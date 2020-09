Mathe Levente (Gănești): ”Vreau să dezvolt zona în domeniul turismului”

Share



Mathe Levente, unul dintre cei mai gospodari și respectați locuitori din Gănești, va candida din partea Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Gănești.

În vârstă de 63 de ani, Mathe Levente este căsătorit, are doi copii, este licențiat în domeniul construcțiilor de mașini și își desfășoară activitatea în mediul privat.

”În ultimii 25 de ani am lucrat doar în mediul privat. Am o firmă care îmi oferă independență financiară și un model de management transparent și eficient, așa cum trebuie și într-o instituție publică”, a declarat Mathe Levente.

Idei pentru dezvoltarea turismului local

Candidatul social-democrat este văzut ca un om al faptelor în comunitatea din Gănești, localitate formată din satele Gănești, Păucișoara, Seuca și Sub Pădure.

”Sunt membru foarte vechi al PSD. Îmi doresc să dezvolt comuna în domeniul turismului, mai ales că zona noastră este una cu renume. De asemenea, dispunem și de două lacuri cu apă sărată care ar merita amenajate. De acolo se ia și nămolul pentru Bazna. Lacul unde se poate realiza această investiție deosebită pentru Gănești se află în Seuca”, a declarat Mathe Levente.

Accentul pe investiții și pe tineret

Provenind din mediul privat, interesat 100% de dezvoltarea economică a comunei, candidatul PSD își propune să susțină mediul de afaceri și, implicit, orice investiție care să aducă plusvaloare și locuri noi de muncă în Gănești, în special pentru tineri.

”Dacă aș fi primar aș încerca să contribui la crearea a cât mai multor locuri de muncă, mai ales pentru tineri, pentru a rămâne acasă. Tinerii sunt una din prioritățile mele. Acest obiectiv poate fi îndeplinit doar prin atragerea de investitori, în special în domeniul turismului. Obiectivele turistice din zonă ar fi viile care sunt spre Băgaciu. Avem și biserici, precum și posibilități de cazare, la Butoiul Sasului, o destinație cunoscută și pe plan național. Avem simpatizanți în comună, ceea ce e bine. Pun mult mai mult accent pe tineret deoarece sunt implicat permanent în activități sportive și sunt în contact aproape permanent cu tineretul din comună. Tinerii sunt foarte importanți pentru mine, mi-ar plăcea să aibă motive pentru a rămâne acasă, în Gănești”, a afirmat Mathe Levente.

Experiență de consilier local

Propunerea social-democraților pentru funcția de primar al comunei Gănești are în CV un mandat de consilier local și speră că în mandatul 2020-2024 Partidul Social Democrat va avea minim doi reprezentanți în Consiliul Local al comunei Gănești.

”Am mai fost candidat la Primăria comunei Gănești, din partea Uniunii Social Liberale, în anul 2012, când am avut șanse mari. De asemenea, am fost și consilier local pe perioada unui mandat. Momentan, în Consiliul Local al comunei Gănești, Partidul Social Democrat nu are niciun consilier local. Sper să avem măcar doi consilieri după alegerile locale din acest an. Eu candidez de pe poziția 1, iar pe locul 2 se află o profesoară de dansuri, foarte cunoscută și apreciată în zonă”, a punctat Mathe Levente.

Investiții din guvernarea PSD (2016-2019) în Gănești:

– ”Reabilitarea și modernizarea străzii Gorga din localitatea Seuca, comuna Gănești” (valoarea investiției: 1 milion de lei; sursa finanțării: PNDL 1);

– ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești” (valoarea investiției: 4,4 milioane de lei; sursa finanțării: PNDL 2);

– ”Reabilitare și modernizare grădiniță Gănești” (valoarea investiției: 2 milioane de lei; sursa finanțării: PNDR);

– ”Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Gănești, Seuca și DC 79 din comuna Gănești” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa finanțării: PNDR);

– ”Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, și modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești” (valoarea investiției: 2,1 milioane de lei; sursa finanțării: PNDR).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)