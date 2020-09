Horațiu Grumuș (Sânpaul): ”Propun renovarea castelului Haller!”

Share



În comuna Sânpaul, social-democrații îl propun pentru funcția de primar pe Horațiu Grumuș, al cărui program electoral prevede și renovarea și reintroducerea castelului Haller în circuitul turistic.

Proiectul, afirmă Horațiu Grumuș, ar urma să revitalizeze zona din punct de vedere al turismului.

”Multe proiecte în ceea ce privește infrastructura sunt deja realizate: apă, canal, drumuri. Un proiect care ar aduce plusvaloare în Sânpaul este reabilitarea castelului Haller care în prezent este în paragină. Din câte cunosc, în prezent castelul este cedat de Biserica Reformată către o fundație care are și la Sânpaul un castel. În prezent, nu există niciun proiect concret pentru reabilitarea și renovarea castelului din Sânpaul. Am propus într-o ședință de Consiliu Local reabilitarea acestuia, care ar putea găzdui un restaurant, precum și ceremonii de stare civilă și chiar spații de cazare. S-ar putea amenaja un spațiu care să fie o mândrie pentru comună. Cu un proiect pregătit, am putea să vedem apoi prin ce program să obținem finanțare în exercițiul financiar 2021-2027”, a declarat candidatul PSD.

Alte proiecte utile

Totodată, Horațiu Grumuș are în mapa de proiecte și alte inițiative utile pentru comunitatea din Sânpaul.

”O altă prioritate de-a mea este asfaltarea unor drumuri, de exemplu drumul dintre Chirileu și E60. Drumul a fost administrat de Primărie și a fost cedat Consiliului Județean pentru amenajarea aeroportului. Totodată, propun înființarea unui parc fotovoltaic care ar fi benefic pentru iluminatul public al comunei. Locație există în Chirileu, 2 hectare de teren, iar momentan este data în concesiune unei societăți care are un parc fotovoltaic. De asemenea, consider că este nevoie de un program nou de reintegrare socială pentru romi. Un program există în acest sens, dar nu este prea funcțional”, a afirmat Horațiu Grumuș, care a mai precizat că își dorește o schimbare de mentalitate la nivelul comunei.

Horațiu Grumuș a transmis și un mesaj de susținere pentru liderul PSD Mureș, care candidează pe locul I pe lista de consilieri județeni: ”Îl susțin pe domnul Vasile Gliga pentru că se zbate pentru binele tuturor. Oricine a apelat cu o problemă la dânsul a avut ușa deschisă și sprijin.”

Horațiu Grumuș

Vârsta: 33 de ani

Stare civilă: necăsătorit

Profesia: geograf

Masterat în Resurse turistice și protecția mediului

Loc de muncă: Apele Române.

Finanțări pentru comuna Sânpaul în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Modernizare drumuri locale în comuna Sânpaul” (valoarea investiției: 6,3 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Modernizarea unor drumuri locale din comuna Sânpaul” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDR);

– ”Demolare clădiri, construire grădiniță cu program normal, localitatea Valea Izvoarelor” (valoarea investiției: 2,2 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDR);

– ”Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Dileu Nou, Sînmarghita, Chirileu, Sânpaul, Valea Izvoarelor” (valoarea investiției: 4,1 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDR);

– ”Modernizarea căminului cultural Chirileu” (valoarea investiției: 0,9 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDR);

– ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sânpaul” (valoarea investiției: 3,5 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 2);

– ”Sat Sânpaul” (valoarea investiției: 1,9 milioane de lei; sursa de finanțare: CNI).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)