

Îi place să creeze condiții deosebite pentru oameni, condiții egale între oameni. Sunt mii cei care confirmă, nu-s vorbe de fațadă, ci vin din primii ani de la începuturi…

Vasile Gliga a fost două mandate deputat social-democrat de Mureș. A activat în comisiile de învățământ, știință, tineret și sport și în comisia pentru cultură și mijloace de informare în masă unde a fost președinte și vicepreședinte. Totodată, a fost și vicepreședinte al comisiei penru tehnologia informației și comunicare.

”Legea Gliga” a fost promulgată în 2016 și prevede pensionarea anticipată cu 2 ani a locuitorilor din Târgu Mureș și de pe o rază de 8 kilometri în jurul orașului.

”Cunosc satele, comunele și nevoile comunităților mureșene”, a mărturisit Gliga.

”Dacă eu am reușit pornind de la zero în afaceri și aici vorbesc despre afacerile cu viori și celelalte instrumente muzicale, afacerile din industria prelucrătoare a lemnului, pomicultură, horticultură și zootehnie, investițiile în educație și în dansul sportiv… Dacă am reușit, pornind de la zero, să reprezint meseria și pasiunile mele, lutier, de la Reghin până în Japonia, China și America ori la Lausanne, la Forul Mondial de Dans Sportiv… Dacă am reușit să reprezint ca președinte al Federației de Dans Sportiv România, de la nivelul clubului Dansul Viorilor, până la a fi vicepreședinte al World Dance Sport Federation, cred că este o provocare dar și o șansă să îmi asum competiția electorală pentru Consiliul Județean Mureș”, crede Vasile Gliga.

”Dacă țara mea a fost mândră prin mine, dacă lutierii mei s-au văzut respectați pe mapamond, dacă sportivii noștri au strălucit pe scenele dansului sportiv mondial, cred că este nevoie în conducerea județeană de un antreprenor, de un om de afaceri împlinit care știe, poate și vrea. Experiența din economia privată alături de o strategie coerentă pentru viitorul județului Mureș, ne vor detașa în învingători.

Avem o serie de acțiuni pe care trebuie să le finalizăm.

Barajul de la Răstolița, o mare parte din etape au fost realizate. Împreună cu social-democrații am reușit să expropriem privații de pe terenul barajului, am realizat documentația și am finalizat trecerea terenurilor de la Romsilva la Hidroelectrica, avem de obținut avizele de la Garda de Mediu pentru defrișarea din cuva lacului, toate acestea pentru a putea operaționaliza și a da drumul la apă și a porni investiția.

Apa de pe Câmpie. Trebuie să spunem răspicat că problema gravă a introducerii apei pe Câmpie nu a fost realizată din cauza blocajului permanent al primarului de Târgu Mureș, Dorin Florea, care a avut decizie asupra a 70% din Aquaserv, blocaj susținut și de managementul ADI Aqua Invest condus la vremea respectivă de liberalul Ervin Molnar.

Centura Târgu Mureșului, respectiv Corunca – Ernei, a fost oprită pentru că portughezii care o construiau au renunțat la contract lăsând în paragină lucrarea, iar CNAIR și Guvernul au derulat noile proceduri de licitație. Centura se va face pentru că sunt alocate fonduri europene.

Voi lupta pentru dezvoltarea județului Mureș, pentru locuri de muncă bine plătite!”

Toți pentru Mureș, toți pentru dezvoltare!

Toți pentru accesarea fondurilor de la București, toți pentru accesarea fondurilor de la Bruxelles!

”Infrastructura e prioritară prin crearea unui drum rapid cu poduri. Consiliul Județean va lucra pentru finalizarea variantelor ocolitoare și a podurilor de la Ernei și Sântana de Mureș, și de la Nazna la Ungheni, toate parte dintr-un drum rapid care să ocolească municipiul Târgu Mureș. Prioritate zero e finalizarea variantelor ocolitoare pentru Reghin și Sighișoara. Consiliul Județean a cerut deja comunelor să identifice drumurile existente ca să poată face studii de fezabilitate și în vederea pregătirii exproprierii. Toate acestea se pot realiza prin revigorarea și readucerea la viață efectiv a Zonei Metropolitane.

Împreună, ne vom uni forțele în interesul cetățenilor, alături de primarul nou de Târgu Mureș și primarii comunelor din Zona Metropolitană, pentru a da viață Zonei Metropolitane.

”Autostrada Unirii”, dezvoltarea Aeroportului Transilvania cu fonduri direct de la Bruxelles și finalizarea Autostrăzii Transilvania vor poziționa Mureșul, județul nostru, pe harta performanței și a dezvoltării, vom oferi siguranță investitorilor români și străini, așteptați de atâtea decenii de mureșenii noștri.

Siguranța unui trai european! Repet, cu salarii bune!

Două direcții sociale vor găsi maximă înțelegere în managementul Consiliului Județean Mureș, precum și în alocări financiare deosebite.

Grija față de seniorii, față de bunicii și străbunicii noștri, mulți trăind singuri în comunele și satele mureșene, dar și din apartamentele urbane, oarecum uitați de lume și prea demni ca să se plângă. Grija și respectul pentru familiile care au copii cu autism.”

Cine credeți că este credibil în fața unui investitor român sau străin venit în județul Mureș?

”Investitorii au mare încredere în brandurile create și, mai ales, în antreprenorii puternici. Sunt un om care împreună cu familia și cu echipa am realizat afaceri adevărate. Vrem să aducem investitori români și străini în județul Mureș. Știu problemele lor, de aceea vom oferi un mediu credibil, prietenos, generos investițiilor în județ.

Rămâne să găsim împreună, să construim împreună, să ne unim performanțele pentru a avea în Mureș o viață sigură, dar și o dezvoltare atât de mult dorită și așteptată. Pentru toți.

Să fim deschiși la nou, la strategiile și la politicile europene, să aplicăm și să implementăm efectiv conceptele actuale de smart city, de digitalizare a administrației. Criza sanitară este o criză mondială, este o criză de siguranță. În județul Mureș avem două mari spitale performante și datorită guvernării noastre medicii au rămas acasă pentru că am mărit consistent salarizarea.

Avem încredere în profesionalismul lor. Universitatea. UMFST are viitor și investițiile Consiliului Județean vor fi cele care vor consolida siguranța cetățeanului față de viitorul lui.

Am demonstrat că pot să ajung de la zero la performanțe mondiale în mai multe domenii. Fiecare om are calități, doar trebuie să găsim omul potrivit la locul potrivit. Știu din experiența din privat că performanța individuală a fiecărui angajat poate duce la rezultate consistente.

Performanța în privat aduce premisele unei administrații profitabile pentru cetățean! Omenia. Unește și construiește”, a spus Vasile Gliga, omul ce deschide lista PSD pentru Consiliul Județean Mureș.

